Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським

Депутат від "слуги народу" Єлизавета Богуцька вважає, що група Коломойського у фракції "пішла в рознос".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Богуцька зазначила: ""Група Коломойського" пішла в рознос. Мабуть, вирішили показати президенту, що без них фракції СН настане дочасний раптовий кінець. Шантажує.

Сьогодні вони проігнорували не тільки призначення міністра енергетики, а й не підтримали закон про БЕБ (бюро економічної безпеки) і реформу СБУ".

Вона продовжила: "Я все можу зрозуміти, крім шантажу.

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Тим більше, коли санкції США вже досить боляче б'ють по засобах масової комунікації головного борця з "соросято-пінчучато-шабунято-лещенятами". Ютуб канал Олександра Дубінського канув в лету. Думаю, що це далеко не фінал.

Складно сказати, що буде далі: чи підуть за Дубінським у вільне парламентське плавання його однодумці, чи ні.

Думаю, що якщо і "так", то "клуб самогубців" не перевищить десяти депутатів-мажоритарників.

Найцікавіше, що розпуск Парламенту, до якого вони прагнуть, ніяк не вплине на ослаблення санкцій ".

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.