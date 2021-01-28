Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи через її зайнятість як депутата міськради.

Про це Укрінформ повідомили в приймальні судді Олени Глибко, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні Неля Штепа подала клопотання про те, що не зможе бути присутньою на засіданні суду 28 січня через зайнятість у Слов’янській міськраді", - зазначили у приймальній.

Суд, додали у приймальній, взяв до уваги це клопотання, чергове засідання призначено на 9 лютого, на 11:00.

Адвокат Штепи Олександр Тананакін пояснив, що сьогодні вона бере участь у засіданні постійної комісії міськради з питань охорони здоров’я, освіти, культури та молодіжної політики.

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Водночас прокурор Олександр Чекін не вважає такою причину відсутності на суді поважною: "Це не хвороба і не смерть родичів".

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона говорила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ і давала інтерв'ю для російських видань "під дулом автомата". Слухання справи проти Штепи почалося в 2014 році. Справа прямувало на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводів і самовідводів членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання. 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.