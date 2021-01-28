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Новини Економіка
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законопроєкт (1773) податки (1490) Податковий кодекс (213) тютюн (205) Булах (10)

Одна поправка "слуги народу" Булах у законопроєкт про зміни до Податкового кодексу коштуватиме державі 3,7 млрд грн, - Яворський

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Одна поправка

Проблема підтримки лише однієї поправки в законопроєкт обернеться Україні втратами більшими, ніж річний бюджет Херсона або Тернополя.

Про це в блозі на Цензор.НЕТ повідомив директор департаменту конкурентоспроможності Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

17 грудня 2020 р. народні депутати розглядали у другому читанні законопроєкт № 4065. Ключова ідея законопроєкту полягала в тому, аби дещо пом’якшити нещодавні більш жорсткі ініціативи у податковій сфері.

"Хвиля пом’якшення адміністративного і податкового тиску, яка пройшла в грудні 2020 р. стосувалася не лише фізосіб-підприємців, але й багатьох галузей промисловості і сектору послуг... Одна з галузей, яка готувалася понести найбільші втрати, – це тютюнова промисловість України... Але галузь готувалася прийняти удар. Адже для тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів) – акцизи мали зрости відразу в 4,2 раза", - зазначив Яворський.

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За його словами, податковий комітет Верховної Ради пішов на дуже обмежений компроміс - запропонувавши трохи сповільнити підвищення. Таким чином, з'явилася поправка, згідно з якою акциз мав зрости "лише" утричі, а далі щороку - ще на 30%.

"Але поправку було зірвано народним депутатом Ладою Булах. Саме за її пропозицією поправку було винесено на окреме обговорення і вона набрала 211 голосів "за" (у т.ч. 168 голосів від фракції "Слуга народу"). Для прийняття поправки і запобігання суттєвим втратам держбюджету не вистачило лише 15 голосів. Перші результати цього провалу вже відомі – судячи з обсягу викупу акцизних марок на ТВЕНи лише за січень втрати держави на недоотриманому акцизі лише на ТВЕНах становитимуть 312 млн грн. У річному вимірі – це понад 3,7 млрд грн", - розповів Яворський.

Водночас обсяг втрат може бути навіть більшим, адже в січні обсяги продажів тютюнової продукції, як правило, дещо менші.

"І відповідно, різниця між тим, скільки могла б отримати держава і скільки вона реально отримує від акцизу, у наступні місяці буде зростати", - підсумував директор Департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України.

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Автор: Наталя Джума
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Волна смягчения административного и налогового давления, которая прошла в декабре 2020
Шо-шо ...ля? Одна поправка "слуги народа" Булах в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс будет стоить государству 3,7 млрд грн, - Яворский - Цензор.НЕТ 5980
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28.01.2021 15:50 Відповісти
Ну хоча фінанси Цензуру отримали бадай якусь вигоду від цієї циклопічної боротьби з підвищенням цін? Якщо отримали, то добре.
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28.01.2021 16:04 Відповісти
****... Гнать нах.
И вообщее - политики и подгузники весьма похожи тем, что и те и другие потребно регулярно менять. Причем причины замены одинаковые...
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28.01.2021 15:58 Відповісти
главное вместо следующих подгузников не одеть кружева, потому как менять придётся подом всё вокруг, включая одежду, постель, кровать и квартиру
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28.01.2021 16:36 Відповісти
Кто то теряет, кто то теряет, а кто то находит.
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28.01.2021 16:03 Відповісти
Если я правильно понял, то благодаря этой поправке цена стиков для электросигарет НЕВЫРОСЛА, что для меня лично является положительным А что там бюджет "недополучил" - то все равно разворовали бы )))
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28.01.2021 16:17 Відповісти
а не баисся, шо у тебя по дороге за стиками по той же цене постоянно будут отбирать все деньги на эти стики ?
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28.01.2021 16:38 Відповісти
Одна поправка "слуги народу" Булах у законопроєкт про зміни до Податкового кодексу коштуватиме державі 3,7 млрд грн, - Яворський - Цензор.НЕТ 6372 Блін , ні що б поповнення бюджету росло від росту виробництва ...

А то - що ще звідки бюджет може здерти ?
Збільшення акцизів ?
Наїхати на ФОПів ?
Економісти Одна поправка "слуги народу" Булах у законопроєкт про зміни до Податкового кодексу коштуватиме державі 3,7 млрд грн, - Яворський - Цензор.НЕТ 7038
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28.01.2021 16:33 Відповісти
 
 