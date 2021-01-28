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Новини Політика України
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Ахметов (788) Зеленський (17376) Коломойський (1420) Єрмак Андрій (1226)

Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє про відсутність будь-яких стосунків між бізнесменом Ігорем Коломойським і президентом Володимиром Зеленським.

"Наскільки мені відомо, ніяких (відносин. - Ред). Це перший президент України, який показав на своєму прикладі, що можна бути абсолютно віддаленим від фінансових груп, від так званих олігархів", - сказав він в інтерв'ю виданню "НВ", відповідаючи на питання, які стосунки зараз у президента з Коломойським, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, коментуючи взаємини Офісу президента з бізнесменом Рінатом Ахметовим, він підкреслив: "У нас як у Офісу президента немає ні з ким ніяких домовленостей".

Також, за словами Єрмака, нинішня влада "напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу".

Також читайте: Спроби багатьох сил зіпсувати відносини України і США не увінчалися успіхом, - Єрмак

Що стосується так званих сфер впливу у фракції "Слуга народу" та орієнтації окремих депутатів на Коломойського й Ахметова, то Єрмак сказав: "Ви згадали фракцію "Слуги народу". Безумовно, 250 осіб - це величезна фракція. Звичайно, є різні сфери впливу. Але знову-таки, у нас давним-давно закінчився рабовласницький лад. Я не вірю в ці фрази і ці інсинуації, що хтось чиясь людина. Мені здається, дуже часто бажане видається за дійсне".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
то есть, лохам впаривают, что если канал не называется "ЗЕ", то власть его не имеет Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 5069
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28.01.2021 16:47
+32
Дерьмак сегодня гонит бесов. У него сегодня прогон
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28.01.2021 16:47
+30
Владельцы Зели владеют почти всеми каналами в Украине.
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28.01.2021 16:47
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то есть, лохам впаривают, что если канал не называется "ЗЕ", то власть его не имеет Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 5069
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28.01.2021 16:47 Відповісти
Наговоры это всё.

Можно неделями листать каналы и нигде не увидеть Зеленского или какого-нибудь чёрта из "Узеленского"
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28.01.2021 16:49 Відповісти
Дерьмак прав - гусь свинье не товарищ !
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28.01.2021 20:22 Відповісти
Дерьмак сегодня гонит бесов. У него сегодня прогон
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28.01.2021 16:47 Відповісти
Перейшов з трави на важку дурь. Все "тлетворноє вліяніє" вавандєра
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28.01.2021 17:10 Відповісти
похоже на "не тронь меня, я психический")
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28.01.2021 17:48 Відповісти
Ну какое может біт нафиг общение?!
У зхели в єто время рот постоянно занят
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28.01.2021 17:49 Відповісти
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 2693 Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 2840
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28.01.2021 16:47 Відповісти
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 1947
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28.01.2021 16:47 Відповісти
Як кажуть, видно пана по холявам. Одна перша опублікована (навіть без погодження з ним) телефонна розмова з Трампом показала світовим лідерам "велич найвеличнішого".
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28.01.2021 17:05 Відповісти
Из Киевского зоопарка депеши не приходили разве!? Нет!? А из Цирка!? А из Павловки!? Ві фсьо врЬОтиии!!!
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28.01.2021 17:46 Відповісти
Владельцы Зели владеют почти всеми каналами в Украине.
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28.01.2021 16:47 Відповісти
"Владельцы Зели" - круто сказано Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 7286
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28.01.2021 16:51 Відповісти
Конечно не общаются.
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3944
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28.01.2021 16:47 Відповісти
И только перед беней стоит пепельница. И кто может курить в присутствии президента, в его кабинете?!
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28.01.2021 16:50 Відповісти
Не всі курять є такі що нюхають чи коляться але по ящику це непокажуть і фоток ніхто неопублікує.
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28.01.2021 17:24 Відповісти
Вот почему я ему не верю? Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3812
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28.01.2021 16:48 Відповісти
А зачем ей свой канал, цирк свой показывать? Там его и по каналу ВР видят.
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28.01.2021 16:48 Відповісти
Им путь один- в партизаны!
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28.01.2021 16:48 Відповісти
Т.е. ЗЕ трудоустроил в министерствах и СН половину Квартала-95 и телеканала Г+Г просто так?

Никакой связи с телеканалами Коломойского. То вам все показалось. Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3679
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28.01.2021 16:49 Відповісти
ахметовский Шмыгаль назначен премьер-министром.
То есть, к "Г+Г" плюс ахметкины каналы с каналом "Украина" во главе.

Дружина Вади́ма Ма́рковича Гу́тцайта - Міністра молоді і спорту України, Оксана Гутцайт працює на ICTV ( Пінчука ) ведучою програми «Факти».

Крім ICTV в Пінчука новинно-розважальний канал СТБ та купа інших.
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28.01.2021 17:01 Відповісти
а канал ГГ уже не считается?))
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28.01.2021 16:49 Відповісти
То не канал, то либо анал либо помойка.
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28.01.2021 16:50 Відповісти
Реінкарнація Мюнахаузена Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3789 .
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28.01.2021 16:50 Відповісти
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 3348
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28.01.2021 16:51 Відповісти
Шмаркля гундосая, що ви с нее хотите!? Ей стращно - вона сциться... Зато искренне!
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28.01.2021 17:49 Відповісти
Зебилы конечно же всему поверят...они же тупые...
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28.01.2021 16:51 Відповісти
Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 435
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28.01.2021 16:51 Відповісти
Не картины писать - романы!
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28.01.2021 16:52 Відповісти
Таки Ермак знает шо такое хуцпа
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28.01.2021 16:55 Відповісти
Врёт он всё - этот средневековый российский герой. Украину с Сибирью перепутал. Ермак прославился захватом сибири в срадневековье. Крым ему никак....
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28.01.2021 16:56 Відповісти
Ермак хочет нам рассказать, что Зеля так забурел, что ложил на Беню Ермак уверяет, что Зеленский и Коломойский не общаются: Нынешняя власть, наверное, единственная, которая не имеет телевизионного канала - Цензор.НЕТ 1260?
Если на каналах Коломойского - "1+1", "2+2", ТЕТ,
Фирташа - Интер", НТН, К1, К2, "Пиксель", "Enter-фильм", "Мега", Zoom начнут топить против Зели, то остатки его рейтинга испаряться за месяц
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28.01.2021 16:56 Відповісти
А КВАРТАЛ ТВ !?)
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28.01.2021 16:59 Відповісти
Эта падстава! Иму паткинули!!!
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28.01.2021 17:32 Відповісти
Підставна особа, яку олігархи тимчасово призначили виконувати роль президента України не має свого тв каналу, - це правда, але в цьому не має потреби, бо олігархи, підставна особа яких в образі преЗЕдента сидить на Банковій, мають свої: коломойський 1+1, пінчук ICTV, ахметов Україна, фірташ Інтер, медведчук 112, ЗІК.
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28.01.2021 17:00 Відповісти
А с чего это Бене разговаривать со своей рукой, которая в жопе у куклы? Так и в дурку могут упечь...
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28.01.2021 17:10 Відповісти
А шо, Квартал ТВ вимкнули? Там усе показують, що відбувається у нас - повний ржач.
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28.01.2021 17:12 Відповісти
Вообще не понимаю зачем Коломойскому с Зелей общаться... А главное о чем? Пусть себе тренируется и шаурму кушает.
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28.01.2021 17:27 Відповісти
"краплі у очі теплі немов любов.." (ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - ЦЕ ТИ)
https://www.youtube.com/watch?v=tVVSqU57ldk
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28.01.2021 17:31 Відповісти
Ой Вэй Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу - Цензор.НЕТ 341
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28.01.2021 17:52 Відповісти
Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу - Цензор.НЕТ 4871
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28.01.2021 17:54 Відповісти
На закрытых встречах с украинским руководством постоянно звучат слова "Приватбанк" и "Коломойский", - посол Германии Фельдгузен/ Посол США выразил Зеленскому беспокойство влиянием Коломойского на власть в Украине .- Нет. Не был .Не участвовал . Опровергает Ермак. /Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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28.01.2021 17:56 Відповісти
Я умный, богатый, молодой , красивый,имею в собственности банки и заводы, имеется яхта и персональный вертольот "Робинзон", у меня миллионы подписчиков на ютубе и инстагарамме, имею только один-единственный недостаток-иногда вру
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28.01.2021 17:57 Відповісти
а зачем ему общаться, он привел стадо зебилов в раду и они голосуют не глядя что бене надо. а зелоху иногда коксу подвозят и все
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28.01.2021 18:05 Відповісти
Никаких отношений гнусавый с коломойским не имеет, все через меня...))))))))))
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28.01.2021 18:06 Відповісти
Беня сливки снимает с экономики... зачем ему непосредственно общаться.
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28.01.2021 18:22 Відповісти
Верим тебе, ондрюша)) канешно, все именно так)
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28.01.2021 18:26 Відповісти
Ага, а Єрмак не спілкується з кураторами фсб.
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28.01.2021 18:34 Відповісти
Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу - Цензор.НЕТ 8506
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28.01.2021 18:36 Відповісти
В них інший зв'язок, фінансовий. Це враховуючи все те, що Зе зробив для Коломойського за останній рік
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28.01.2021 19:35 Відповісти
телевизионного канала вроде и нет, зато есть целая студия квартал-95 Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу - Цензор.НЕТ 1635
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28.01.2021 21:23 Відповісти
шо то зебилов сегодня несёт.
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28.01.2021 22:11 Відповісти
Вопрос-зечем Ермак это говорит? Для нормальных людей и без Ермака понятно, что Володя просто нанятый артист, играющий роль Голоботротьки. А употоротым имбецилам-"Зелеленский обещал снизить тарифы", без разницы- есть каналы, общается с олигархами, договаривается ли с Патрушевым в Омане, главно шо абещал тарыфы бесплатные.
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28.01.2021 23:27 Відповісти
Общаться и выполнять приказы - разные вещи.
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28.01.2021 23:39 Відповісти
 
 