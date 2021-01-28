Чиновник Київської облради привласнював грошову допомогу на інвалідів і ветеранів: заволодів 565 тис. грн

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 повідомлено про підозру ексчиновнику апарату Київської обласної ради, який, зловживаючи службовим становищем, заволодів коштами державного бюджету України у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів апарату Київської обласної ради, шляхом підробки офіційних документів привласнював адресну грошову допомогу, виділену окремим жителям Київської області, а саме: інвалідам, ветеранам війни і праці, учасникам бойових дій, розвитку волонтерського руху, яка виплачується за програмою "Турбота".

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Таким чином ексчиновник заволодів коштами на загальну суму 565 000 гривен.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем проживання і колишнім місцем роботи підозрюваного.