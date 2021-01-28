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Окупанти з початку доби двічі порушили "тишу", втрат немає, - штаб ООС

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Окупанти з початку доби двічі порушили

Російсько-окупаційні війська з початку доби двічі порушили режим припинення вогню, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

Протягом поточної доби, 28 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на Донбасі було понад 120 порушень "тиші", - ОБСЄ

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 134 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Автор: Анастасія Потіха
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Окупанти з початку доби двічі порушили "тишу", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8173
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28.01.2021 17:53 Відповісти
Вони співали «путін - *****» так гучно що почула навіть «руссссская» Сімоньян.
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28.01.2021 18:14 Відповісти
Окупанти з початку доби двічі порушили "тишу", втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1909

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28.01.2021 21:21 Відповісти
 
 