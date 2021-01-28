"Слуга народу" Гетманцев про призначення Вітренка: Сподіваюся, третього голосування не буде, не можна питати одне і те ж, якщо ти вже знаєш відповідь

Нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев сподівається, що в парламенті втретє не виноситимуть на голосування питання призначення Юрія Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики.

Про це розповів Гетманцев у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Не вистачило голосів. Не знайшли аргументів на підтримку цієї кандидатури", - сказав Гетманцев, коментуючи провал голосування за Вітренка.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде відповідна постанова винесена знову, він зауважив: "Я сподіваюся, що ні ... Не можна постійно ставити одне і те ж питання, якщо ти знаєш вже заздалегідь на нього відповідь".

Як повідомлялося, сьогодні Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

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