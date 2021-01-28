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Новини Політика України
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СБУ (10002) Офіс Президента (1743) Подоляк Михайло (296) Бюро економічної безпеки (198)

Подоляк про рішення Ради щодо СБУ і БЕБ: Історичний поворот, попередні правлячі команди і близько не підходили до такого

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подоляк про рішення Ради щодо СБУ і БЕБ: Історичний поворот, попередні правлячі команди і близько не підходили до такого

Президент України Володимир Зеленський завжди категорично наполягав на необхідності суттєво переосмислити формат роботи українських силовиків, зробивши їх більш функціональними і більш відповідними сучасним викликам, за що в четвер і проголосував парламент.

Це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в парламенті ухвалено два рішення, які загалом є історичним поворотом для українських правоохоронних органів. Парламент прийняв за основу законопроект, який змінює функціонал СБУ, а також проголосував у цілому за закон про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ - ІФ). Ключове в цих рішеннях - фокусування СБУ саме на завданнях із захисту безпеки держави та позбавлення СБУ невластивих функцій, які окремі співробітники СБУ могли використовувати для тиску на бізнес", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що попередні правлячі команди і близько не підходили до цих рішень.

"Лише зараз, за активної участі президента Зеленського, вдалося підійти до глибинної трансформації системи. Філософія ж інших політиків - традиційних і багаторічних завсідників парламенту або Кабміну - незмінна: вони завжди прагнули лише очолити існуючий каральний апарат, вони намагалися розставити скрізь своїх людей і "доїти" бізнес. Нинішня влада розглядає державу зовсім інакше. Лише як прозорий сервіс", - сказав Подоляк.

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За словами радника голови Офісу президента, важливо також розуміти, що нині йдеться про переосмислення функцій державних органів, про суттєве зниження тиску на суспільство та економіку.

"СБУ зможе зосередитися на тій роботі, яку можна назвати за визначенням спеціальною, спецслужбівською. А от Бюро економічної безпеки - стане скоріше аналітичним, ніж силовим органом, який забезпечуватиме чистоту економічних процесів, їхню прозорість. У наш час - за правильного підходу - аналітична робота може дати значно більше для економічної безпеки в країні, ніж старий, ще пострадянський підхід, коли спецслужба мала можливості втручатися мало не в операціонку", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.
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Топ коментарі
+21
Про исторический поворот нужно судить по результатам, а пока это очередное бла-бла-бла, уже столько насоздавали и нареформировали, а результата ноль. Сракашвиль сидит в норе и не высовывается. И не сам, а с целым комитетом. Одно слово - клоуны на арене.
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28.01.2021 17:41
+20
"Только сейчас, при активном участии президента Зеленского, удалось подойти к глубинной трансформации системы."
------------
Вот из-за таких холуёв, Зелебородько считает себя "величайшим лидером современности". Подоляк - профессор пополизинга - срочно наградить.
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28.01.2021 17:43
+15
В том то и дело , что отличие вашей ********,в том, что вы лезете туда,где ничего не соображаете.И приносите только вред и людям и стране. Идиот.
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28.01.2021 17:33
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Є хоч хтось, хто не розуміє, що усі СБУшні "К"ашники і співробітники податкової поліції перейдуть до нового БЕБ?
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28.01.2021 17:30 Відповісти
звісно, їм доведеться заплатити за нові посади, як це відбувалось у ДБР. Але хіба ж не для цього Зелені проводять реформи?
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28.01.2021 17:31 Відповісти
только при препиЗЕденте ЗЕленском

один зам СБУ заказывал убийство другого зама СБУ,
другие Президенты и помыслить не могли о таком.... Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 7575
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28.01.2021 18:48 Відповісти
Як він коректно висловився про минулих бездарних, трусливих президентах. )))
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28.01.2021 18:48 Відповісти
Де цього дурачка відрили? Бо першого я знаю де знайшли, під піаніном никався.
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28.01.2021 17:31 Відповісти
Та де... Еліта часів Януковича.
Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 3774
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28.01.2021 17:33 Відповісти
я так думаю, що у найвеличнішого вже дупа зарубцювалась чи зализалась наглухо, завдяки подолякам та решті зєлизунам
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28.01.2021 17:36 Відповісти
Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому.

Да-да. Очередной исторический поворот. Стопудово, тоже переможный. Так и ходим, поворот за поворотом, по кругу, как ослик на мельнице. Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 584
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28.01.2021 17:32 Відповісти
Падло як? Падоляк?
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28.01.2021 17:32 Відповісти
Падляк
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28.01.2021 18:13 Відповісти
В том то и дело , что отличие вашей ********,в том, что вы лезете туда,где ничего не соображаете.И приносите только вред и людям и стране. Идиот.
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28.01.2021 17:33 Відповісти
Что ты мелешь пердоляк?? А НАБУ..САП..НАПК..?? Да зеленое стадо и рядом и не валялось....
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28.01.2021 17:33 Відповісти
Для мании величия не требуется величия, а вполне хватит мании.
М.Жванецкий
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28.01.2021 17:37 Відповісти
Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 3596 Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 5466
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28.01.2021 17:40 Відповісти
Про исторический поворот нужно судить по результатам, а пока это очередное бла-бла-бла, уже столько насоздавали и нареформировали, а результата ноль. Сракашвиль сидит в норе и не высовывается. И не сам, а с целым комитетом. Одно слово - клоуны на арене.
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28.01.2021 17:41 Відповісти
"Только сейчас, при активном участии президента Зеленского, удалось подойти к глубинной трансформации системы."
------------
Вот из-за таких холуёв, Зелебородько считает себя "величайшим лидером современности". Подоляк - профессор пополизинга - срочно наградить.
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28.01.2021 17:43 Відповісти
Сьогодні що, день дуполиза? Дерьмак, подоляк, зараз люська арестович з мендельшею підтягнуться.
Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 1343
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28.01.2021 17:44 Відповісти
Жополизы появляются там, где чья-то жопа нуждается в их услугах. Жопа "гивнокамандуюча" испуская особые феромоны привлекает данных персонажей и происходит обоюдно желанное действие. И все бы ничего, подставляйте, лижите, это их личные орально-жопные дела, но почему из за их извращений должна страдать вся страна?
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28.01.2021 18:09 Відповісти
74% оценили работу СН и ЗЕ как неудовлетворительную. Вот шершавые языки в ОП и заработали с двойной силой.

В целом весь сегодняшний треш из ОП переводится как "Мы не полностью обдристались во всем, а вовсе даже наоборот".
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28.01.2021 18:20 Відповісти
ломать не строить...
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28.01.2021 17:51 Відповісти
Дивись,слиною не подавись від вірнопідданства та славослів*я,савєтнік недолугий.
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28.01.2021 17:53 Відповісти







tZE inform



Загадка. Некий президент забирает СЕБЕ самые доходные отделы у спецслужбы и полиции. Вопрос - как долго этот президент будет президентом? Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 2017
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28.01.2021 17:59 Відповісти
"Вот новый поворот
И мотор ревёт,
Что он нам несёт
Пропасть или взлёт,
Омут или брод
И не разберёшь,
Пока не повернёшь
За поворот."

"Машина времени"
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28.01.2021 18:07 Відповісти
Правдоподобная версия, уже повеирил, но вспомнил татарова, куда его деть, предлагаю грохнуть его, и с плеч долой, он сильно смердит, и портит вездух.
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28.01.2021 18:14 Відповісти
За татаровим стоїть ще біль смердюча потвора - портнов. Кажуть, ще й нетрадиційної орієнтації. Тут гублюся у здогадках: чи то під@р, чи то зоофіл (про тупі собачі роти) Подоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 539
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28.01.2021 19:05 Відповісти
Согласно законодательству Украины непосредственное решение всех кадровых вопросов в СБУ - личная прерогатива президента Украины.
За период своего правления с мая 2019 года Зеленский издал свыше 250 указов касающихся кадровых вопросов в деятельности СБУ.
В некоторых управлениях и региональных подразделениях руководители менялись два и более раз за эти полтора года.
Количество сотрудников СБУ имеющих генеральские звания возросло почти вдвое.
Зеленский по должности несет личную ответственность за кадровые провалы в работе СБУ.
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28.01.2021 18:17 Відповісти
Это точно. В предыдущих правящих командах генералы СБУ не заказывали убийство друг друга.

Небывалый успех!!!
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28.01.2021 18:18 Відповісти
В предыдущих командах замы не заказывали один одного. Подоляк ты тупой.
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28.01.2021 18:19 Відповісти
А чи було колись "і близько", щоб СБУшник "замовив" СБУшника? Бл@дь, як тільки якийсь черговий зашквар, зразу "і близько не було". І оцей подоляк (як це російською перекласти - подстиляк, подстилка, что-то брошенное на пол), нафталінове гівно часів бандюковича. І фізія - бандюк-бандюкомПодоляк о решениях Рады по СБУ и БЭБ: Исторический поворот, предыдущие правящие команды и близко не подходили к такому - Цензор.НЕТ 246
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28.01.2021 18:56 Відповісти
Ермак молчит, шавку нашли еще помельче украинское мнение Потявкивать... Убогие дегенераты- семимильными шагают в ПРопасть!
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28.01.2021 19:36 Відповісти
Мойша подоляк демонстрирует дегенератизм в действии. Даже Люся просила не мешать этому зегенерату "идти к успеху"... Подоляк про рішення Ради щодо СБУ і БЕБ: Історичний поворот, попередні правлячі команди і близько не підходили до такого - Цензор.НЕТ 3250
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28.01.2021 19:58 Відповісти
Сховалось би це комсомольське нещастя з писком сексота... під піаніно хоча б. Ну або будь-куди сховалося б. Головно, щоб його не було ані видно, ані чутно.
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28.01.2021 20:34 Відповісти
 
 