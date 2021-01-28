Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого
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Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи через її зайнятість як депутата міськради.
Про це Укрінформ повідомили в приймальні судді Олени Глибко, передає Цензор.НЕТ.
"Напередодні Неля Штепа подала клопотання про те, що не зможе бути присутньою на засіданні суду 28 січня через зайнятість у Слов’янській міськраді", - зазначили у приймальній.
Суд, додали у приймальній, взяв до уваги це клопотання, чергове засідання призначено на 9 лютого, на 11:00.
Адвокат Штепи Олександр Тананакін пояснив, що сьогодні вона бере участь у засіданні постійної комісії міськради з питань охорони здоров’я, освіти, культури та молодіжної політики.
Водночас прокурор Олександр Чекін не вважає такою причину відсутності на суді поважною: "Це не хвороба і не смерть родичів".
Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона говорила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ і давала інтерв'ю для російських видань "під дулом автомата". Слухання справи проти Штепи почалося в 2014 році. Справа прямувало на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводів і самовідводів членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання. 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.
Будь ласка, зачекайте...
Анекдот взят с сайта ...
Та не кажіть- за гасло- ВІРА МОВА АРМІЯ!
Неле будем платить.
(Приготовиться Януковичу, Ефремову и Медведчуку).
Экс-мэр города Славянска пани Нели Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ.
Госпожа Нели Штепа, обвиненная в сепаратизме и находящаяся почти три года за гратами в канун Нового 5578 года с криком «Слава Україні!» и с украинским флагом в руках отправилась домой.
На проходной СИЗО, местный вертухай, как истинный джентльмен, одел даме электронный браслет.
Несостоявшаяся «императрица Славянска», на пике своей славы объезжающая владения на упитанном жеребце, последние годы скромно жила в своей хатынке, под постоянным контролем силовиков.
Вина этой леди состоит в том, что она практически сдала российским террористам город Славянск.
К девяти утра 12 апреля 2014 года гражданин Российской Федерации, офицер ГРУ ГШ ВС РФИгаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков», имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, который зарегистрирован в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8б, кв. 136) со своими боевиками захватил местную милицию города Славянска без особого сопротивления.
Российский спецназ ЧВК «Вагнера» был вооружен легким стрелковым оружием, а свой арсенал «повстанцы» Гиркинда пополнили за счет запасов городской милиции. Пистолеты и автоматы они потом раздали местным коллаборантам, зачастую - люмпен-пролетариату и алкоголикам, давно ожидающим прихода на Донбасс Московии и российских пенсий.
Городской голова пророссийски настроенная Неля Штепа активно поддержала оккупацию города.
Ярая противница «Евромайдана» заявила, что «буряты в балаклавах с автоматами в руках представляют собой «ополчение Донбасса», которое просто хочет провести мирный Референдум, а она сама многих знает лично».
- Это наши мальчики, - успокоила горожан леди в ярко-малиновой куртке.
- Эти люди пришли к нам с миром, у них нет агрессии по отношению к нам, - ворковала дважды разведенная дама, голова Славянска.
Чтобы убедиться, какой «мир» принесли в Украину эти «мирные мальчики», достаточно посмотреть на руины Донецкого аэропорта.
По информации Минобороны террористы за время боев в Славянске потеряли 470 человек, украинская армия - 52-х военнослужащих.
Как «работали» ЧВК «ВАГНЕРА» в Славянске смотреть здесь:: https://www.youtube.com/watch?v=O50hpo6ZF40
А Арсения забыли - ум, честь и совесть апалченцев Донбасса!...)
Думай те .
Свободу Нелли!
Раньше приговора не будет.