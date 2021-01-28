Подоляк про рішення Ради щодо СБУ і БЕБ: Історичний поворот, попередні правлячі команди і близько не підходили до такого

Президент України Володимир Зеленський завжди категорично наполягав на необхідності суттєво переосмислити формат роботи українських силовиків, зробивши їх більш функціональними і більш відповідними сучасним викликам, за що в четвер і проголосував парламент.

Це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в парламенті ухвалено два рішення, які загалом є історичним поворотом для українських правоохоронних органів. Парламент прийняв за основу законопроект, який змінює функціонал СБУ, а також проголосував у цілому за закон про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ - ІФ). Ключове в цих рішеннях - фокусування СБУ саме на завданнях із захисту безпеки держави та позбавлення СБУ невластивих функцій, які окремі співробітники СБУ могли використовувати для тиску на бізнес", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що попередні правлячі команди і близько не підходили до цих рішень.

"Лише зараз, за активної участі президента Зеленського, вдалося підійти до глибинної трансформації системи. Філософія ж інших політиків - традиційних і багаторічних завсідників парламенту або Кабміну - незмінна: вони завжди прагнули лише очолити існуючий каральний апарат, вони намагалися розставити скрізь своїх людей і "доїти" бізнес. Нинішня влада розглядає державу зовсім інакше. Лише як прозорий сервіс", - сказав Подоляк.

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За словами радника голови Офісу президента, важливо також розуміти, що нині йдеться про переосмислення функцій державних органів, про суттєве зниження тиску на суспільство та економіку.

"СБУ зможе зосередитися на тій роботі, яку можна назвати за визначенням спеціальною, спецслужбівською. А от Бюро економічної безпеки - стане скоріше аналітичним, ніж силовим органом, який забезпечуватиме чистоту економічних процесів, їхню прозорість. У наш час - за правильного підходу - аналітична робота може дати значно більше для економічної безпеки в країні, ніж старий, ще пострадянський підхід, коли спецслужба мала можливості втручатися мало не в операціонку", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки.