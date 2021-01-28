Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак передбачає, що визначатися з другим терміном президент України Володимир Зеленський буде ближче до завершення першої каденції.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню "НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується другого терміну: думаю, визначатися з цим він буде ближче до закінчення першого терміну, коли буде зрозуміло, що він встиг виконати, як він бачить подальший розвиток. Для нього сьогодні немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, з якими він йшов на вибори, і внутрішня оцінка себе. Він ніколи сам собі не пробачить, якщо те, що він пообіцяв, не зробить", - зазначив Єрмак.
Відповідаючи на запитання, скільки років Єрмак готовий залишатися в команді президента, він сказав: "Я готовий бути стільки, скільки вирішить президент".
Будь ласка, зачекайте...
Первые 50% уйдут в ОПЗЖ, а вот куда денутся оставшиеся 50% ?
Чтобы заполучить голоса на выборах восемнадцатилетних избирателей, желающих «откосить» от службы в армии, велосипедист, играющий на рояле нетрадиционным способом, обещал отменить призыв в армию. Вскоре после получения булавы гаер вернул призыв на срочную службу с 18-и лет. Приказ №13/2020.
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- путєну???
- бабусє бєнє???
- свистку леонідичу???
- мамє рімє???
Serbin Sergiy@SerbinSergiy 27 янв.
Зв'язок Єрмака з Путіним набагато серйозніший.
Єрмак має бізнес зв'язки з Р. Емануїловим (офіцер ГРУ), співвласники ЗАТ "Інтерпромфінанс", директор батько Борис Єрмак. В раду входить однокласник Путіна Єгоров, який і є інвестором будівництва палацу Путіна в Геленджику.
а бубочка, схоже, просто на гачку - я майже переконаний, що у ФСБ багато метрів знято квартальних виступів у лазнях, групових та сольних... Гадаю, що й фінансового компромату теж достатньо...
А на втором строке уж как развернется?
Публилий Сир
«Трибюн»
...
Чи є хоч один ресурс де Зелебенським хоча б половина шрайберів задоволена і його хвалять!
Якщо знає хто адресу, скиньте, цікаво, дуже прошу?!
Всіх, хто там матюгався - всіх забанили
Наполеон Бонапарт
Оказывается, Зеленский доказал всему миру, что просто перестать стрелять не работает, что это Россия виновата в том, что до сих пор стреляют, просто предыдущая власть не могла это доказать...
За год преЗедентства Зеленский также доказал:
- что доллар не может быть по 8 или по 15, более того, Зеленский уже сейчас активно доказывает, что и по 28 губительно для экономики, нужно хотя бы по 30;
- что "Роттердам+" выгоден для энергетики;
- что борщевой набор может стоить дороже, хотя чего там обращать внимание на него;
- что зарплата 6000 грн - это не бедность;
- что олигархам можно и нужно помогать;
- что рост ВВП на 3.4% в год - это совсем не мало, точнее сказать, это очень хорошо, а ещё точнее, это почти несбыточная мечта;
- что для освобождения территорий недостаточно иметь хорошо вооруженную армию и желание волонтеров, нужно ещё толкового главнокомандующего, в противном случае "граница будет передвигаться";
- что друзья и партнёры по бизнесу могут и должны быть на ключевых должностях в правительстве и государственных компаниях;
- что законы про снятие депутатской неприкосновенности и импичмент президенту можно просто распечатать на красивой, белой, глянцевой бумаге, скрутить в трубочку и засунуть избирателю в ж……. (этот пассаж автора заканчивается неблагозвучным словом (прим. Антипы).
- что президенту можно и даже нужно отдыхать как можно больше, ибо высокоутомляемая это должность;
- что можно нах послать красивые слова про "нах кортежи";
- что вернуть заробитчан из Польши можно, но тут в Украине они будут без работы;
- что у этих безработных дети будут низкого качества;
- что на государственных дачах действительно могут жить дети, хорошие, качественные дети, у которых фамилия начинается на "Зеленск" и заканчивается на "ий";
- что тарифы на коммуналку нельзя понизить, но если у вас нет денег, то можно продать собаку.... Автор Jura Dymyd
зачастую компенсируют чувство своей неполноценности шумливостью, суетливостью и чванством, которые производят неприятное, буквально омерзительное впечатление. Д. Карнеги
Б. Шоу
В Украине, в отличие от США, нет двух пожизненных сроков за госизмену.
Так, что, Бубочка, сори, ограничишься одним "преЗЕденстским" сроком .... за госизмену
и глаза такие наивные....