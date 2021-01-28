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Коломойський (1420) Богуцька Ліза (64) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Група Коломойського

Депутат від "слуги народу" Єлизавета Богуцька вважає, що група Коломойського у фракції "пішла в рознос".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Богуцька зазначила: ""Група Коломойського" пішла в рознос. Мабуть, вирішили показати президенту, що без них фракції СН настане дочасний раптовий кінець. Шантажує.

Сьогодні вони проігнорували не тільки призначення міністра енергетики, а й не підтримали закон про БЕБ (бюро економічної безпеки) і реформу СБУ".

Вона продовжила: "Я все можу зрозуміти, крім шантажу.

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Тим більше, коли санкції США вже досить боляче б'ють по засобах масової комунікації головного борця з "соросято-пінчучато-шабунято-лещенятами". Ютуб канал Олександра Дубінського канув в лету. Думаю, що це далеко не фінал.

Складно сказати, що буде далі: чи підуть за Дубінським у вільне парламентське плавання його однодумці, чи ні.

Думаю, що якщо і "так", то "клуб самогубців" не перевищить десяти депутатів-мажоритарників.

Найцікавіше, що розпуск Парламенту, до якого вони прагнуть, ніяк не вплине на ослаблення санкцій ".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

 
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Топ коментарі
+50
Группа Коломойского "пошла в разнос", - "слуга народа" Богуцкая о ситуации с Дубинским - Цензор.НЕТ 4732
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28.01.2021 18:07
+48
Ваша "фракция" - одеяло сшитое гнилыми нитками из разных тряпок, лоскутов и заплаток.
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28.01.2021 18:01
+30
Это слуги урода пошли в разнос.
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28.01.2021 18:00
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Чтобы не было "разносов" надо правильно перед выборами называть партии..."слуги олигарха Коломойского", слуги олигарха Ахметова" и тд Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 763
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28.01.2021 18:49 Відповісти
Роспуск парламента и политический хаос в Украине - цель московии.. События 100летней давности довбнів нічому не навчили.. Дуже цікавить питання - скільки мільонів ще загине?
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28.01.2021 18:55 Відповісти
Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 3672 Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 8445
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28.01.2021 18:57 Відповісти
єто просто праздник какой то.
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28.01.2021 19:03 Відповісти
На Зеленского, уже тупо ложат х.., даже в его родной ЗЕ-партии (ЗЕ-депутат Дубинский и голосование в ВРУ за Витренко, это наглядно продемонстрировало), а это значит, что авторитет у него, как у лидера партии и руководителя государства, на уровне нуля... абсолютного нуля.... и Фарренгейту...
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28.01.2021 19:05 Відповісти
Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 611
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28.01.2021 19:08 Відповісти
Любимая цитата скота дубинского...

Мы все - участники регаты,-
Гребем, гребем, гребем к себе,
Всю славу, почести и злато,
Вино, красоток и т.д.



И оно таки гребет...
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28.01.2021 19:18 Відповісти
Грёбаный гребун.
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29.01.2021 12:13 Відповісти
Отдать скотинку США, они его уже обвинили во вмешательстве в выборы, значит обязательно посадят и надолго. Вот там Дубинский и попуститься, когда ляжет под здоровенных негров. Судя по той словесной чернухи, которой это существо беспрерывно фонтанирует, серьезные проблемы и с психикой и с сексом у персонажа. Сделают из него сексуального раба и возможно Дубинский будет счастлив в этой роли, бо наконец реализует свое жизненное задание.
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29.01.2021 15:59 Відповісти
Пусть в таком случае Дубинский сбреет бороду на своей собачьей морде, а то тего рыло с бородой похоже на влагалище. И негры будут в это рыло влагать. Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 8077 Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 8077 Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 8077
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29.01.2021 18:02 Відповісти
Вообще то, нет ни малейшего желания тратить время на продажных лакеев коломойши, смущает другое, Зе знал и видел всю эту сволоту, и значит сознательно набирал во фракцию негодяев и коллаборантов, а значит он не сможет отмыться, единственно что частично спасет подмоченную репутацию шоумена - импичмент.
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28.01.2021 19:14 Відповісти
банимо богуцьку
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28.01.2021 19:47 Відповісти
Так и не понятно, два года с кем страна имеет дело, со слугами Коломойского, Ахметова, или Медведчука ?
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28.01.2021 19:53 Відповісти
Так задумано. Вони - займаються дідько знає чим, нам - є про що поговорити Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 9886. Згідно того "геніяльного" задуму, усі при справі.
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28.01.2021 20:38 Відповісти
"МОНО" СН- ТО ДУЖЕ РОЗРІЗНЕНА СТРУКТУРА ЯКА СТВОРЕНА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕЗИ ПУЙЛА - АБИ НЕ ПОРОХ-. ТАМ І ПРИБІЧНИКИ ПРОПУТІНСКОЇ ОПЗЖ І ВЕЛИКА ГРУПА КОЛОМОШІ А ОТ ПАТРІОТІВ МІГ БИ ОБ"ЄДНАТИ ЧЕРНЕВ НЕ РОЗУМІЮ ЧОМУ ВІН ЦЬОГО НЕ РОБИТЬ
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28.01.2021 20:40 Відповісти
теперь у Дурбинского должна быть надпись на футболке "Мама любит санкции" Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 5202
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28.01.2021 21:19 Відповісти
А когда Беня делился награбленым- продвигая партию лицедеев - хотелось и рыбку скушать и под патриотов косить??
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29.01.2021 10:15 Відповісти
Ну ось і "група Коломойського пішла в разнос". Тобто "ми" вже чітко вазнаємо, що у ВР є групи Коломойського, Ахмєтова, Медведчука, Порошенка тощо. Тобто, виходить, що ми вибираємо народних депутатів, а там опиняються депутати не народні, а олігархів. Дивіться, а якщо олігарху не подобаються обмеження щодо нього, то він разом зі своєю власною депутатською групою бере на "гоп-стоп" усіх нас. То нахріна нам усі ці олігархічні групи у ВР. Взагалі-то, нахріна нам представники олігархів у виконавчій владі та "діти, онуки та родичі" олігархів у судовій владі? Це питання передусім до нас: кого і як ми вибираємо до влади. А також і питання до обраної нами влади, якщо їй таки кортить народна підтримка, то нехай нарешті влада закриє свої двері для олігархів і тоді уся могутність олігархів умить зникне. Як в народі мудрі кажуть, представникам влади слід таки визначитися, чого вони хочуть чи рибку зїсти, чи у владне крісло сісти?
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29.01.2021 10:44 Відповісти
Все таки Богуцкая по своему секси, так выглядеть в 56 лет это круто. Психиарт оказывается по первой профессии, неординарная женщина, не сказать что адекватная, а именно неординарная)
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29.01.2021 15:51 Відповісти
А баба Тюля вообще как девочка в свои 60. Замаскировалась. Зеля кукарекал, что теперь рулят новые лица. Вот бабулька и обновила свою морду лица. Тюле все неймется и она думает, что она "баба ягодка опять Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 6519 Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 6519 Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським - Цензор.НЕТ 6519
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29.01.2021 18:08 Відповісти
Ой, вобла засушенная!
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29.01.2021 18:20 Відповісти
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