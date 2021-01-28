Рятувальники доставили до пологового будинку породіллю, яка застрягла поза межами населеного пункту через негоду на Одещині, - ДСНС. ФОТО
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Рятувальники ДСНС Одеської області допомогли породіллі дістатися в найближчий пологовий будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Як наголошується, сьогодні в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що поза межами с. Новоукраїнка, Роздільнянського району потребує допомоги породілля, яка через погодні умови не може потрапити в пологовий будинок.
Рятувальники в супроводі снігоприбиральної техніки доставили жінку в пологовий будинок Роздільнянської районної центральної лікарні.
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показати весь коментар28.01.2021 17:14 Відповісти Мені подобається 4
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