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Зеленський доручив винести питання реформування "Укроборонпрому" на засідання РНБО в лютому

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив винести питання реформування

Президент України Володимир Зеленський провів робочу нараду щодо реформування Державного концерну "Укроборонпром". У ній взяли участь секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Гусєв презентував дорожню карту реформування "Укроборонпрому" та доповів про перші результати підготовки до трансформації концерну в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління.

Президент доручив Олексію Данілову підготувати та винести питання реформування "Укроборонпрому" на розгляд на засіданні РНБО вже в лютому.

Президент підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств "Укроборонпрому" у державному оборонному замовленні під час погодження та затвердження цього документа на 2021 рік, а також доручив профільному віце-прем’єру Уруському прискорити підготовку підзаконних нормативно-правових актів для імплементації закону "Про оборонні закупівлі".

"Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах "Укроборонпрому", – наголосив Зеленський.

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Топ коментарі
+5
Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале - Цензор.НЕТ 2522
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28.01.2021 18:36
+3
Яку воно бурхливу діяльність розвинуло! Мабуть, точно гаденя зібралося мучити Україну ще одним президентським терміном.
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28.01.2021 18:35
+3
Ну то вже не від нього залежить.
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28.01.2021 18:43
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Яку воно бурхливу діяльність розвинуло! Мабуть, точно гаденя зібралося мучити Україну ще одним президентським терміном.
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28.01.2021 18:35 Відповісти
Ну то вже не від нього залежить.
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28.01.2021 18:43 Відповісти
Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале - Цензор.НЕТ 2522
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28.01.2021 18:36 Відповісти
Опять реХформа ***... Вот еще одна которую уже воплотили сцуки !! Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале - Цензор.НЕТ 6573

"Кабмин Украины продолжает насиловать здравый смысл, оказывается атомные станции остановили, чтобы покупать ворованный Раша уголь с Донбасса и сжигать на ТЭЦ олигарха Ахметова и таким образом они спасли Украину от веерных отключений и аферу "Роттердам+".(с)
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28.01.2021 18:42 Відповісти
В 2014 США и Канада предлагали истребители F-18 - ПОП отказался.. США предлагали Украине 80 соврем\вертолетов для закрытия границы и когда еще тема закрытия границы была актуальна - ПОП отказался... В США констатировали факт отказа помощи Украине (СМИ)... В Украине этот факт от народа скрыли....... пдрсы
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28.01.2021 19:07 Відповісти
А підкиньте-но пруф цієї проривної новини
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28.01.2021 19:35 Відповісти
да он себе в задницу самостоятельно попасть не может, что оно там поручило?
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28.01.2021 19:16 Відповісти
Ну все, окончательный звиздец Укроборонпрому.
Все к чему прикасается величайший лидер современности, покрывается плесенью
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28.01.2021 19:31 Відповісти
Головний дебід держави і купка його посіпак приймають ТАКІ рішення... Можна хапнути на вулиці пару бомжів і ті будуть працювати з такою ж ефективністю.
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28.01.2021 19:38 Відповісти
Зеленський доручив винести питання реформування "Укроборонпрому" на засідання РНБО в лютому - Цензор.НЕТ 2319
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28.01.2021 23:47 Відповісти
 
 