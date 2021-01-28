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Івано-Франківськ (341) карантин (16095) транспорт (869) Марцінків (93)

Мер Івано-Франківська Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мер Івано-Франківська Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить Кабінет міністрів скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті і повернути його роботу в звичайному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці

За його словами, кількість сидячих місць у транспорті абсолютно не покривають реальної потреби пасажиропотоку. Мовляв, десятки людей змушені на зупинках чекати своєї черги, щоб сісти в автобус.

"У результаті частина людей просто змушена користуватися послугами таксі або підсадки в попутні машини, долати необхідну відстань пішки в мороз", - зазначив Марцінків.

Мер також зазначив, що через карантин у роботі громадського транспорту перевізники зазнають збитків. Він не розуміє, хто має покривати їх втрати.

"Сьогодні (28 січня) на сесії звернувся до центральної влади про скасування обмеження на перевезення в міському громадському транспорті загального користування та з вимогою переглянути Постанову для забезпечення роботи пасажирського транспорту в звичайному режимі", - додав мер.

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Топ коментарі
+3
Розумний мужик - розумне просить. Однак просить у інтелектуальних імпотентів (зєбілів).
Для них - це дуже гумне просить.
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28.01.2021 17:59
+2
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
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28.01.2021 17:56
+2
Вы просто не в курсе. В Ивано-Франковске практически весь транспорт уже коммунальный. Низкопольные современные большие автобусы и троллейбусы. Ходят по графику. Но в них сидячих мест не очень много. Огромное пространство, на котором может вместиться большое количество стоячих пассажиров, пустует. В итоге рентабельность на нуле и плюс большое количество пассажиров остаётся на промежуточных остановках, так как сидячих мест уже нет. Согласитесь, дебилизм.
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28.01.2021 19:18
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...да чего уж там, тем, кто предъявит доказательства голосования за шиманЗЕ, можно и маски не носить Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте - Цензор.НЕТ 7895
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28.01.2021 17:52 Відповісти
Розумний мужик - розумне просить. Однак просить у інтелектуальних імпотентів (зєбілів).
Для них - це дуже гумне просить.
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28.01.2021 17:59 Відповісти
Що він там просить? Шо там в Франківську за гетто? У нас уже давно всі їздять в переповнених маршрутках і більшість без масок. І ложили всі на Степанова і Ляшко.
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28.01.2021 21:41 Відповісти
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
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28.01.2021 17:56 Відповісти
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
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28.01.2021 17:58 Відповісти
Мер не може зняти обмеження на кількість пасажирів в громадському транспорті...Але мер може потроху перевести громадський транспорт в комунальну власність і збільшити кількість рейсів в час пік...Мер багато чого може,але для цього треба працювати,а не популістично волати до кабміну...
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28.01.2021 18:17 Відповісти
Вы просто не в курсе. В Ивано-Франковске практически весь транспорт уже коммунальный. Низкопольные современные большие автобусы и троллейбусы. Ходят по графику. Но в них сидячих мест не очень много. Огромное пространство, на котором может вместиться большое количество стоячих пассажиров, пустует. В итоге рентабельность на нуле и плюс большое количество пассажиров остаётся на промежуточных остановках, так как сидячих мест уже нет. Согласитесь, дебилизм.
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28.01.2021 19:18 Відповісти
требуете ограничения плотности пассажиров в салоне маршруток - подарите транспрт!
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28.01.2021 18:19 Відповісти
Братан, в кабмине и правительстве сейчас не до тебя, они бабки на вакцину пилят и думают что делать с Сашей. Поступай как живет вся страна: общественный транспорт не видит нарушений, пассажиры считают что ничего не нарушают, вам жалобы не поступают...
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28.01.2021 18:25 Відповісти
Так и есть. К примеру, если автобус едет в пригородное село, а место уже занято каким-то человеком, который выходит раньше, то постоянно происходят скандалы, из-за того, что тот, кому реально нужно попасть в село, остаётся на остановке, так как стоячих не берут. Там уже были ранее скандалы, когда сельские бабки с визгами выгнали из автобуса девочку-студентку, потому что из-за неё они не могли доехать в своё село. Короче, зелёный сюрр продолжается.
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28.01.2021 19:13 Відповісти
Садовий у Львові "заніс" мєнтам,і..уй забив на карантин..



статусні заклади
. Їхні власники відкрили ці "точки" виключно для того, щоб мати вагу у суспільстві. Щось на зразок "в мене є ресторан, і це круто, тому що я роблю там, що завгодно".
Таким власникам байдуже, буде в них клієнт чи не буде, тому що їх заклади були створені не для того щоб гроші заробляти, а для того, щоб гроші відмивати. А відбілити готівку через ресторан дуже легко.
Ця категорія закладів й зараз спокійно працює у штатному режимі. У Львові можна назвати з десяток ресторанів та клубів, які навіть не чули слів "карантин" чи "локдаун" ─ вони як працювали так і працюють. Зазвичай це депутатські, ментівські, прокурорські або податківські точки.



https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/24/7280896/
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29.01.2021 09:39 Відповісти
 
 