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Одеська область (2487) пологи (52) снігопад (397) ДСНС (4457)

Рятувальники доставили до пологового будинку породіллю, яка застрягла поза межами населеного пункту через негоду на Одещині, - ДСНС. ФОТО

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Рятувальники доставили до пологового будинку породіллю, яка застрягла поза межами населеного пункту через негоду на Одещині, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ДСНС Одеської області допомогли породіллі дістатися в найближчий пологовий будинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Як наголошується, сьогодні в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що поза межами с. Новоукраїнка, Роздільнянського району потребує допомоги породілля, яка через погодні умови не може потрапити в пологовий будинок.

Рятувальники в супроводі снігоприбиральної техніки доставили жінку в пологовий будинок Роздільнянської районної центральної лікарні.

Рятувальники доставили до пологового будинку породіллю, яка застрягла поза межами населеного пункту через негоду на Одещині, - ДСНС 01
Рятувальники доставили до пологового будинку породіллю, яка застрягла поза межами населеного пункту через негоду на Одещині, - ДСНС 02
Рятувальники доставили до пологового будинку породіллю, яка застрягла поза межами населеного пункту через негоду на Одещині, - ДСНС 03
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28.01.2021 17:14 Відповісти
 
 