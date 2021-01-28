Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє про відсутність будь-яких стосунків між бізнесменом Ігорем Коломойським і президентом Володимиром Зеленським.

"Наскільки мені відомо, ніяких (відносин. - Ред). Це перший президент України, який показав на своєму прикладі, що можна бути абсолютно віддаленим від фінансових груп, від так званих олігархів", - сказав він в інтерв'ю виданню "НВ", відповідаючи на питання, які стосунки зараз у президента з Коломойським, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, коментуючи взаємини Офісу президента з бізнесменом Рінатом Ахметовим, він підкреслив: "У нас як у Офісу президента немає ні з ким ніяких домовленостей".

Також, за словами Єрмака, нинішня влада "напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу".

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Що стосується так званих сфер впливу у фракції "Слуга народу" та орієнтації окремих депутатів на Коломойського й Ахметова, то Єрмак сказав: "Ви згадали фракцію "Слуги народу". Безумовно, 250 осіб - це величезна фракція. Звичайно, є різні сфери впливу. Але знову-таки, у нас давним-давно закінчився рабовласницький лад. Я не вірю в ці фрази і ці інсинуації, що хтось чиясь людина. Мені здається, дуже часто бажане видається за дійсне".