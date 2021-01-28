Одна поправка "слуги народу" Булах у законопроєкт про зміни до Податкового кодексу коштуватиме державі 3,7 млрд грн, - Яворський

Проблема підтримки лише однієї поправки в законопроєкт обернеться Україні втратами більшими, ніж річний бюджет Херсона або Тернополя.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ повідомив директор департаменту конкурентоспроможності Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

17 грудня 2020 р. народні депутати розглядали у другому читанні законопроєкт № 4065. Ключова ідея законопроєкту полягала в тому, аби дещо пом’якшити нещодавні більш жорсткі ініціативи у податковій сфері.

"Хвиля пом’якшення адміністративного і податкового тиску, яка пройшла в грудні 2020 р. стосувалася не лише фізосіб-підприємців, але й багатьох галузей промисловості і сектору послуг... Одна з галузей, яка готувалася понести найбільші втрати, – це тютюнова промисловість України... Але галузь готувалася прийняти удар. Адже для тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) – акцизи мали зрости відразу в 4,2 раза", - зазначив Яворський.

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За його словами, податковий комітет Верховної Ради пішов на дуже обмежений компроміс - запропонувавши трохи сповільнити підвищення. Таким чином, з'явилася поправка, згідно з якою акциз мав зрости "лише" утричі, а далі щороку - ще на 30%.

"Але поправку було зірвано народним депутатом Ладою Булах. Саме за її пропозицією поправку було винесено на окреме обговорення і вона набрала 211 голосів "за" (у т.ч. 168 голосів від фракції "Слуга народу"). Для прийняття поправки і запобігання суттєвим втратам держбюджету не вистачило лише 15 голосів. Перші результати цього провалу вже відомі – судячи з обсягу викупу акцизних марок на ТВЕНи лише за січень втрати держави на недоотриманому акцизі лише на ТВЕНах становитимуть 312 млн грн. У річному вимірі – це понад 3,7 млрд грн", - розповів Яворський.

Водночас обсяг втрат може бути навіть більшим, адже в січні обсяги продажів тютюнової продукції, як правило, дещо менші.

"І відповідно, різниця між тим, скільки могла б отримати держава і скільки вона реально отримує від акцизу, у наступні місяці буде зростати", - підсумував директор Департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України.

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