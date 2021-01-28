Зеленський доручив винести питання реформування "Укроборонпрому" на засідання РНБО в лютому

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду щодо реформування Державного концерну "Укроборонпром". У ній взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Гусєв презентував дорожню карту реформування "Укроборонпрому" та доповів про перші результати підготовки до трансформації концерну в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління.

Президент доручив Олексію Данілову підготувати та винести питання реформування "Укроборонпрому" на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.

Президент підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств "Укроборонпрому" у державному оборонному замовленні під час погодження та затвердження цього документа на 2021 рік, а також доручив профільному віце-прем’єру Уруському прискорити підготовку підзаконних нормативно-правових актів для імплементації закону "Про оборонні закупівлі".

"Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах "Укроборонпрому", – наголосив Зеленський.

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