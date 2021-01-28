Фільм "Віддалений гавкіт собак" про війну на Донбасі увійшов до шкільної програми Данії

Документальний фільм "Віддалений гавкіт собак" (The Distant Barking of Dogs) про умови життя дітей на Донбасі під час війни увійшов до шкільної програми для учнів 6-9 класів у Данії.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив асистент режисера Азад Сафаров, передає Цензор.НЕТ.

"У Данії школярів 6-9 класів учитимуть розуміння конфліктів і воєн та прав дітей на базі фільму "Віддалений гавкіт собак". Того самого фільму про 9-річного хлопчика Олежка, який живе біля лінії фронту на Донбасі. Фільму, який ми знімали два роки разом із режисером Симоном Леренгом Вільмонтом і який підкорив світ", - розповів він.

Також Сафаров зазначив, що для України це рішення є важливим.

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"Європейські діти дивитимуться цей фільм і розумітимуть, із чим стикаються десятки тисяч українських дітей на війні Росії проти України. Співпереживатимуть їм і ставатимуть на їхній бік", - пояснив асистент режисера.

"Віддалений гавкіт собак" - стрічка датсько-шведсько-фінського виробництва, яку знімали в селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік. У ній йдеться про життя 9-річного хлопчика Олега на лінії фронту і вплив військового конфлікту на нього.