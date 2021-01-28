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Новини Політика України
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призначення (1019) Вітренко Юрій (370) Гетманцев (430) Міненерго (359)

"Слуга народу" Гетманцев про призначення Вітренка: Сподіваюся, третього голосування не буде, не можна питати одне і те ж, якщо ти вже знаєш відповідь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев сподівається, що в парламенті втретє не виноситимуть на голосування питання призначення Юрія Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики.

Про це розповів Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не вистачило голосів. Не знайшли аргументів на підтримку цієї кандидатури", - сказав Гетманцев, коментуючи провал голосування за Вітренка.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде відповідна постанова винесена знову, він зауважив: "Я сподіваюся, що ні ... Не можна постійно ставити одне і те ж питання, якщо ти знаєш вже заздалегідь на нього відповідь".

Як повідомлялося, сьогодні Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Призначення Вітренка міністром енергетики може підтримати не тільки "Слуга народу". Є обережний оптимізм, - Кравчук
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Топ коментарі
+3
В драке Ахметова и Коломойского за мародёрство Украины сегодня победил Ахметов. Но ещё не вечер. Ахметов умнее, но Коломойский богаче- Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. biz.censor.net.ua. 05.07.19. И у Коломойского есть козырь-гнида особой вонючести Герус.
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28.01.2021 16:34
+2
з точністю до навпаки. Не голосували за призначення Вітренко депутати Коломойського і Авакова.
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28.01.2021 16:48
+2
А чого ж так? Лупайте і далі сю скалу, нехай ні жар ні холод не спинить вас. Ще можете продовжувати і "дубініану".
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28.01.2021 16:55
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точно. Пора Витренко переквалифицироваться в управдомы. "Слуга народа" Гетманцев о назначении Витренко: Надеюсь, третьего голосования не будет, нельзя спрашивать одно и то же, если ты уже знаешь ответ - Цензор.НЕТ 3022
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28.01.2021 16:34 Відповісти
В драке Ахметова и Коломойского за мародёрство Украины сегодня победил Ахметов. Но ещё не вечер. Ахметов умнее, но Коломойский богаче- Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов. biz.censor.net.ua. 05.07.19. И у Коломойского есть козырь-гнида особой вонючести Герус.
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28.01.2021 16:34 Відповісти
Беня под санкциями и у него поле деятельности Украина - Израиль - РФ. А Ахметов и в Украине и в США "белый и пушистый". Да и не будут они драться, взрослые дяди - порешают
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28.01.2021 16:44 Відповісти
з точністю до навпаки. Не голосували за призначення Вітренко депутати Коломойського і Авакова.
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28.01.2021 16:48 Відповісти
Не голосували за призначення Вітренко депутати Коломойського і Авакова./ Витренко устраивал Коломойского, иначе он его бы заменил/ Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19/ Зеленский просит "слуг народа" поддержать Витренко 26.01.2021, 08:10/ Но , возможно, Витренко неудачно предвидел и предал Коломойского в последний момент.
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28.01.2021 17:32 Відповісти
Та шо ж такое , неужели в квартале или лиге смеха не осталось настоящих профи ... "Слуга народа" Гетманцев о назначении Витренко: Надеюсь, третьего голосования не будет, нельзя спрашивать одно и то же, если ты уже знаешь ответ - Цензор.НЕТ 4136
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28.01.2021 16:35 Відповісти
Интересы Ахметова и Каломойского не совпали. А "монобольшинство" Зеленского это дурилка для лохов "Слуга народа" Гетманцев о назначении Витренко: Надеюсь, третьего голосования не будет, нельзя спрашивать одно и то же, если ты уже знаешь ответ - Цензор.НЕТ 9376
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28.01.2021 16:41 Відповісти
Разумков-молодец! Не приглашал нардепов прийти в зал из коридора и буфета. Типа, как предыдущий спикер:" вижу, что не все заняли свои кресла, будь ласка, голосуем ще двадцятый раз". Нет и нет.
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28.01.2021 16:44 Відповісти
Он уже давно подсиживает ЗЕ, по этому ему чем хуже тем лучше для него... Если ЗЕ самоустранится то и.о. становится именно Разумков
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28.01.2021 16:53 Відповісти
К сожалению, зе сам не покинет кресло. Мошенник всегда идёт по своей мошеннической дорожке. Это классика. В турбо режиме разумков прямо намекал для моно, когда было надо: прошу поддержать. Но что-то пошло не так. Кланы олигархов ещё не все джокеры из рукавов достали. Ва-банк, это преждевременно. А жаль.
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28.01.2021 17:38 Відповісти
"Слуга народу" Гетманцев про призначення Вітренка: Сподіваюся, третього голосування не буде, не можна питати одне і те ж, якщо ти вже знаєш відповідь - Цензор.НЕТ 9636 "Слуга народу" Гетманцев про призначення Вітренка: Сподіваюся, третього голосування не буде, не можна питати одне і те ж, якщо ти вже знаєш відповідь - Цензор.НЕТ 608
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28.01.2021 16:45 Відповісти
Ну і шкода. Це незалежна креатура від олігархів, який орієнтується на Захід. Аваков і Коломойшла сказали своїм депутатам не голосувати
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28.01.2021 16:46 Відповісти
Маniбольшинство определилось....
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28.01.2021 16:47 Відповісти
Если большинство есть то где же тогда 226 голосов. Если большинства нет то с какого дня начинаем считать 30 дней и ждем внеочередных выборов?
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28.01.2021 16:51 Відповісти
Ай я яй 24 депутатам не доплатили, пожадничали. И витренко пролетел.
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28.01.2021 16:52 Відповісти
А чого ж так? Лупайте і далі сю скалу, нехай ні жар ні холод не спинить вас. Ще можете продовжувати і "дубініану".
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28.01.2021 16:55 Відповісти
Шабаш ведьмаков АнтиЗЕ.
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28.01.2021 17:01 Відповісти
Як казав класик: " Не можна впихнути ***********".
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28.01.2021 17:49 Відповісти


Serbin Sergiy@SerbinSergiy 2 ч
Рада не підтримала кандидатуру Вітренка, а знаєте чому? Не вигідна асоціація. Мати Вітренко за дівочого прізвища до шлюбу - Дубінська.

Єрмак пролітає в Раді з Вітренко. Як повідомляють, обіцяв кожному депутату по 20 000 доплат премії за голос на користь Вітренко, лобістами якого були росіяни. Єрмак залишається головною загрозою, після Медведчука, державі.
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28.01.2021 18:30 Відповісти
 
 