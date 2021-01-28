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Новини Політика України
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ВР (11722) Зеленський (17376) СБУ (10002) реформи (2315)

Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою у першому читанні проєкту закону "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента. 

"Ухвалення цього законопроєкту наближає Україну до європейської спільноти. Це важливий крок у реформуванні Служби безпеки, коли держава рухається вперед на шляху лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні", – наголосив президент.

Як повідомлялося, Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ.

У законі розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ. У зв’язку з цим пропонується із ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність" виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів.

Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

У документі прописані багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ.

Розширені можливості превентивних дій спецслужби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України.

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Проєкт визначив механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, незаконних збройних формувань та терористичних організацій з використанням громадських організацій та політичних партій, а також засобів масової інформації.

Передбачається і ліквідація спеціальних підрозділів СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

При цьому суттєво обмежується правоохоронна функція Служби безпеки України. Поступово, до 2024 року, функцію досудового розслідування від СБУ передадуть до Державного бюро розслідувань.

У законі передбачене поетапне скорочення штатної чисельності служби до 10 тисяч співробітників, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам СБУ та їх грошового забезпечення. Збільшення останнього також відбуватиметься поетапно.

Прописана часткова демілітаризація Служби безпеки України з переходом на спеціальні звання.
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Топ коментарі
+14
Нихрена это не приближает.
Очередной пердеж клоунов в воду - пузыри есть, вонища есть, а толку нет.
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28.01.2021 16:07
+9
Если кому-то не понятно, почему сегодня ЗЕ понесло на ура-победную ахинею, то вот:
Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 4867

ЗЕ просто больше уже нечего нести.
Теперь только чистая сцанина в гала зебилам без примеси реальности.
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28.01.2021 16:10
+8
Мені одному здається що цей проект писали на Лубянці? Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 7387
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28.01.2021 16:24
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28.01.2021 16:02 Відповісти
Це дійсно велика перемога!!! УКраїно вперед!!! Однак від перестановки куч лайна, вага лайна не зменшується.
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28.01.2021 16:08 Відповісти
дА , вЧЕРА БАБУЛЬКА СЕМОЧКИ ПРОДАВАЛА , СЕГОДНЯ ЗАКРЫЛИ ЗА разведывательно-подрывнУЮ деятельностЬ иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций
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28.01.2021 16:57 Відповісти
бакланову дать героя и новое генеральское звание)
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28.01.2021 16:03 Відповісти
и подготовить справку чем "квартал" и "соседний подъезд" от СБУ отличается
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28.01.2021 16:27 Відповісти
Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский
 Боже упаси! -- от всего, к чему приближает Зеленский...
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28.01.2021 16:04 Відповісти
А прийнятий закон про зє рєфєрєндум може Україну вбити...
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28.01.2021 16:05 Відповісти
шото сёдни ермак с дозой не угадал...так штырит преЗЕ как никогда...
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28.01.2021 16:06 Відповісти
память отшибло там. недавно ж рассказывали, шо только до польши 50 лет раком.
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28.01.2021 16:12 Відповісти
логики не ищите...))) там каждый день свои теории...
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28.01.2021 16:16 Відповісти
та да )
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28.01.2021 17:27 Відповісти
кончений ді6іл. мало шо він там сказав, уже навіть його оточення витарає йому об губи
куй.
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28.01.2021 16:06 Відповісти
Вышел на улицу и сразу заметил, бл......, приближаемся, если ехать транспортом.
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28.01.2021 16:07 Відповісти
Нихрена это не приближает.
Очередной пердеж клоунов в воду - пузыри есть, вонища есть, а толку нет.
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28.01.2021 16:07 Відповісти
Говорит хорошо. Посмотрим к кому перейдут работать те упыри, что кашмарили бизнес. Точно не охранниками в супермаркет Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 3799
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28.01.2021 16:08 Відповісти
Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 7615
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28.01.2021 16:08 Відповісти
Если кому-то не понятно, почему сегодня ЗЕ понесло на ура-победную ахинею, то вот:
Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 4867

ЗЕ просто больше уже нечего нести.
Теперь только чистая сцанина в гала зебилам без примеси реальности.
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28.01.2021 16:10 Відповісти
Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 3461 Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 5177 Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 3265
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28.01.2021 16:25 Відповісти
Козёл зеленый! К европейскому сообществу нас приблизит право на защиту своей собственности с применением оружия! А то в воюющей стране, где по частным секторам шляются банды, хозяин не может отстоять , в своём доме, свою честь, достоинство и деньги! Бандюганы это знают и как баранов грабят а то и режут...
Обещал же, чмо, оружие и право на самозащиту! **** даже барыгу не посадило шуто зеленое! Орал,- я ваш вирок! - Сцыкло!
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28.01.2021 16:11 Відповісти
Предусмотрена и ликвидация специальных подразделений СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.Источник: https://censor.net/ru/n3244685

А все остальные свои действия согласовывать с Активистами типа Шабунин.
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28.01.2021 16:27 Відповісти
Шабунин... А кто это?
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28.01.2021 16:45 Відповісти
...ну как тут не процитировать расеянского министра конюшен... Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 1552 Это приближает Украину к европейскому сообществу, - Зеленский о принятии Радой в первом чтении законопроекта о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 1259
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28.01.2021 16:11 Відповісти
скоро его имя будут носить парашные ипподромы. а на входе - ему памятники )
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28.01.2021 16:13 Відповісти
Закон правильный , но как он будет реализован на практике - большой вопрос
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28.01.2021 16:12 Відповісти
Как всегда будет реализован. Через Ж... Как будто у нас когда то было как то иначе.
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28.01.2021 16:41 Відповісти
Наявність Баканову в СБУ не наблизить цю структуру до європейського рівня.
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28.01.2021 16:12 Відповісти
Браво! Бис!
Теперь все кинутся мочить в сортирах руцкий мир ДыРы, в который отправились армяне -симоняне-кеосаяне!
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28.01.2021 16:13 Відповісти
после зашквара с разборками внути сбу.и сливом в Европе от Генерала Сбу инфы про зеЛюи ермака.банда зеленых мразей решила что-то бегам принят
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28.01.2021 16:14 Відповісти
Это приближает отдаляет Украину к европейскому сообществу.
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28.01.2021 16:21 Відповісти
Мені одному здається що цей проект писали на Лубянці? Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 7387
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28.01.2021 16:24 Відповісти
Прикольная "реформа". Ни слова об экономике. Т.е. СБУ как кошмарили комерцов, так и будут продолжать
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28.01.2021 16:24 Відповісти
хто ж тебе золотую жилу отдаст, наивный ты!
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28.01.2021 16:31 Відповісти
Цей підрозділ в СБУ ліквідується. Тепер до СБУ зможе прийти на службу навіть простий смертний, а не як то було - клуб для ізбранних.
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28.01.2021 16:31 Відповісти
Это и называется "реформа для элехтората". Подразделение ликвидировали, а полномочия оставили.
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28.01.2021 16:39 Відповісти
коли багато розмов про перемоги і патріотизм,
то значить щось вкрали вагоме..
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28.01.2021 16:26 Відповісти
Нет думаю могут помешать украсть, и в промежутке реформирования закончить воровство.
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28.01.2021 16:29 Відповісти
Много буков. Я так и не понял:
СБУ, после реформы, не будет гоняться за бабульками с семечками да киосками с шаурмой?
Или только с ними и будут бороться?
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28.01.2021 16:29 Відповісти
Теперь будут только порностудиями заниматься. Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 1656 Неделями изучать контент и потом бороться.
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28.01.2021 16:32 Відповісти
Берите выше.
Будут годами работать в порностудиях под прикрытием!
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28.01.2021 16:44 Відповісти
после 2 февраля с.г., когда этот генерал нескромный проведет свою пресс-конференцию, наверное еще один закон будет -закрыть всю контору на йух, создать новую с новым назыанием и набрать новых сотрудников. помнится мне зеля полную демилитаризацию сбу обещал по европейско-американским стандартам, а вместо этого наплодили каких то непонятных генералов и полковников. это что вам армия или флот??? вы когда нибудь слышали звание генерал-майор ЦРУ или подполковник ФБР? или полковник МИ-6 или майор БНД, капитан Мосад?? зато у нас таких адмиралов и генералов подводной кавалерии скока хочешь.... вот последний пример почти по НВГоголю "Как поссорился генерал-майор СБУ с бригадным генералом СБУ и к чему это привело".....
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28.01.2021 16:29 Відповісти
Это приближает Зеленского к "беги Вова беги".
квітень 2019 - 73,22%
квітень 2020 - 40,90%
жовтень 2020 - 30,33%
січень 2021 - 19,70%.
https://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/87299/person_id/396.phtml
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28.01.2021 16:37 Відповісти
- ну й розумний!
- аж страшно!
(с)
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28.01.2021 16:43 Відповісти
Не думаю что, из за некоторого количества всплывшего в верх управления гомница, нужно клеймо на всю службу ставить. И во время войны сокращать на столько тысячь сотрудников. И уничтожать профессиональные их учебные заведения, а также забирать их поликлиники в частные руки и отправлять лечиться в общие лечебные учреждения. На мед карточке сразу писать разведчик, и в интернет выкладывать. Это Реформа? Или Сдача? Вот в чём вопрос!
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28.01.2021 16:46 Відповісти
Все реформы(и кадровые назначения тоже)которые провели Зепоцы оказались еще хуже чем было до этого.. Зебибики - опровергните или приведите мне хоть один положительный пример - их НЕТ!! Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ - Цензор.НЕТ 586
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28.01.2021 16:51 Відповісти
Помню один реформировал армию, сократил численность, оснащение, и так далее, по указке *****, чем это кончилось мы знаем..?((((Так же яноовощь по указке ***** ликвидировал отдел контрразведки СБУ по россии, у всех память короткая оказывается, опять лезут в объятия братушек...((((((
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28.01.2021 18:17 Відповісти
Вот теперь пипец пришел любителям "руцкого мира" в парламенте и не только. Да ЗЕ?.
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28.01.2021 19:12 Відповісти
Да не переживайте...окружной суд скоро отменит...
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28.01.2021 22:20 Відповісти
 
 