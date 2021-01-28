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Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого

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Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого

Орджонікідзевський райсуд Харкова переніс засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи через її зайнятість як депутата міськради.

Про це Укрінформ повідомили в приймальні судді Олени Глибко, передає Цензор.НЕТ.

"Напередодні Неля Штепа подала клопотання про те, що не зможе бути присутньою на засіданні суду 28 січня через зайнятість у Слов’янській міськраді", - зазначили у приймальній.

Суд, додали у приймальній, взяв до уваги це клопотання, чергове засідання призначено на 9 лютого, на 11:00.

Адвокат Штепи Олександр Тананакін пояснив, що сьогодні вона бере участь у засіданні постійної комісії міськради з питань охорони здоров’я, освіти, культури та молодіжної політики.

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Водночас прокурор Олександр Чекін не вважає такою причину відсутності на суді поважною: "Це не хвороба і не смерть родичів".

Штепу затримали 11 липня 2014 року. На суді вона говорила, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ і давала інтерв'ю для російських видань "під дулом автомата". Слухання справи проти Штепи почалося в 2014 році. Справа прямувало на розгляд в Червонозаводський, Комінтернівський, Ленінський і Жовтневий районні суди Харкова, проте через відводів і самовідводів членів колегії суддів жоден з них так і не зміг винести вирок. У деяких судах не вдалося навіть провести підготовче засідання. 6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи щодо Штепи з самого початку має розпочатися в п'ятий раз.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Це вже приниження держави.
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28.01.2021 16:19
+8
Одного такого тоже почти семь лет в Полтаве "судили", да так и склеил ласты белым, пушистым и ни разу не судимым. Не знаю, где его душа, но ласты на Аллее почетных граждан Харькова! Штепе тоже скоро памятник земляки поставят... по типу АЛЕНКИ на роSSии, как великомученице за "руцкий мир".
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28.01.2021 16:15
+8
Может у судей маленькие доходы, нужно доплатить Тупицкому и прочим?
Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 9867
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28.01.2021 16:28
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А всьо потому што Порошенка нє посаділі!😁
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28.01.2021 16:10 Відповісти
Порошенко також відповідальний за це .
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28.01.2021 16:25 Відповісти
А мудрий нарід нє?
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28.01.2021 16:27 Відповісти
Может у судей маленькие доходы, нужно доплатить Тупицкому и прочим?
Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 9867
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28.01.2021 16:28 Відповісти
Приходит Вовочка в школу. - Ты почему такой грустный? - спросила учительница. - У меня дедушка умер, вчера дома пожар был. - Он, что сгорел,- ужаснулась училка. - Нет, он выпрыгнул из окна, - грустно произнёс Вовочка. - Разбился? - спросила учительница. - Нет, внизу диван стоял, он об диван и в окно,- ответил Вовочка. - И что сгорел,- спросила учительница. - Нет, он опять в окно, - сказал Вовочка. - И что разбился,- снова спросила учительница. - Нет, он об диван и опять в окно,- ответил Вовочка. - Ну и как же он умер? - спросила Учительница. - Он так всех зае..л, что его застрелили.
Анекдот взят с сайта ... Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 4167
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28.01.2021 16:36 Відповісти
А всьо потому што Порошенка нє посаділі!

Та не кажіть- за гасло- ВІРА МОВА АРМІЯ!
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28.01.2021 16:35 Відповісти
нэлю при порошенке освободили.
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28.01.2021 16:49 Відповісти
Пани Наталье Клименко - РЕСПЕКТ за иронию и остроумие про "суд" над Хепой!!!
Неле будем платить.
(Приготовиться Януковичу, Ефремову и Медведчуку).
Экс-мэр города Славянска пани Нели Штепа получила от Украины 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ.

Госпожа Нели Штепа, обвиненная в сепаратизме и находящаяся почти три года за гратами в канун Нового 5578 года с криком «Слава Україні!» и с украинским флагом в руках отправилась домой.
На проходной СИЗО, местный вертухай, как истинный джентльмен, одел даме электронный браслет.
Несостоявшаяся «императрица Славянска», на пике своей славы объезжающая владения на упитанном жеребце, последние годы скромно жила в своей хатынке, под постоянным контролем силовиков.
Вина этой леди состоит в том, что она практически сдала российским террористам город Славянск.
К девяти утра 12 апреля 2014 года гражданин Российской Федерации, офицер ГРУ ГШ ВС РФИгаль Гиркинд (оперативная кличка ФСБ - «Стрелков», имеющий паспорт гражданина РФ номер 45 06 460961, который зарегистрирован в Москве по адресу Шенкурский проезд, 8б, кв. 136) со своими боевиками захватил местную милицию города Славянска без особого сопротивления.
Российский спецназ ЧВК «Вагнера» был вооружен легким стрелковым оружием, а свой арсенал «повстанцы» Гиркинда пополнили за счет запасов городской милиции. Пистолеты и автоматы они потом раздали местным коллаборантам, зачастую - люмпен-пролетариату и алкоголикам, давно ожидающим прихода на Донбасс Московии и российских пенсий.
Городской голова пророссийски настроенная Неля Штепа активно поддержала оккупацию города.
Ярая противница «Евромайдана» заявила, что «буряты в балаклавах с автоматами в руках представляют собой «ополчение Донбасса», которое просто хочет провести мирный Референдум, а она сама многих знает лично».
- Это наши мальчики, - успокоила горожан леди в ярко-малиновой куртке.
- Эти люди пришли к нам с миром, у них нет агрессии по отношению к нам, - ворковала дважды разведенная дама, голова Славянска.
Чтобы убедиться, какой «мир» принесли в Украину эти «мирные мальчики», достаточно посмотреть на руины Донецкого аэропорта.
По информации Минобороны террористы за время боев в Славянске потеряли 470 человек, украинская армия - 52-х военнослужащих.
Как «работали» ЧВК «ВАГНЕРА» в Славянске смотреть здесь:: https://www.youtube.com/watch?v=O50hpo6ZF40
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28.01.2021 19:36 Відповісти
Это вселяет оптимизм. Уже б вышла, а так еще и не села. С другой стороны: судьи пока не знают, в какую сторону все сдвинется, потому и не торопятся. Мы тоже не знаем
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28.01.2021 16:11 Відповісти
как говорится - а так можно было?, понятно теперь, почему в органах власти одни непосаженные преступники..., и их никогда не осудят, потому что они вечно заняты...
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28.01.2021 16:14 Відповісти
Одного такого тоже почти семь лет в Полтаве "судили", да так и склеил ласты белым, пушистым и ни разу не судимым. Не знаю, где его душа, но ласты на Аллее почетных граждан Харькова! Штепе тоже скоро памятник земляки поставят... по типу АЛЕНКИ на роSSии, как великомученице за "руцкий мир".
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28.01.2021 16:15 Відповісти
Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 8527 Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 5838
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28.01.2021 16:16 Відповісти
, как великомученице за "руцкий мир".

А Арсения забыли - ум, честь и совесть апалченцев Донбасса!...)
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28.01.2021 16:38 Відповісти
осталося атпустіть і наградіть...
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28.01.2021 16:18 Відповісти
Це вже приниження держави.
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28.01.2021 16:19 Відповісти
у нас любой чиновник неприкосновенный ( за любое преступление ) , так че штепу никогда не закроют
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28.01.2021 17:24 Відповісти
Непосажаемая Штепа, а уже надо было бы, как мальчика, в панталонах распять.
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28.01.2021 16:20 Відповісти
Чрез цю і подібні до цієї справи Порошенко втратив мою довіру .
Думай те .
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28.01.2021 16:22 Відповісти
Чрез цю і подібні до цієї справи Порошенко...Без Порошенко никак
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28.01.2021 19:38 Відповісти
Кому ж ця штёпа в молодості так харашо дала, шо до сих пір пам'ятає... Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 8829
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28.01.2021 16:26 Відповісти
Абакумову или Берии?Скорее Шокину. Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 1352
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28.01.2021 16:30 Відповісти
Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 6573Точно
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28.01.2021 16:33 Відповісти
Судя по ее фото - Николаю второму. Может теперь хоть Няша ее из ревности пристукнет?
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28.01.2021 16:33 Відповісти
Он Сєрьога каже шо Шокіну, а може й пшонка там побував... Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 3261
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28.01.2021 16:35 Відповісти
Ну, теперь понятно, почему они оба седые. Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 263
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28.01.2021 16:40 Відповісти
каки ыщё зэконы и рыформы нужны сорокамыллионной стране, чтобы раздавить одну гныду?
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28.01.2021 16:30 Відповісти
Да блин... трудоустройте ее в ОП... ну или на худой конец в Минск отправьте интересы Украины представлять. Хватит над почти распятой в трусиках издеваться. И вообще, орден ей нужно вручить, можно в Буковели или Трусковцах организовать сие мероприятие. Под дружные аплодисменты жопоблока с зеленоплеянявым "монобольшинством". Пригласить плотницкого с апалченцами. А сивоха будет дирижировать хором ветеранов "вайны с хунтай". И благословит все это паклонская во главе его всесиятельства ануфришки.
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28.01.2021 16:31 Відповісти
Убийство царской семьи-меньше,расследовали. Суди розглядають справу Штепи вже сьомий рік: засідання знову перенесли на 9 лютого - Цензор.НЕТ 632
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28.01.2021 16:31 Відповісти
отдайте ее сепарам будет пушку котлетки крутить.....
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28.01.2021 16:38 Відповісти
Скоро Штепа умрет по старости, а суд будет продолжаться. Что это за такая судебная система, которая не желает ничего делать, только заплата идет.
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28.01.2021 16:42 Відповісти
Это безобразие!
Свободу Нелли!
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28.01.2021 16:43 Відповісти
Судебная система ждёт, когда определится победитель в войне.
Раньше приговора не будет.
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28.01.2021 16:46 Відповісти
Можно себе представить, сколько ЛЕТ будут судить Вовка и Ко..или Тупицкого и Ко, пока они будут получать содержание по 300 тысяч в месяц... Какая там Штепа задрипаная...
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28.01.2021 17:00 Відповісти
А як можуть цю курву засудити орджонікідзевкий, лєнінський,червонозаводський,комінтерновський та октябрьський суди? Та ніяк. Це просто повний маразм та знущання над здоровим глуздом. Як може суд нормально працювати,якщо він і досі так називається? Повний пиз###ць...
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28.01.2021 17:04 Відповісти
"из-за ее занятости как депутата горсовета"___________________А ЧТО НАМ РАССКАЖЕТ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ О "УСПЕХАХ" ЕГО(!) "СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ"?????
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28.01.2021 17:58 Відповісти
Вона ще може і "підзаробити" якщо ЄСПЧ присудить виплатити компенсацію "за порушення розумних строків розгляду судової справи".
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28.01.2021 19:41 Відповісти
Отпустите её в Гималаи....! А судить надо судей----народным судом!
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28.01.2021 20:06 Відповісти
Все закончится переименованием СЛАВЯНСКА в штепаград!!!
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28.01.2021 21:52 Відповісти
 
 