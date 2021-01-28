Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович. ДОКУМЕНТ

Також Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" отримав креслення будівлі, в якому Україна мала намір створити державний музей жертв Бабиного Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив історик Віталій Нахманович.

Йдеться про проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", що фінансується в основному Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом і Германом Ханом. У ВААД України називають цей проєкт російським і вважають, що він вигідний Кремлю.

Нахманович повідомив, що сьогодні, 28 січня 2021 р., Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" розпочав роботи зі зведення синагоги на території Кирилівського православного цвинтаря, що входить безпосередньо до складу Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Дозвіл на проведення робіт надав 22 січня особисто Міністр культури України Олександр Ткаченко.

Він нагадав, що деякий час тому в Офісі Президента України відбулася нарада, на якій було вирішено попередньо отримати згоду на це будівництво в очільників християнських конфесій. Але оскільки перспективи отримання такої згоди були вкрай примарними, керівники Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" пішли іншим шляхом і... перейменували синагогу на Меморіальний об'єкт "Місце для роздумів"", - повідомив Нахманович.

При цьому у минулий понеділок, 25 січня, було презентовано нову Творчу концепцію Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Цією концепцією не передбачено створення жодного "Місця для роздумів", натомість докладно описано проєкт "Синагоги у Бабиному Яру".

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Також вчора, за прямим розпорядженням Міністра культури, співробітникам Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" було передано усі креслення будівлі контори колишнього єврейського цвинтаря, де передбачалося створення державного Меморіального музею пам'яті жертв Бабиного Яру. Напевно, тепер тут планується розмістити один з численних музеїв, передбачених згаданою Творчою концепцією. Будівля майбутнього музею розміщено на території державного історико-меморіального заповідника, тобто за межами земельних ділянок, які перебувають в оренді у МЦХБЯ. Держава вже витратила мільйонні кошти на реконструкцію цієї будівлі і планувала розмістити там музей – відповідно до проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру.

За межами орендованої МЦХБЯ ділянки розташована і ділянка, на якій мають намір звести меморіальну синагогу.

Раніше глава Асоціації єврейський громадських організацій і громад України Йосип Зісельс заявляв про підготовку провокацій з боку російських сил навколо споруди синагоги на місці православного кладовища. Про ризики, пов'язані з МЦХБЯ, попереджали в СБУ.

"Очевидно, що міністр культури діяв не на свій розсуд, а в руслі загальної політики сьогоднішніх керівників нашої держави. Нагадаю, що вчора, 27 січня, в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, Президент України Володимир Зеленський не відвідав Бабин Яр, зате був присутній на відкритті чергової інсталяції, створеної Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", - підсумував Нахманович.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликомусвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, атакожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".