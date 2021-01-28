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Чиновник Київської облради привласнював грошову допомогу на інвалідів і ветеранів: заволодів 565 тис. грн

Новини Цензор.НЕТ Події

Чиновник Київської облради привласнював грошову допомогу на інвалідів і ветеранів: заволодів 565 тис. грн

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 повідомлено про підозру ексчиновнику апарату Київської обласної ради, який, зловживаючи службовим становищем, заволодів коштами державного бюджету України у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника одного з відділів апарату Київської обласної ради, шляхом підробки офіційних документів привласнював адресну грошову допомогу, виділену окремим жителям Київської області, а саме: інвалідам, ветеранам війни і праці, учасникам бойових дій, розвитку волонтерського руху, яка виплачується за програмою "Турбота".

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Таким чином ексчиновник заволодів коштами на загальну суму 565 000 гривен.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії за місцем проживання і колишнім місцем роботи підозрюваного.

Чиновник Київської облради привласнював грошову допомогу на інвалідів і ветеранів: заволодів 565 тис. грн 01
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Це проблема всієї України. В Одеській області вже ловили депутата місцевої ради який оформлював липову допомогу через соціальну службу на знайомих людей і так вкрав кілька мільйонів гривень, просто підходив до банкомата і знімав всі гроші з карток, а людям платив по 200 грн на місяць за використання їх документів. Потім гроші розподілялись між працівниками соціальної служби які оформлювали та мали слідкувати за наданням цієї допомоги і самим депутатом! Махінації на грошах соц. допомоги відбуваються скрізь - в кожному районі і з цим потрібно щось робити! Зеленський чекаємо від тебе реформ в цьому напрямку, щоб гроші надходили не шахраям з соцзахисту а безпосередньо реціпієнтам!
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28.01.2021 17:17 Відповісти
Далеко пойдет.В стране-кадровый голод. Чиновник Киевского облсовета присваивал денежную помощь на инвалидов и ветеранов: завладел 565 тыс. грн - Цензор.НЕТ 998
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28.01.2021 17:15 Відповісти
надо расстреливать таких
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28.01.2021 17:17 Відповісти
воруют все... люди жадные до денег у нас
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28.01.2021 17:25 Відповісти
Ну что ж... Чувак проявил себя. Скоро возглавит министерство или комитет Рады. Можна на стажировку пока, замом к Степанову.
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28.01.2021 17:27 Відповісти
А вот если бы крысятничал на зоне, урки его разорвали бы. Вывод - в места его не столь отдаленные на перевоспитание.
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28.01.2021 17:31 Відповісти
прекрасний кадр як мінімум в зе міністри
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29.01.2021 07:10 Відповісти
 
 