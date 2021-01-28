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Зеленський (17376) митниця (1027) реформи (2315)

Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з головою Державної митної служби Павлом Рябікіним про хід реформування відомства.

Глава митниці доповів главі держави про поточний стан справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Окремо було обговорено питання виконання планів наповнення державного бюджету на 2021 рік. Володимир Зеленський зазначив, що, крім виконання плану, потрібно також рухатися в напрямку реформування митниці.

Павло Рябікін розповів, що реформа передбачає, зокрема, перехід на нові технології і діджиталізацію, спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мит з європейським законодавством, навчання і тестування персоналу, поліпшення матеріально-технічної бази тощо.

За його словами, вже набрав чинності закон України про запровадження інституту авторизованого економічного оператора (АЕО). Впровадження програми АЕО сприяє наближенню митного законодавства України до європейських стандартів, спрощує та полегшує міжнародну торгівлю, підвищує конкурентоспроможність українських АЕО як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Триває робота над приєднанням до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. В листопаді 2020 року в Україні розпочато застосування в пілотному режимі нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS), використання якої є обов’язковою умовою приєднання України до Конвенції. Вона є основою для переміщення товарів між державами – членами ЄС. До 16 березня 2021 року триватиме перший етап пілотного проекту із застосування NCTS. Це сприятиме спрощенню переміщення товарів між країнами, які приєдналися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Також читайте: Це наближає Україну до європейської спільноти, - Зеленський про ухвалення Радою в першому читанні законопроєкту про реформу СБУ

Глава держави зазначив, що реформа митної служби спрямована на відхід від складних бюрократичних процедур, які часто стають полем для корупції.

"Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян", – зауважив президент.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
...ускорялку сначала отрасти, чмо Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2316
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28.01.2021 17:23
+14
Шо, увидел свой позорный рейтинг так задергался ? Еще видосик надо записать. На большее оно не способно.
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28.01.2021 17:25
+11
Твой сракашвили сидит сейчас с языком в жопе во главе комитета...и исправно получает ежемесячную подачку от зеленого стада за молчание....
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28.01.2021 17:47
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...ускорялку сначала отрасти, чмо Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2316
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28.01.2021 17:23 Відповісти
Кокс-ускоряет))))
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28.01.2021 17:25 Відповісти
Саакашвілі має програму реформування митниці, яку він успішно запровадив в Грузії. В першу чергу заміна програмного забезпечення, де є купа дірок і яке дозволяє маніпулювати документами, видаляти або видозмінювати їх після проходження вантажів через митний кордон. Саме заміна програмного забезпечення унеможливить будь які махінації в електронному обліку, а далі буде збільшення покарання за махінації руками і всіх посадять, а нові, які прийдуть на місця старих вже будуть працювати чесно!
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28.01.2021 17:32 Відповісти
В Грузії Саакашвілі називають видатним корупціонером.
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28.01.2021 17:35 Відповісти
Дай Бог Україні таких Президентів як Саакашвілі, щоб у Президента після звільнення не можна було знайти жодних незаконних статків, а його ім'я весь світ знав як найбільш успішного ********* реформатора у світі і американські Президенти щоб гордились знайомством з цією видатною людиною.
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28.01.2021 18:09 Відповісти
Саакашвілі в Грузії десятка світить...
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28.01.2021 18:13 Відповісти
2 года против Пороха пытались нарыть хоть на копейку - с известным успехом (как все у зебуинов).

Ничего не крал.
Ни разу не нарушил ни единой буквы закона.
Создал армию, обеспечил рост промышленности.

Светит Пороху - ПРЕЗИДЕНСТВО ЕЩЕ ЛЕТ ДЕСЯТЬ.
Байден пособит.
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28.01.2021 18:36 Відповісти
...ога-ога Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7390
Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7062

Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9579
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28.01.2021 18:26 Відповісти
Часом не Игор Ляшенко наверху? 😁😁😁
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28.01.2021 22:24 Відповісти
А тебе тут називають видатним дятлом.
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28.01.2021 23:43 Відповісти
Твой сракашвили сидит сейчас с языком в жопе во главе комитета...и исправно получает ежемесячную подачку от зеленого стада за молчание....
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28.01.2021 17:47 Відповісти
Згинь, нечисть!
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28.01.2021 23:41 Відповісти
Зеленский уже 2 года ускоряется, уже ускоритель сломался, а движения нет. Пусть лучше расскажет почему его сатанодепутаты ускоренно принимают похабные законы, почти ежедневно.То игроманию легализовали, то создали для украинцев официально 3 пола - женский, мужской и неопределенный. Видимо это их пол - неопределенный.То министерство культуры закупило за 666 ? тыс гривен комиксы для детей с 5 лет про ЛГБТ. То приняли закон про половое воспитание чуть не с дет сада. Вот тут у них ускорители хорошо работают по растлению детей и деградации народа. А на нормальные законы у них импотенция.
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28.01.2021 17:49 Відповісти
а эти разве не новые лица
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28.01.2021 17:54 Відповісти
Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7704
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28.01.2021 18:33 Відповісти
Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров

=========================================
с кормушки должни кармится толька тє шо окала ЗЄлі А нє какиє-та карупціанєри нєпонятниє.
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28.01.2021 19:45 Відповісти
Знову должна. Кому тепер?
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28.01.2021 19:54 Відповісти
И тут Остапа понесло! ... Слова-слова, где ваша сладость?
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28.01.2021 17:24 Відповісти
навскидку прочитал-должна стать кормушкой ну нормально
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28.01.2021 17:24 Відповісти
Ахаха) два года мало, чтоб реформировать таможню, надо еще 10)) Буба, возьми дело под "личный контроль"))
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28.01.2021 17:24 Відповісти
Странно что до сих пор не перестала быть кормушкой для ворья Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2004и с чего бы это ...
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28.01.2021 17:24 Відповісти
Шо, и таможню уже бене передают???
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28.01.2021 17:24 Відповісти
Ух-ти! Знов потужна заява - це ще плюс 100 500% до рейтингу ЗЄ.
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28.01.2021 17:24 Відповісти
Слова твои "красивые", да вот дела твои - х.евые .
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28.01.2021 17:25 Відповісти
...перефразируя Гончаренко Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6196
Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7710
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28.01.2021 17:36 Відповісти
Шо, увидел свой позорный рейтинг так задергался ? Еще видосик надо записать. На большее оно не способно.
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28.01.2021 17:25 Відповісти
Ну да, ну да....
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28.01.2021 17:28 Відповісти
Азахахаха очень смешно
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28.01.2021 17:29 Відповісти
В клоунской голове: Чем больше совещаний - тем меньше коррупции.
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28.01.2021 17:30 Відповісти
Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8101Обдумай, верно ли и возможно ли то, что ты обещаешь, ибо обещание - есть долг.

Конфуций
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28.01.2021 17:30 Відповісти
він де?
терміново поверніть президента в Україну!
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28.01.2021 17:31 Відповісти
Так зе у рихварматора сракашвиля помощником работает, что ли?
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28.01.2021 17:31 Відповісти
так а это рыльце как же без кормушкиУкраинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1728
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28.01.2021 17:32 Відповісти
честнейший человек.
но он же, вроде, был в налоговой, не?
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28.01.2021 18:38 Відповісти
Только должна?
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28.01.2021 17:33 Відповісти
Бурхлива суєта, імітуюча діяльність, на фоні падучості рейтинху...
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28.01.2021 17:35 Відповісти
Вова, а не ты ли в начале своей каденции по таможням ездил и негидныкив увольнял???? Что, поставил таких же негидныкив но своих???? Нах эти дешевые понты с громкими заявлениями?! От тебя уже тошнит!
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28.01.2021 17:36 Відповісти
Ну, ну .... почти два года полный НОЛЬ!!!
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28.01.2021 17:36 Відповісти
Зеленский сам же и возглавляет эту кормушку!!
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28.01.2021 17:44 Відповісти
Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9551
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28.01.2021 17:46 Відповісти
нет времени на раскачку
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28.01.2021 17:52 Відповісти
"Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров. Нужно ускорить реформирование, - Зеленский"
Не только ускорить, Зеля! Но и углУбить!
Дайош перестройку и гласность!
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28.01.2021 17:53 Відповісти
это он себе говорит?))) разговоры с собой это беда и диагноз...)))
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28.01.2021 17:53 Відповісти
Кругом друзья вовсю буджет пиляют , таможня не несёт доход , чего гундосый ты еще желаешь, коль ты поставил на распил страну , тупой собачий рот.😁😁😁
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28.01.2021 17:59 Відповісти
Нужно ускорить реформирование..

Ускорить? Да его для начала хотя бы начать нужно!
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28.01.2021 18:05 Відповісти
от що рейтинг мертвотворящий виробляє! Зе вийшло на люди, почало цеушки роздавати
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28.01.2021 18:07 Відповісти
Митницю вже мабуть п'ятий раз розганяють і снаряди реформ вибивають чомусь мілких виконавців, а от на верху там, такі пасуться пацюки корпції ці креатури мафії, ОПУ, КМУ і ВР, що до них руки правосуддя не доходять, бо чемодани з хабарями пхають вчасно на верх до тих же ОПУ, КМУ і ВР.
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28.01.2021 18:07 Відповісти
то розганяли на кордоні з Європою, а кордон з росією в "надійних руках"
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29.01.2021 00:48 Відповісти
Что значит ускорить,разве реформирование идет?Или назначение новых старых кадров,это реформирование?
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28.01.2021 18:07 Відповісти
Значить уряд терміново почув Зе і знизив тарифи.
А от погранці та митники не почули і крадуть по кілька мільярдів на місяць.
То він їм нічого не казав чи краде спільно ?
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28.01.2021 18:12 Відповісти
Загадка. Некий президент забирает СЕБЕ самые доходные отделы у спецслужбы, таможни и полиции и называет это реформами... Вопрос - как долго этот президент будет президентом?(с)
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28.01.2021 18:17 Відповісти
Митниця перестала бути кормушкою...Митниця стала коритом...Корупціонери стали називатись реформаторами і тільки один Зєля лишився як був клоуном з музикальним членом...
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28.01.2021 18:20 Відповісти
Чем больше ЗЕ реформирует таможню, тем больше там коррупция.

Удивительный парадокс.
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28.01.2021 18:24 Відповісти
Шо, опять? Хорошо помню, что таможня была отреформирована ещё к концу 2019 года. Об этом говорил сам президент Зеленский.
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28.01.2021 18:28 Відповісти
Ураинская таможня должна. Я никому, ничего, не должна, кроме мамы с папой.
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28.01.2021 18:31 Відповісти
У Франції митники працюють по митному кодексу, прийнятому ще за часів Наполеона, а в Україні з 1992 року вже четвертий варіант митного кодексу. Я прийшов працювати у митну службу у 1994 році і її реформувати почали вже тоді. За тридцять років змінилося мабуть тридцять Голів Держмитслужби. З моєї точки зору, корупції на митниці було найменше в першій половині дев'яностих. Ми не мали досвіду як працювати, але і не крали. Потім з'явилися у митників свої бізнесмени; прийшли сбушники ненажерливі з хапальним рефлексом (за радянських часів митницю курувало КДБ); з'явилося вміння обійти закони; самі закони лобійовані конкретними зацікавленими особами на найвищому державному рівні стали обов'язковими до виконання митниками. І так митна служба перестала служити всьому народу України, а лише конкретним його представникам з найсильнішими хижацькими інстинктами. А тепер вже реформуй - не реформуй, результатом буде ...
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28.01.2021 18:40 Відповісти
Нужно ускорить/ а также углубить, увеличить, сделать ширше и рапортовать о досрочном завершении. Где мои 17 лет......
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28.01.2021 19:34 Відповісти
Та 20 лет ускоряют реформу там уже. На пенсию по уходили многие с той конторы, начав там пахать. А сколько банок 3-литровых позакопано у таких по погребам, огородам, подвалам! Уже и карту дислокацию пять раз перерисовали, стёрлись предыдущие. Давай-давай газеточки почитывай! А ты давай меня меня перевоспитывай.... .
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28.01.2021 20:14 Відповісти
Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров... Она должна стать кормушкой зеленского и его друганов.
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28.01.2021 20:14 Відповісти
.

один росчерк пера тупицкого или вовка - и будет кормушкой - навсегда...
хаотично ты роешь зеля.
чмо.
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28.01.2021 20:31 Відповісти
Верните Пудрика и коррупции на таможне не будет, он там всех съест.
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28.01.2021 21:51 Відповісти
Давно так пора!
Десятка два посадить на 15 лет. Одного-двух-РАССТРЕЛЯТЬ! Пару-ПОВЕСИТЬ..
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29.01.2021 01:12 Відповісти
Что Зеленский !! Наконец-то нажрался и готов немного прикрыть калитку воровства на таможне???
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29.01.2021 10:15 Відповісти
 
 