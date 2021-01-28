Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє про відсутність будь-яких стосунків між бізнесменом Ігорем Коломойським і президентом Володимиром Зеленським.
"Наскільки мені відомо, ніяких (відносин. - Ред). Це перший президент України, який показав на своєму прикладі, що можна бути абсолютно віддаленим від фінансових груп, від так званих олігархів", - сказав він в інтерв'ю виданню "НВ", відповідаючи на питання, які стосунки зараз у президента з Коломойським, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, коментуючи взаємини Офісу президента з бізнесменом Рінатом Ахметовим, він підкреслив: "У нас як у Офісу президента немає ні з ким ніяких домовленостей".
Також, за словами Єрмака, нинішня влада "напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу".
Що стосується так званих сфер впливу у фракції "Слуга народу" та орієнтації окремих депутатів на Коломойського й Ахметова, то Єрмак сказав: "Ви згадали фракцію "Слуги народу". Безумовно, 250 осіб - це величезна фракція. Звичайно, є різні сфери впливу. Але знову-таки, у нас давним-давно закінчився рабовласницький лад. Я не вірю в ці фрази і ці інсинуації, що хтось чиясь людина. Мені здається, дуже часто бажане видається за дійсне".
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Можно неделями листать каналы и нигде не увидеть Зеленского или какого-нибудь чёрта из "Узеленского"
У зхели в єто время рот постоянно занят
Никакой связи с телеканалами Коломойского. То вам все показалось.
То есть, к "Г+Г" плюс ахметкины каналы с каналом "Украина" во главе.
Дружина Вади́ма Ма́рковича Гу́тцайта - Міністра молоді і спорту України, Оксана Гутцайт працює на ICTV ( Пінчука ) ведучою програми «Факти».
Крім ICTV в Пінчука новинно-розважальний канал СТБ та купа інших.
Если на каналах Коломойского - "1+1", "2+2", ТЕТ,
Фирташа - Интер", НТН, К1, К2, "Пиксель", "Enter-фильм", "Мега", Zoom начнут топить против Зели, то остатки его рейтинга испаряться за месяц
https://www.youtube.com/watch?v=tVVSqU57ldk