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Фільм "Віддалений гавкіт собак" про війну на Донбасі увійшов до шкільної програми Данії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Фільм

Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) про умови життя дітей на Донбасі під час війни увійшов до шкільної програми для учнів 6-9 класів у Данії.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив асистент режисера Азад Сафаров, передає Цензор.НЕТ.

"У Данії школярів 6-9 класів учитимуть розуміння конфліктів і воєн та прав дітей на базі фільму "Віддалений гавкіт собак". Того самого фільму про 9-річного хлопчика Олежка, який живе біля лінії фронту на Донбасі. Фільму, який ми знімали два роки разом із режисером Симоном Леренгом Вільмонтом і який підкорив світ", - розповів він.

Також Сафаров зазначив, що для України це рішення є важливим.

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"Європейські діти дивитимуться цей фільм і розумітимуть, із чим стикаються десятки тисяч українських дітей на війні Росії проти України. Співпереживатимуть їм і ставатимуть на їхній бік", - пояснив асистент режисера.

"Віддалений гавкіт собак" - стрічка датсько-шведсько-фінського виробництва, яку знімали в селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік. У ній йдеться про життя 9-річного хлопчика Олега на лінії фронту і вплив військового конфлікту на нього.

Фільм Віддалений гавкіт собак про війну на Донбасі увійшов до шкільної програми Данії 01
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Топ коментарі
+9
а много наших школьников видели этот фильм? (уже молчу про внесение в школьные программы)
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28.01.2021 16:50
+7
в школе № 137 Днепра разгорелся скандал из-за учительницы украинского языка Виктории.... кое-кому из родителей не понравилось ее патриотические настройки, принципиальное общение на украинском языке и особенно ее рассказы о войне (на которой погиб ее муж)... аргументация рускоязычных мамок (передаю смысл...не дословно конечно) - она разговаривает только по-украински, даже с нами, русскоязычными, она рассказывает детям о том что сталин - преступник, про Голодомор, 8-9 летним детям (??), про Ато и что россия - наш враг.. а ведь среди детей есть дети переселенцев и им неприятно (???) слышать такие вещи.. мало того, дети приходят домой и просят говорить с ними только на украинском... вы понимаете??? она навязывает еще и нам, на каком языке говорить дома(???)

В защиту учительницы стала администрация заведения и часть из родителей ее класса.

Директор - там вообще красава - отбрила этих манкуртш - Учитель все до последнего слова сказала верно! (единственное что она попросила учительницу не позорить идиоток в соц.сетях)))
но думаю этот скандал еще будет иметь продолжение - курицы не успокоятся...рашкины сучьи дети не любят проигрывать !
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28.01.2021 19:00
+1
Треба переглянути фільм. Маю підозру що він про; толька б нє била вайни;.
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28.01.2021 16:58
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а много наших школьников видели этот фильм? (уже молчу про внесение в школьные программы)
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28.01.2021 16:50 Відповісти
Скорее всего, немногие. Потому, что для его просмотра нужно искать пиратские копии. Приличные люди не должны поддерживать видеопиратство, не так ли? Скорее всего сами авторы не дают разрешение на широкий показ. Я думаю, что если уж шла реклама фильма как национально-значимого, наше государство должно выкупать права на него и показывать. А то получается, что где-то его показывают, а жителям Украины - нет, особенно тем, кто толерантно относится к агрессии России, и которым надо бы создавать условия для просмотра как средство борьбы за их умы и души.

Хотя, судя по трейлеру, не такой уж этот фильм патриотический, раз в нём звучит только тема, что война - это плохо, но не звучит тема, хотя бы отдалённо, что причина войны - непонимание того, что кто-то позвал агрессора.
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28.01.2021 18:41 Відповісти
в школе № 137 Днепра разгорелся скандал из-за учительницы украинского языка Виктории.... кое-кому из родителей не понравилось ее патриотические настройки, принципиальное общение на украинском языке и особенно ее рассказы о войне (на которой погиб ее муж)... аргументация рускоязычных мамок (передаю смысл...не дословно конечно) - она разговаривает только по-украински, даже с нами, русскоязычными, она рассказывает детям о том что сталин - преступник, про Голодомор, 8-9 летним детям (??), про Ато и что россия - наш враг.. а ведь среди детей есть дети переселенцев и им неприятно (???) слышать такие вещи.. мало того, дети приходят домой и просят говорить с ними только на украинском... вы понимаете??? она навязывает еще и нам, на каком языке говорить дома(???)

В защиту учительницы стала администрация заведения и часть из родителей ее класса.

Директор - там вообще красава - отбрила этих манкуртш - Учитель все до последнего слова сказала верно! (единственное что она попросила учительницу не позорить идиоток в соц.сетях)))
но думаю этот скандал еще будет иметь продолжение - курицы не успокоятся...рашкины сучьи дети не любят проигрывать !
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28.01.2021 19:00 Відповісти
Треба переглянути фільм. Маю підозру що він про; толька б нє била вайни;.
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28.01.2021 16:58 Відповісти
зВУКОРЕЖИССЕР - КОЗЕЛ! Такое громкое музыкальное сопровождение наложил, что не разобрать слова. (ютуб)
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28.01.2021 16:59 Відповісти
Навіть в Данії дітям показують шо таке "кацапсячий мір" а ми ще до сих пір сперечаємось обдрочєнці то чи кацапські найманці...
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28.01.2021 16:59 Відповісти
Судячи з популярності фільму в РФ там не про ;русскій мір;, а про покору вище згаданому.
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28.01.2021 17:04 Відповісти
Розумні люди вчаться на чужих помилках.
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28.01.2021 17:06 Відповісти
..а в Україні єпохи жлобства Зєлі Несознанки у шкільну програму можуть включити "Сватів" або "лижі смєха"..
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28.01.2021 17:36 Відповісти
Гордиться тут нечем, как по мне
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28.01.2021 19:22 Відповісти
В Дании детям много чего показывают. Например, мультфильм про мужика с длинным пенисом https://hromadske.ua/ru/posts/na-detskom-telekanale-danii-nachali-pokazyvat-multik-o-muzhchine-s-samym-dlinnym-v-mire-penisom-reakcii-byli-raznye или передача, в которой взрослые что-то рассказывают детям, стоя перед ними совсем голые https://hromadske.ua/ru/posts/v-danii-est-shou-gde-golye-vzroslye-otvechayut-na-voprosy-detej-o-svoem-tele-ego-i-hvalyat-i-kritikuyut-nyt Такие свободные нравы.
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28.01.2021 20:56 Відповісти
 
 