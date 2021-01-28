Українська митниця має перестати бути годівницею для корупціонерів. Потрібно прискорити реформування, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду з головою Державної митної служби Павлом Рябікіним про хід реформування відомства.
Глава митниці доповів главі держави про поточний стан справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Окремо було обговорено питання виконання планів наповнення державного бюджету на 2021 рік. Володимир Зеленський зазначив, що, крім виконання плану, потрібно також рухатися в напрямку реформування митниці.
Павло Рябікін розповів, що реформа передбачає, зокрема, перехід на нові технології і діджиталізацію, спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мит з європейським законодавством, навчання і тестування персоналу, поліпшення матеріально-технічної бази тощо.
За його словами, вже набрав чинності закон України про запровадження інституту авторизованого економічного оператора (АЕО). Впровадження програми АЕО сприяє наближенню митного законодавства України до європейських стандартів, спрощує та полегшує міжнародну торгівлю, підвищує конкурентоспроможність українських АЕО як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Триває робота над приєднанням до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. В листопаді 2020 року в Україні розпочато застосування в пілотному режимі нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS), використання якої є обов’язковою умовою приєднання України до Конвенції. Вона є основою для переміщення товарів між державами – членами ЄС. До 16 березня 2021 року триватиме перший етап пілотного проекту із застосування NCTS. Це сприятиме спрощенню переміщення товарів між країнами, які приєдналися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Глава держави зазначив, що реформа митної служби спрямована на відхід від складних бюрократичних процедур, які часто стають полем для корупції.
"Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян", – зауважив президент.
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Ничего не крал.
Ни разу не нарушил ни единой буквы закона.
Создал армию, обеспечил рост промышленности.
Светит Пороху - ПРЕЗИДЕНСТВО ЕЩЕ ЛЕТ ДЕСЯТЬ.
Байден пособит.
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с кормушки должни кармится толька тє шо окала ЗЄлі А нє какиє-та карупціанєри нєпонятниє.
Конфуций
терміново поверніть президента в Україну!
но он же, вроде, был в налоговой, не?
Не только ускорить, Зеля! Но и углУбить!
Дайош перестройку и гласность!
Ускорить? Да его для начала хотя бы начать нужно!
А от погранці та митники не почули і крадуть по кілька мільярдів на місяць.
То він їм нічого не казав чи краде спільно ?
Удивительный парадокс.
один росчерк пера тупицкого или вовка - и будет кормушкой - навсегда...
хаотично ты роешь зеля.
чмо.
Десятка два посадить на 15 лет. Одного-двух-РАССТРЕЛЯТЬ! Пару-ПОВЕСИТЬ..