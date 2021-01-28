Мер Івано-Франківська Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить Кабінет міністрів скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті і повернути його роботу в звичайному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці

За його словами, кількість сидячих місць у транспорті абсолютно не покривають реальної потреби пасажиропотоку. Мовляв, десятки людей змушені на зупинках чекати своєї черги, щоб сісти в автобус.

"У результаті частина людей просто змушена користуватися послугами таксі або підсадки в попутні машини, долати необхідну відстань пішки в мороз", - зазначив Марцінків.

Мер також зазначив, що через карантин у роботі громадського транспорту перевізники зазнають збитків. Він не розуміє, хто має покривати їх втрати.

"Сьогодні (28 січня) на сесії звернувся до центральної влади про скасування обмеження на перевезення в міському громадському транспорті загального користування та з вимогою переглянути Постанову для забезпечення роботи пасажирського транспорту в звичайному режимі", - додав мер.

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