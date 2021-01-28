Мер Івано-Франківська Марцінків просить Кабмін скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить Кабінет міністрів скасувати обмеження на кількість пасажирів у громадському транспорті і повернути його роботу в звичайному режимі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці
За його словами, кількість сидячих місць у транспорті абсолютно не покривають реальної потреби пасажиропотоку. Мовляв, десятки людей змушені на зупинках чекати своєї черги, щоб сісти в автобус.
"У результаті частина людей просто змушена користуватися послугами таксі або підсадки в попутні машини, долати необхідну відстань пішки в мороз", - зазначив Марцінків.
Мер також зазначив, що через карантин у роботі громадського транспорту перевізники зазнають збитків. Він не розуміє, хто має покривати їх втрати.
"Сьогодні (28 січня) на сесії звернувся до центральної влади про скасування обмеження на перевезення в міському громадському транспорті загального користування та з вимогою переглянути Постанову для забезпечення роботи пасажирського транспорту в звичайному режимі", - додав мер.
Будь ласка, зачекайте...
Для них - це дуже гумне просить.
Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
статусні заклади
. Їхні власники відкрили ці "точки" виключно для того, щоб мати вагу у суспільстві. Щось на зразок "в мене є ресторан, і це круто, тому що я роблю там, що завгодно".
Таким власникам байдуже, буде в них клієнт чи не буде, тому що їх заклади були створені не для того щоб гроші заробляти, а для того, щоб гроші відмивати. А відбілити готівку через ресторан дуже легко.
Ця категорія закладів й зараз спокійно працює у штатному режимі. У Львові можна назвати з десяток ресторанів та клубів, які навіть не чули слів "карантин" чи "локдаун" ─ вони як працювали так і працюють. Зазвичай це депутатські, ментівські, прокурорські або податківські точки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/01/24/7280896/