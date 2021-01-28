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Новини Політика України
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ВР (11722) Вітренко Юрій (370) Леонов Олексій (13)

"Слуга народу" Леонов розповів, чому не голосував за призначення Вітренка: На фракції перед ним стояло питання про заборону на підняття тарифів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На засіданні фракції "Слуга народу" перед Юрієм Вітренком стояло питання про категоричну заборону на підвищення тарифів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.

"Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" отримав величезний кредит довіри від президента і Кабінету Міністрів, і був призначений на посаду в.о. міністра енергетики України з 22 грудня 2020 року. Крім кредиту довіри, в.о. міністра, отримав премію в 4.000.000 доларів, яка мабуть не дала можливості розуміти проблеми простих українців", - підкреслив парламентарій.

За словами "слуги народу", головне питання, яке стояло перед Вітренком на фракції, це була категорична заборона на підняття тарифів.

"Схвалюючи політику вільного ринку, Вітренко не розумів, що у нас повна монополія олігархів на енергетичному ринку?!! І це відіб'ється на кожному українцеві?!" - підсумував Леонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Гетманцев про призначення Вітренка: Сподіваюся, третього голосування не буде, не можна питати одне і те ж, якщо ти вже знаєш відповідь

Як повідомлялося, сьогодні Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Где ещё в мире дают премии по $ 4000 000, где ***!!! Когда вся эта фигня прекратится?
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28.01.2021 17:08
+6
"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 3152
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28.01.2021 17:04
+4
Стесняюсь спросить, премия для ГОСУДАРСТВЕННГО служащего в $4000000 ето в стране где минимальная пенсия ниже прожиточного минимума тоесть $50 ??? А мы точно в Эвропу идьом?
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28.01.2021 17:33
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"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 3152
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28.01.2021 17:04 Відповісти
Поднятие это понятно. А обещал Зе и вы чмошники в 2 раза снизить.
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28.01.2021 17:06 Відповісти
Мама Наташа тебе этого не простит "Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 3446
"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 5557
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28.01.2021 17:07 Відповісти
"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 8343
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28.01.2021 17:08 Відповісти
Где ещё в мире дают премии по $ 4000 000, где ***!!! Когда вся эта фигня прекратится?
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28.01.2021 17:08 Відповісти
В США. Тем более за подобные "безнадёжные" проекты
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28.01.2021 17:12 Відповісти
Он принес(не унес) в бюджет 3 млрд зеленых. Потому такая премия. Но суть не в этом. 4млн - это много, но это ничего не меняет относительно происходящего, когда всю энергетику хотят убить зеленские, коломойские, ахметовы...
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28.01.2021 17:15 Відповісти
Он принёс в бюджет Украины 3 лярда зелени-покажите мне хоть одного украинца,которому стало лучше жить от этой великой победы(Кобеля и Витренка не считать)!
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28.01.2021 19:20 Відповісти
а это уже не вопрос к Витренко. Не он распоряжался этими деньгами.
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28.01.2021 20:01 Відповісти
Когда саранча пожрёт всю Украину. Либо когда народ уничтожит саранчу.
"Слуга народа" Леонов рассказал, почему не голосовал за назначение Витренко: На фракции перед ним стоял вопрос о запрете на поднятие тарифов - Цензор.НЕТ 8558
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28.01.2021 17:18 Відповісти
При чем здесь Витренко(это к вопросу о "простых украинцах"). Сначала зегенераты обезумили с тарифами, уменьшили субсидии, а потом набросились по этому поводу на Витренко. Зебилье, тарифы - это ваших рук дело, не Витренко.
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28.01.2021 17:13 Відповісти
"Провал" голосования за какую-то персону - это значит еще идут торги и денежку не донесли. Что-то по вопросу закона о референдуме "провала" не было замечено.
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28.01.2021 17:14 Відповісти
Стесняюсь спросить, премия для ГОСУДАРСТВЕННГО служащего в $4000000 ето в стране где минимальная пенсия ниже прожиточного минимума тоесть $50 ??? А мы точно в Эвропу идьом?
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28.01.2021 17:33 Відповісти
Слышь, Воняев, ты спирва изучи что такое "государственный служащий".
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28.01.2021 18:03 Відповісти
Серйозно ?Тупий бичара,депутатство якому купив однокласник,-Старовойтов,буде нам про тарифи розказувати ?
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28.01.2021 17:47 Відповісти
Нда....
Ирония судьбы - настоящими детьми Витренчихи окзался не её родной сын, а толпа популистов - барберщоперов!
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28.01.2021 18:02 Відповісти
Пока этот лысый котлеты штамповал, Витренко для страны ярды отбил.
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30.01.2021 10:59 Відповісти
 
 