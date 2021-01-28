УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12386 відвідувачів онлайн
Новини Події Хабарники
1 568 11
НАБУ (3424) хабар (3988) Харків (3873) Антикорупційний суд (1100)

Хабар в $4 тис. судді райсуду Харкова Грищенко: розслідування завершено, справу передано у ВАКС

Новини Цензор.НЕТ Події

Хабар в $4 тис. судді райсуду Харкова Грищенко: розслідування завершено, справу передано у ВАКС

Прокурори САП направили в суд обвинувальний акт проти судді одного з районних судів міста Харкова, який в травні 2020 погорів на отриманні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Так, в рамках досудового розслідування, яке проводили детективи НАБУ, встановлено, що під час розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні вказаний суддя висловив захиснику обвинуваченого прохання надати неправомірну вигоду у сумі 4 тисяч доларів США за винесення ухвали про повернення обвинуваченому вилучених під час досудового розслідування грошових коштів у сумі понад 30 тис. доларів США.

Після одержання неправомірної вигоди суддя задовольнив клопотання сторони захисту та виніс ухвалу, якою зобов’язав повернути вилучені під час досудового розслідування кошти.

На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Також читайте: Апеляція ВАКС залишила чинним виправдувальний вирок ексдиректору ЗТМК Сиваку, обвинуваченому в розтраті 0,5 млрд грн

Як повідомлялося раніше, йшлося про суддю Дзержинського райсуду Харкова Ірину Грищенко.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
да ничего ему не будет....судить то будут такие же
показати весь коментар
28.01.2021 16:01
+1
На неделю отстранят от КОРЫТА.
показати весь коментар
28.01.2021 16:52
+1
меня радует посадка судей но я не сказал что посадка будет Хабар в $4 тис. судді райсуду Харкова Грищенко: розслідування завершено, справу передано у ВАКС - Цензор.НЕТ 5359
показати весь коментар
28.01.2021 18:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
премии будет лишён? или таки посадят?
показати весь коментар
28.01.2021 15:58 Відповісти
На неделю отстранят от КОРЫТА.
показати весь коментар
28.01.2021 16:52 Відповісти
не посадят никогда , даже если убьет человека в людном месте ,
показати весь коментар
28.01.2021 17:29 Відповісти
да ничего ему не будет....судить то будут такие же
показати весь коментар
28.01.2021 16:01 Відповісти
Изъяли бы не 30, а 34 штуки гринов -- глядишь -- и взятки б небыло -- и все честными остались бы...
показати весь коментар
28.01.2021 16:01 Відповісти
Почему то посадка судей меня радует больше, чем осуждение на срок бандита.

Сколько я им понапередавал бабла за решение транспортных проблем!!! Да на эти деньги можно было на Ямайку на месяц пожить...
показати весь коментар
28.01.2021 16:03 Відповісти
какая посадка ? в нашей стране любой чиновник неприкасаем , последнего судью за взятки кажись при злочинной владе закрывали , а при петре и после - никогда
показати весь коментар
28.01.2021 17:32 Відповісти
меня радует посадка судей но я не сказал что посадка будет Хабар в $4 тис. судді райсуду Харкова Грищенко: розслідування завершено, справу передано у ВАКС - Цензор.НЕТ 5359
показати весь коментар
28.01.2021 18:06 Відповісти
Подоумаєш чий ни взятка... Всього лиш місячна зарплата якоїсь училки... Хабар в $4 тис. судді райсуду Харкова Грищенко: розслідування завершено, справу передано у ВАКС - Цензор.НЕТ 8017
показати весь коментар
28.01.2021 16:28 Відповісти
Ну от і подивимось,чого вартий цей ВАКС.
показати весь коментар
28.01.2021 17:39 Відповісти
Отмажут, из одного кубла
показати весь коментар
28.01.2021 18:58 Відповісти
 
 