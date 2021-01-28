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Бабин Яр (157) заповідник (74) Зеленський (17376) Ткаченко Олександр (459) Голокост (135)

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович. ДОКУМЕНТ

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Меморіальний центр Голокосту

Також Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" отримав креслення будівлі, в якому Україна мала намір створити державний музей жертв Бабиного Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив історик Віталій Нахманович.

Йдеться про проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", що фінансується в основному Михайлом Фрідманом, Павлом Фуксом і Германом Ханом. У ВААД України називають цей проєкт російським і вважають, що він вигідний Кремлю.

Нахманович повідомив, що сьогодні, 28 січня 2021 р., Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" розпочав роботи зі зведення синагоги на території Кирилівського православного цвинтаря, що входить безпосередньо до складу Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Дозвіл на проведення робіт надав 22 січня особисто Міністр культури України Олександр Ткаченко.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на місце для роздумів, - історик Нахманович 01

Він нагадав, що деякий час тому в Офісі Президента України відбулася нарада, на якій було вирішено попередньо отримати згоду на це будівництво в очільників християнських конфесій. Але оскільки перспективи отримання такої згоди були вкрай примарними, керівники Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" пішли іншим шляхом і... перейменували синагогу на Меморіальний об'єкт "Місце для роздумів"", - повідомив Нахманович.

При цьому у минулий понеділок, 25 січня, було презентовано нову Творчу концепцію Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Цією концепцією не передбачено створення жодного "Місця для роздумів", натомість докладно описано проєкт "Синагоги у Бабиному Яру".

Читайте: "Російський проєкт" меморіалізації Бабиного Яру хоче забрати собі всю територію заповідника і будівлю майбутнього українського музею, - Зісельс

Також вчора, за прямим розпорядженням Міністра культури, співробітникам Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" було передано усі креслення будівлі контори колишнього єврейського цвинтаря, де передбачалося створення державного Меморіального музею пам'яті жертв Бабиного Яру. Напевно, тепер тут планується розмістити один з численних музеїв, передбачених згаданою Творчою концепцією. Будівля майбутнього музею розміщено на території державного історико-меморіального заповідника, тобто за межами земельних ділянок, які перебувають в оренді у МЦХБЯ. Держава вже витратила мільйонні кошти на реконструкцію цієї будівлі і планувала розмістити там музей – відповідно до проєкту комплексної меморіалізації Бабиного Яру.

За межами орендованої МЦХБЯ ділянки розташована і ділянка, на якій мають намір звести меморіальну синагогу.

Раніше глава Асоціації єврейський громадських організацій і громад України Йосип Зісельс заявляв про підготовку провокацій з боку російських сил навколо споруди синагоги на місці православного кладовища. Про ризики, пов'язані з МЦХБЯ, попереджали в СБУ.

"Очевидно, що міністр культури діяв не на свій розсуд, а в руслі загальної політики сьогоднішніх керівників нашої держави. Нагадаю, що вчора, 27 січня, в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, Президент України Володимир Зеленський не відвідав Бабин Яр, зате був присутній на відкритті чергової інсталяції, створеної Меморіальним центром Голокосту "Бабин Яр", - підсумував Нахманович.

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році артдиректором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн. Пізніше, "як єврей до єврея" до Зеленського звернувся історик Віталій Нахманович.

Сотні українських євреїв звернулися до громадянського суспільства із закликомусвідомититрагедію Бабиного Яру як частину української історії та української історичної пам'яті, атакожпідтримати створення українського меморіалу в Бабиному Яру.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

У грудні Володимир Зеленський підписав Указ Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Згідно з документом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак визначені співголовами Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а також затверджено новий склад Організаційного комітету. Крім того, підтримано ініціативу громадськості, благодійників зі створення в Києві (урочище Бабин Яр) Меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
"по возведению на территории православного кладбища синагоги"

За кацапським проектом на українських кістках

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 5048
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28.01.2021 17:49
+27
**** дебилы! Строить синагогу на костях - это адское дно! Хотя когда в стране чучело президент, такое вполне возможно
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28.01.2021 17:45
+17
Я интегесуюсь спгосить: а можно газмишлять на евгейском кладбище? Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 1853
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28.01.2021 17:55
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**** дебилы! Строить синагогу на костях - это адское дно! Хотя когда в стране чучело президент, такое вполне возможно
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28.01.2021 17:45 Відповісти
31 декабря президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым 2020 годом.
Зеленский предложил украинцам задаться вопросом "кто я?" Президент считает, что, несмотря на все различия между гражданами Украины, нужно научиться быть единой страной каждый день. Это, по словам президента, должно стать национальной идеей Украины: жить вместе с уважением.

преЗЕдент у на с хороший, а с "мудрим нарідом" ему не повезло
строят у наріда синагогу на голове, а нарід молчит Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 6355
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28.01.2021 18:08 Відповісти
Уже скоро наш народ уже официально обвинят во всех грехах и затребуют компенсацию. у славян нет ни одной пословицы или поговорки, «где бы о жидах говорилось положительно», с чего бы это? Вопрос риторический.
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28.01.2021 18:56 Відповісти
вибачень та покаяння вже вимагали
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ
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28.01.2021 19:35 Відповісти
Синагогу на православному кладовищі? Яке лукавство жидів. Їм так зручно буде плясати на кістрках православних? А куди дивиться Томос ... єєє УПЦ?
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28.01.2021 18:44 Відповісти
а куди дивиться ПЦУ Московського патріархату,
чи Онуінуфрій вважає "синагогу на кістках" карою Господинею ?
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28.01.2021 19:11 Відповісти
При Порошенку таке було б не можливе.
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28.01.2021 19:19 Відповісти
На костях - манера казламордих.
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28.01.2021 19:14 Відповісти
нет покоя не боятся лядва парахатая что их снова бросят в газовые камеры? ублюдки обрезанные наглые потворы ох доиграетесь ублюдки бей ЛЯДОВ станет таки каждодневным лозунгом в Украине а с приходом во власть подонка Вовы это вообще становиться просто вопросом выживания православия и славян в Украине...
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28.01.2021 17:46 Відповісти
Не будет этого лозунга. 73% идиотов которые проголосовали за "обрезь", думая что оно сделает их жизнь лучше, тому подтверждение. Если хохол-малорос голосует за инородца-иноверца, который считает эту землю своей, но не считает своим титульный народ, если манкурт не уважает и ржет над мовой, томосом и украинской государственностью, то всегда найдется волчья стая, которая с удовольствием воспользуется моментом и будет делать свой гешефт. Вот что сейчас и происходит, кацапы с одной стороны, жиды с другой, да еще ***** на Закарпатье огрызаются.
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28.01.2021 19:05 Відповісти
караул! жыDы окружают!
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28.01.2021 20:41 Відповісти
Myko. Лєнін-Сталін. Коротше Кремль.
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28.01.2021 19:16 Відповісти
Myko. Кого б не назвав - вони представляли московську орду.
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28.01.2021 19:20 Відповісти
...ни на что не намекаю, но в Крыму вся нечисть начинала расползаться с московитской военной базы на территории Украины Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 4586
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28.01.2021 17:49 Відповісти
Раша уже строила дома для рашистских офицеров-пенсионеров в Севастополе, теперь что, реиммигрантов из Израиля повез'т? Глядишь, в Киеве арабо-израильская война начнется.
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28.01.2021 18:39 Відповісти
"по возведению на территории православного кладбища синагоги"

За кацапським проектом на українських кістках

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 5048
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28.01.2021 17:49 Відповісти
Так может и в Бабьем Яру построить ТРЦ?
Естественно под контролем "соответствующих служб"!
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28.01.2021 17:51 Відповісти
Вдумайтесь в это словосочетание - "...православное кладбище синагоги..."
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28.01.2021 17:52 Відповісти
Я интегесуюсь спгосить: а можно газмишлять на евгейском кладбище? Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович - Цензор.НЕТ 1853
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28.01.2021 17:55 Відповісти
Со всем уважением к погребенным невинным жертвам, но не проще ли построить не на костях православных подобие СТЕНЫ ПЛАЧА? И размышляйте там в свое удовольствие, сколько угодно.
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28.01.2021 18:04 Відповісти
Для кацапвських і "українських" юд, саме в цьому і кайф.
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28.01.2021 18:06 Відповісти
І, по твоїх костях,чужинець понесе чужу молитву,до чужого храму!
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28.01.2021 18:04 Відповісти
А якщо починається різанина - починаються волання про антисемітизм 🥴
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28.01.2021 18:05 Відповісти
Здається, ваша черга говорити.
Тож ви привели за руці зеленкуватного до влади.
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28.01.2021 18:15 Відповісти
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович - Цензор.НЕТ 2922
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28.01.2021 18:16 Відповісти
Що з цього приводу скажуть зЕ-сметуни, прихожани гудяєвського патріархату?
Чи кацапським юдам, кацапський патріархат дозволяє топтатися по українських кістках?
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28.01.2021 18:21 Відповісти
Це не має значення, що з цього приводу скажуть у зеленського.
Має значення, чи скаже щось українська спільнота.
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28.01.2021 19:47 Відповісти
Я тільки "ЗА". Та в цьому випадуку все вирішили без українців.
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28.01.2021 19:53 Відповісти
Не так. Українці майже не доклались до цього. Та й зараз усім байдуже.
Гадаєте, хтось би тут продовжив будівництво, якби вийшло хоч частина від того, що є в Мінську? Це тіільки в смартфоні легко повчати білорусів, що йдуть своєю стежкою.
А на свої могили, нажаль, наплювати.
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28.01.2021 21:04 Відповісти
А що громадськість, інтелігенція? Води в рот набрали?
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28.01.2021 18:16 Відповісти
Дуже схоже на правду.
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28.01.2021 18:31 Відповісти
Дочекаємося, що почнуть в церквах генделики відкривати. А таке вже було і не раз!
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28.01.2021 18:20 Відповісти
Не згадаєте, чим закінчилося? Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович - Цензор.НЕТ 9167
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28.01.2021 18:52 Відповісти
"Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині, На чужій роботі."

РОЗРИТА МОГИЛА
Т.Г. Шевченко
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28.01.2021 19:31 Відповісти
Потім скажуть ми титульна нація,коли евреї жили на цих землях,українців ще не було.
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28.01.2021 18:24 Відповісти
А если напротив входа в "место для раздумий" кто-то поставят распятие с надписью "место для отдыха" или минарет с надписью "место для ожидания"?
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28.01.2021 18:25 Відповісти
Чуваки, поясніть мені(тупий я )... А чого євреї? А чому не італійці, чи французи, чи мексиканці?
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28.01.2021 18:25 Відповісти
Боюся, що жодного італійця, француза чи мексиканця в Бабиному Яру не розстріляли.
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28.01.2021 18:53 Відповісти
я перепрошую....останім часом щось забагато галасу кругом строять возвеличують і так дале...а що там з биківнянським лісом? чи там хохлів нквс розтрілював і діла до них преЗЕденту?
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28.01.2021 18:32 Відповісти
які справи жидові до розстріляних українців?
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28.01.2021 18:54 Відповісти
Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович - Цензор.НЕТ 4038
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28.01.2021 19:26 Відповісти
Мдаааа!!!!
Яким же дебільним народом треба бути українцям, щоб привести до влади в українській державі жидокацапів!!!
Даааа, мабуть таки Адольфик був правий по відношенню до богообраного народу!
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28.01.2021 18:38 Відповісти
Мне одно интересно: Ткаченко специально подыгрывает кремлядям в их стремлении разжечь межнациональную рознь между украинцами и евреями? Ну то, что кремлядям это выгодно- понятно. Они на это любые бабки не пожалеют. Но Ткеченко...? Он наивный дурак или полный идиот??? Неужели непонятно, что строить храмы "в честь геноцида" одного народа на костях другого народа НЕЛЬЗЯ. Просто потому, что это НЕ уважение к памяти. Пусть чужой. Но тоже памяти! Зачем всё это разжигать? Зачем создавать "прецеденты", простесты общества, чтобы потом выставить это в свете "украинцы- фошизды, не хотят чтить память убитых в Бабьем Яру евреев"? Если можно было просто НЕ дать разрешения строить синагогу на костях киевлян и найти для этого строительства более подходящее место! Тем более, не дать НИЧЕГО строить в Украине агентам вражеской страны! МОСХ ЕСТЬ У ТЕБЯ, ОЧКАРИК НЕДОДЕЛАННЫЙ??? Или больше чем на 95 квартал 24/7 фантазии не хватает??? Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович - Цензор.НЕТ 2518
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28.01.2021 18:48 Відповісти
Так да, специально.
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28.01.2021 19:25 Відповісти
От більше курва немає місця на землі для синагоги тільки на християнському кладовищі !! Ну як ллядь не обматюкати цих довбойобів ??
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28.01.2021 19:10 Відповісти
Позавчера коломойские с фирташами и т.д., вчера такого же в президенты, сегодня синангогу на православном кладбище, завтра продадут за 30 шекелей Параше, а послезавтра начнут визжать о антисемитизме и о том, что их тут не любят.
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28.01.2021 19:24 Відповісти
Офис Президента заставил министра культуры разрешить "российскому проекту" мемориализации Бабьего Яра проводить земляные работы на территории бывшего православного кладбища/ Сто лет назад Украиной правила еврейская мафия где то Бланка. Сейчас Украиной правит еврейская мафия Коломойского. Дело привычное.
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28.01.2021 19:26 Відповісти
Потім ще й сюди приїзжати срати будуть.Може досить вже Умані,де ті першородці показали себе у всій красі.Пращурі нас не зрозуміли би,за що ми їх так не любим,що дозвлляєм євреям глузувати з їх кісток.Не козаки ми,наймити одні.
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28.01.2021 19:54 Відповісти
А Кирилівську церкву залишать, чи перетворять в термос при синагозі від Зеленського і всього 95-ого кварталу? Це все "велике будівництво" влади блазнів є проявом антисемітизму, намаганням посіяти міжнаціональну ворожнечу серед народів України.
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28.01.2021 19:57 Відповісти
"место для размышлений" это одно из названий туалетной комнаты у японцев. Они романтичные и деликатные , любят иносказания. И причем тут еврейская синагога ???
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28.01.2021 22:03 Відповісти
А как спешат мрази пока зелик у руля!
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28.01.2021 23:28 Відповісти
27 січня члени постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин підтримали передачу в оренду благодійній організації «Фонд Пам'яті «Бабин Яр» трьох земельних ділянок на території Бабиного Яру.
Вказані земельні ділянки прилягають до інших ділянок, які вже знаходяться в оренді фонду.
«Десятиліттями ці ділянки перебувають в занедбаному стані. Одна з них раніше використовувалася як виробнича база під час будівництва станції метро «Дорогожичі» і досі є засміченою. Дві з цих ділянок належать до території колишнього єврейського кладовища, нам важливо зберегти цю землі від потенційної забудови. Передача цих ділянок в оренду дозволить нам запропонувати комплексне ландшафтне рішення», - коментує Макс Яковер, генеральний директор Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Остаточне рішення щодо передачі ділянок в оренду відбудеться на пленарному засіданні Київської міської ради.
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29.01.2021 12:55 Відповісти
Я так розумію, що киян ніхто питань не буде? (Може наступний крок - приєднання Києва до держави Ізраїль?) А референдуми у нас будуть проводитися виключно за замовленням каналів"1+1" та Інтер?
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29.01.2021 12:55 Відповісти
 
 