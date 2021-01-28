УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6301 відвідувач онлайн
Новини Політика України
12 579 178
Зеленський (17376) Єрмак Андрій (1226) Офіс Президента (1743)

Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак передбачає, що визначатися з другим терміном президент України Володимир Зеленський буде ближче до завершення першої каденції.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується другого терміну: думаю, визначатися з цим він буде ближче до закінчення першого терміну, коли буде зрозуміло, що він встиг виконати, як він бачить подальший розвиток. Для нього сьогодні немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, з якими він йшов на вибори, і внутрішня оцінка себе. Він ніколи сам собі не пробачить, якщо те, що він пообіцяв, не зробить", - зазначив Єрмак.

Відповідаючи на запитання, скільки років Єрмак готовий залишатися в команді президента, він сказав: "Я готовий бути стільки, скільки вирішить президент".

Читайте також: Єрмак стверджує, що Зеленський і Коломойський не спілкуються: Нинішня влада, напевно, єдина, яка не має телевізійного каналу
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+60
Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 3533 Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 7349
показати весь коментар
28.01.2021 16:53
+57
Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 8285
показати весь коментар
28.01.2021 16:56
+54
Тут бы первый срок отсидеть без торжественного выноса тела на мусорку истории, а они уже о втором размышляют Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал, - Ермак рассказал, будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 369
показати весь коментар
28.01.2021 16:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
о сроке должен решать не Зеленский, а прокурор
показати весь коментар
28.01.2021 17:27 Відповісти
А він хіба не обіцяв що не під не другий строк? Як же він це переживе, якщо не виконає?
показати весь коментар
28.01.2021 17:28 Відповісти
Да, за измену родине срок может быть нехилым
показати весь коментар
28.01.2021 17:29 Відповісти
А вы не забыли, что приблизительно 50% избирателей Зеленского "против НАТО", а 50% - "за"?
Первые 50% уйдут в ОПЗЖ, а вот куда денутся оставшиеся 50% ?
показати весь коментар
28.01.2021 17:33 Відповісти
За інформацією Тараса Чорновола зараз серед слуг у Верховній Раді не має сумніву, що "найвеличніший лідер" не досидить до кінця свого терміну. Обговорення ведеться куди він буде втікати. Багато слуг схиляється до думки що в Оман. Ця країна на запити про екстрадицію нікого не видає і не надає інформацію про активи, якими будь хто володіє в Омані. Саме з цим вони пов'язують його політ в Оман.
показати весь коментар
28.01.2021 17:34 Відповісти
«Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин», - оправдывается перед журналистами Великий Реформатор. Халапоротька солгал своим избирателям, что отменит правительственные кортежи и будет ездить в офис президента на лисапете. Киевляне недавно насчитали в кортеже Верховного потерпевшего, двигающегося по автомагистралям Киева в ночное время, 38 (тридцать восемь) транспортных средств, не считая автомобилей полиции, заблокировавших движение остального транспорта.
Чтобы заполучить голоса на выборах восемнадцатилетних избирателей, желающих «откосить» от службы в армии, велосипедист, играющий на рояле нетрадиционным способом, обещал отменить призыв в армию. Вскоре после получения булавы гаер вернул призыв на срочную службу с 18-и лет. Приказ №13/2020.

Криво рожец в предвыборной программе сулил избирателям закончить «Эпоху бедности» к весне, но при этом не указал, в каком году? Пока это обещание реализовано только в отношении нардепов «Слуг народа», которым, по заявлению бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко, увеличат зарплату в 2,5 раза. Трудно также понять чаяния педагогов и медиков Украины, имеющих высшее образование и поверивших автору видосиков, что он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Сорокадвухлетний велосипедист (в миру «ТЕРМОС») дал слово продать воздушные суда, обеспечивающие полеты президента и летать только рейсовыми бортами. Но оказалось, что из Буковеля не летают рейсовые самолёты в Оман, поэтому от затеи с продажей лайнеров пришлось отказаться.

Толпа воздыхателей «95 квартала» завыла от радости, когда услышала спич о том, что соперник Петра Порошенко, еженедельно будет лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны. Интересно, сколько судейских мантий уже хранится в шкафу у первой леди?
Не забыл кандидат в президентское кресло и про узников в буцегарне. Чтобы привлечь дополнительные голоса избирателей из криминального мира и показать, что я «свой в доску» слуга Коломойского, в своих предвыборных выступлениях, использовал тюремный жаргон. Выражение на фене «Зуб даю», обычно употребляют только насельники тюрем. Узники тюрьмы, не имея никаких ценных драгоценностей, при спорах давали торжественные обещания и клялись собственными зубами. В случае невыполнения обещания, сокамерники аккуратно выбивали им зубы.
Голосовавшие «по приколу» за 16 уголовных дел против Петра Порошенко («ХОТЬТАБУРЕТКАЛИШЬБЫНЕПОРОШЕНКО) 73% элохтората клоуна поверили предвыборным обещаниям любителя шаурмы, что «новые лица» из «95 квартала» и пан Сивоха из «КВН» снизят тарифы на отопление, увеличат зарплаты и пенсии, а на прилавках магазинов снова появится «Докторская» колбаса по 2.20 и мороженое «Пломбир» по 0.19 копеек за сто грамм.
В результате пришли две квитанции на газ, правительство ужесточило выплату субсидий для бедных семей и увеличило тарифы на воду и электроэнергию. На очереди дополнительная плата «за обслуживание» «Водоканалом» водомеров (сдувание с них пыли).

Одно из предвыборных обещаний зеленых: «Да, мы говорили, что МЫ будем жить лучше, но мы не говорили, что ВЫ будете жить лучше...» реально воплощено в жизнь «слугами народа». Прошу прощения за «французский», но лицедей из Кривого Рога опять надурил своих избирателей.
показати весь коментар
28.01.2021 19:22 Відповісти
Кому пообіцяв???
- путєну???
- бабусє бєнє???
- свистку леонідичу???
- мамє рімє???
показати весь коментар
28.01.2021 17:39 Відповісти


Serbin Sergiy@SerbinSergiy 27 янв.

Зв'язок Єрмака з Путіним набагато серйозніший.
Єрмак має бізнес зв'язки з Р. Емануїловим (офіцер ГРУ), співвласники ЗАТ "Інтерпромфінанс", директор батько Борис Єрмак. В раду входить однокласник Путіна Єгоров, який і є інвестором будівництва палацу Путіна в Геленджику.
показати весь коментар
28.01.2021 19:41 Відповісти
У єрмака зв'язок...
а бубочка, схоже, просто на гачку - я майже переконаний, що у ФСБ багато метрів знято квартальних виступів у лазнях, групових та сольних... Гадаю, що й фінансового компромату теж достатньо...
показати весь коментар
28.01.2021 22:54 Відповісти
"...обещанного 3 года ждут,,!" - уже не катит , ....2 срока будет само то, у корыта рядом быть желающих очередь выстроилась , конца не видно!!))) Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 2238
показати весь коментар
29.01.2021 08:27 Відповісти
зеленое дерьмо еще за первый срок не отсидел пожизненный срок с конфискацией, а тупорылый дерьмак уже про второй президентский несет. Феерический *******
показати весь коментар
28.01.2021 17:42 Відповісти
то есть оно нихрена не делает, кроме отдыхать, потому шо времени вагон?
А на втором строке уж как развернется?
показати весь коментар
28.01.2021 17:46 Відповісти
Та не приведи Господи! Навіщо таких сценарій жахіття!
показати весь коментар
28.01.2021 18:29 Відповісти
Є реалістичний варіант що в другий тур наступних виборів вийдуть "Величний" та Вєрка Сердючка.
показати весь коментар
28.01.2021 20:30 Відповісти
Цілком і реально. Великий змінив ЗЕ в "Кварталі", може і на посту президента, різниці не буде.
показати весь коментар
28.01.2021 20:49 Відповісти
Что зеленский ! Так Понравилось разваливать Украину, что четырёх лет мало??
показати весь коментар
28.01.2021 17:50 Відповісти
Выбор есть одиночная камера или Ростов Ростов Ростов и как можно быстрее пока не ДОГНАЛИ Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 6968
показати весь коментар
28.01.2021 17:51 Відповісти
Боже! Да мы и один срок этого тугодума не вможем вынести.Хотя бы страну как то сохранитьЭто редкой дебильности и подлости человек...
показати весь коментар
28.01.2021 17:53 Відповісти
Второй срок ему светит разве что на зоне
показати весь коментар
28.01.2021 17:54 Відповісти
Безумен тот, кто, не умея управлять собой, хочет управлять другими.

Публилий Сир
показати весь коментар
28.01.2021 17:56 Відповісти
Грустная сторона выступлений политических шутов: их иногда избирают.
«Трибюн»
показати весь коментар
28.01.2021 17:57 Відповісти
Тож нехай починає з'йомку продовження серіалу Слуги Лохів-2!
показати весь коментар
28.01.2021 17:59 Відповісти
Шо? Зєлєський вже почав відпилювати свій додаток до фортепьяно тупою пилкою? Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 8430 Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 1008
показати весь коментар
28.01.2021 17:59 Відповісти
Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 4883

...
показати весь коментар
28.01.2021 18:00 Відповісти
От цікавенно.
Чи є хоч один ресурс де Зелебенським хоча б половина шрайберів задоволена і його хвалять!
Якщо знає хто адресу, скиньте, цікаво, дуже прошу?!
показати весь коментар
28.01.2021 18:00 Відповісти
його FB.
Всіх, хто там матюгався - всіх забанили
показати весь коментар
28.01.2021 18:08 Відповісти
ВООБЩЕ ТЮ-ТЮ
показати весь коментар
28.01.2021 18:02 Відповісти
он обещвл также что пошел на один срок. обещун...
показати весь коментар
28.01.2021 18:02 Відповісти
********** ИЗ ВСЕХ БЕЗНРАВСТВЕННОСТЕЙ - ЭТО БРАТЬСЯ ЗА ДЕЛО, КОТОРОЕ НЕ УМЕЕШЬ ДЕЛАТЬ
Наполеон Бонапарт
показати весь коментар
28.01.2021 18:05 Відповісти
Ой , він молодий. недосвідчений,давайте дамо йому ще трохи часу.А то наобіцяв- а виконати не може...
показати весь коментар
28.01.2021 18:07 Відповісти
Пусть тренируется на кошках
показати весь коментар
28.01.2021 18:33 Відповісти
Що вам коти поганого зробили?
показати весь коментар
28.01.2021 20:33 Відповісти
Ермак мріє піти разом з ЗЕ на другий термін. Лук'янівка в очикованні! Поряд будуть камери для «подельників Янелоха»: Мертветчука, АхМетова і Колонемойського!
показати весь коментар
28.01.2021 18:12 Відповісти
а он за один срок в ростов не успеет??? так скоро раха стеной железной закроеться .. и как он потом будет прыгать через ров с морозостойкими крокадилами?
показати весь коментар
28.01.2021 18:16 Відповісти
Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 1331
показати весь коментар
28.01.2021 20:55 Відповісти
Так його вже і так кличуть ФОПи на стадіон з його обіцянками
показати весь коментар
28.01.2021 18:25 Відповісти
Ми теж йому не пробачимо за ображання воїнів, добровольців, за заглядання в очі головному історичному ненависнику України і все, що не личить робити президенту країни, яка воює підступним жорстоким ворогом.
показати весь коментар
28.01.2021 18:26 Відповісти
втопится чи повесится?
показати весь коментар
28.01.2021 18:29 Відповісти
Единственное достоинство зелёной власти в том, что она открыто, не шифруясь, издевается над своими тупорылыми избирателями. Каждое такое её заявление это неприкрытый стёб над нарИдом, который она считает скотами, схавающими любые оскорбления и ложь.
показати весь коментар
28.01.2021 18:31 Відповісти
Собака - украинская валюта.
Оказывается, Зеленский доказал всему миру, что просто перестать стрелять не работает, что это Россия виновата в том, что до сих пор стреляют, просто предыдущая власть не могла это доказать...
За год преЗедентства Зеленский также доказал:
- что доллар не может быть по 8 или по 15, более того, Зеленский уже сейчас активно доказывает, что и по 28 губительно для экономики, нужно хотя бы по 30;
- что "Роттердам+" выгоден для энергетики;
- что борщевой набор может стоить дороже, хотя чего там обращать внимание на него;
- что зарплата 6000 грн - это не бедность;
- что олигархам можно и нужно помогать;
- что рост ВВП на 3.4% в год - это совсем не мало, точнее сказать, это очень хорошо, а ещё точнее, это почти несбыточная мечта;
- что для освобождения территорий недостаточно иметь хорошо вооруженную армию и желание волонтеров, нужно ещё толкового главнокомандующего, в противном случае "граница будет передвигаться";
- что друзья и партнёры по бизнесу могут и должны быть на ключевых должностях в правительстве и государственных компаниях;
- что законы про снятие депутатской неприкосновенности и импичмент президенту можно просто распечатать на красивой, белой, глянцевой бумаге, скрутить в трубочку и засунуть избирателю в ж……. (этот пассаж автора заканчивается неблагозвучным словом (прим. Антипы).
- что президенту можно и даже нужно отдыхать как можно больше, ибо высокоутомляемая это должность;
- что можно нах послать красивые слова про "нах кортежи";
- что вернуть заробитчан из Польши можно, но тут в Украине они будут без работы;
- что у этих безработных дети будут низкого качества;
- что на государственных дачах действительно могут жить дети, хорошие, качественные дети, у которых фамилия начинается на "Зеленск" и заканчивается на "ий";
- что тарифы на коммуналку нельзя понизить, но если у вас нет денег, то можно продать собаку.... Автор Jura Dymyd
показати весь коментар
28.01.2021 19:25 Відповісти
Люди, имеющие меньше всего оснований быть довольными своими достижениями,
зачастую компенсируют чувство своей неполноценности шумливостью, суетливостью и чванством, которые производят неприятное, буквально омерзительное впечатление. Д. Карнеги
показати весь коментар
28.01.2021 18:34 Відповісти
Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 4713
показати весь коментар
28.01.2021 18:34 Відповісти
Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть.
Б. Шоу
показати весь коментар
28.01.2021 18:35 Відповісти
Альо, ЗЕленский с Ермаками и проч. !
В Украине, в отличие от США, нет двух пожизненных сроков за госизмену.

Так, что, Бубочка, сори, ограничишься одним "преЗЕденстским" сроком .... за госизмену Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 4082
показати весь коментар
28.01.2021 18:37 Відповісти
«Простота хуже воровства» Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 202
и глаза такие наивные....
показати весь коментар
28.01.2021 18:41 Відповісти
Який другий термін? мало вірится що він перший добуде,такого хаосу і непрофесіоналізму ще не було ,коли два олігархи і агенти москви всім заправляють ,а де ж Голобородько і навіщо було дурити народ ,коли ти дуже далекий від політики ,економіки і взагалі України?
показати весь коментар
28.01.2021 18:41 Відповісти
На свете нет ужаснее напасти, Чем идиот, дорвавшийся до власти!
показати весь коментар
28.01.2021 18:42 Відповісти
Все по-єврейські.
показати весь коментар
28.01.2021 18:52 Відповісти
Идите вы оба-« туда» где темно как ...
показати весь коментар
28.01.2021 18:53 Відповісти
Хтось ще на цю дурню реагує позитивно ?
показати весь коментар
28.01.2021 19:01 Відповісти
На наступних президентських виборах Зеленський може скласти серйозну конкуренцію хіба що Онанію Ківі.
показати весь коментар
28.01.2021 19:19 Відповісти
Если Зе все таки нарушит свою клятву на крови , что идет только на один срок. То стратегия его понятна и обкатана ( да простят меня искренне верующие)... Точно так же Порошенко хотел попасть во второй тур с Бойко ( Медведчуком), все опросы говорили что выигрывает он только у них, и для этого мочил всех оппонентов кроме них ( чем кум путина и воспользовался достигнув той силы что имеет), но вышла промашка и Петя проморгал Зелю. Бывает. На то она и политика. Теперь Зе возможно захочет провернуть тот же кардибалет и выйти во второй тур ( а теперь то без него ни как) с теми же соперниками Бойко ( Медведчуком). Года идут но ничего у нас не меняется.
показати весь коментар
28.01.2021 19:34 Відповісти
Понравилось клоунам рулить. Тут как бы к концу первого срока страна не рухнула от таких реформаторов
показати весь коментар
28.01.2021 19:27 Відповісти
Зеленский шел на выборы без программы . Да были разговоры о драконовских тарифах предыдущей власти и т.д. о виртуальном мире, повышения уровня жизни и европейских зарплатах учителям и медикам.Но было и то что он точно и прилюдно обещал " Я ИДУ ТОЛЬКО НА ОДИН СРОК" и если эта гн-да и этого своего единственного обещания не исполнит , то камни ему на голову, тогда точно выносить вперед ногами.
показати весь коментар
28.01.2021 19:27 Відповісти
Ви відчуваєте в словах Єрмака подобострастіє? Мене вже нудить
показати весь коментар
28.01.2021 19:32 Відповісти
Ці істоти думають що всі українці терпіли і будуть все прощати?
показати весь коментар
28.01.2021 20:16 Відповісти
Пообіцяв знищити Україну? НЕ виходить? Він собі простить, не простить український народ.
показати весь коментар
28.01.2021 20:22 Відповісти
А обіцяв він не йти на другий термін!
показати весь коментар
28.01.2021 20:26 Відповісти
он думает, что Каломой его опять натянет и проплатит на Президента. наивный
показати весь коментар
28.01.2021 21:15 Відповісти
А мы его простим,если завтра он окажется в кривом роге,с профессором и 95 кварталом,и никогда не вернется в Киев.
показати весь коментар
28.01.2021 20:49 Відповісти
думаю он и сам где то глубоко понимает что с него президент как с члена тяж
показати весь коментар
28.01.2021 21:09 Відповісти
Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 3429
показати весь коментар
28.01.2021 20:57 Відповісти
Ну так він же не з тебе сміявся! А судячи з твого прапору, ти до України не маєш жодного відношення
показати весь коментар
28.01.2021 21:48 Відповісти
они там в каком то паралельном мире живут .. уже 99% хотят зеленского вынести из ОП а они о втором сроке думают Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 4616
показати весь коментар
28.01.2021 21:21 Відповісти
Уторой будет на киче. Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 2066 Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 2066 Він ніколи собі не простить, якщо не зробить те, що пообіцяв, - Єрмак розповів, чи буде Зеленський балотуватися на другий термін - Цензор.НЕТ 2066
показати весь коментар
28.01.2021 21:45 Відповісти
Дык он уже обосрался во всем,даже в том к чему не касался. На первом сроке управился полностью.
показати весь коментар
28.01.2021 22:15 Відповісти
Кукушка вихваляє Півня за те, що той вихваляє Кукушку!
показати весь коментар
28.01.2021 22:25 Відповісти
Другий термін повинен бути обов'язково! Головне щоб не умовний і з конфіскацією.
показати весь коментар
28.01.2021 22:53 Відповісти
Як зворушливо, зараз заплачу.
показати весь коментар
28.01.2021 23:38 Відповісти
За@бала єта нянька ! Зеленский овощь !
показати весь коментар
28.01.2021 23:41 Відповісти
Он никогда себе не простит, если не сделает то, что пообещал путину - Ермак
показати весь коментар
29.01.2021 00:33 Відповісти
а что по утрам шамает зеленьський? какой-то такой шмурдяк, что вообще лишается здравого рассудка...
показати весь коментар
29.01.2021 05:54 Відповісти
Тю....якесь намахане.
показати весь коментар
29.01.2021 08:30 Відповісти
Что может сделать для украинского народа ,этот неуч, невежда, брехун и лентяй Зеленский??
показати весь коментар
29.01.2021 12:50 Відповісти
Он то себе простит,важно чтобы МЫ ему не простили!
показати весь коментар
29.01.2021 18:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 