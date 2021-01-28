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Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Терористи представили нову доктрину

Терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" представили так звану доктрину "Русский Донбасс" - вона передбачає входження до складу Росії, але в ній прописано захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомив ватажок "ДНР" Денис Пушилін під час виступу на форумі в Донецьку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

Він розповів, що так звана доктрина, зокрема, включає сім кроків, які "Л/ДНР" планують виконати в "перспективі". Зокрема, йдеться про "припинення військових дій, усунення військової загрози для населення". А також "встановлення контролю ДНР і ЛНР над усіма територіями колишніх Донецької і Луганської областей".

У доктрині не зазначено завдання про входження підконтрольних ЛНР і ДНР територій до складу Росії. При цьому автори вказали намір домогтися "поглибленої економічної інтеграції з Росією", "комплексну інтеграцію підприємств Донбасу з російською промисловістю". Ще одним кроком вказана "інтенсифікація соціокультурних, науково-освітніх та інших зв'язків між ДНР, ЛНР і РФ".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропагандисти з РФ Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до Донецька проводити форум "Русский Донбасс", - Казанський
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Топ коментарі
+46
Террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс" - прописаны 7 шагов для захвата Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 6590 Террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс" - прописаны 7 шагов для захвата Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 1722
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28.01.2021 19:08
+37
Старая доктрина, которая до Киева собиралась дойти в кафе взорвалась.
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28.01.2021 19:13
+29
Террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс" - прописаны 7 шагов для захвата Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 2873 Террористы представили новую доктрину "Русский Донбасс" - прописаны 7 шагов для захвата Донецкой и Луганской областей - Цензор.НЕТ 5022
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28.01.2021 19:14
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Наша зелена влада не здатна протидіяти загарбникам.
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28.01.2021 19:58 Відповісти
Яка протидія! Про що мова? Вони вже ладні чобіт лизати сусіду.(((
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28.01.2021 20:10 Відповісти
Вже лижуть лапті.
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28.01.2021 20:11 Відповісти
"комплексную интеграцию предприятий Донбасса с российской промышленностью"...какие предприятия??! там всё уже порезано на металл.. от чеПушило фантазёр
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28.01.2021 20:00 Відповісти
Не все, многие были украдены и вывезены на Моржовию
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28.01.2021 20:51 Відповісти
І цим же вони полощуть мізки населенню свабодного Данбаса. Моя чисельна рідня вже давно каже, що вони скоро будуть мешканцями Ростовської області. Стоять в черзі на одержання роспаспорта, і при цьому в них не відбирають український (?!). "Они для нас стараются!!!"- так каже моя двоюрідна сестра. Цікаво було почути нашого президента-реінрегратора.
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28.01.2021 20:09 Відповісти
а зачем отбирать- чем хуже для Украины, тем лучше, пусть высасывают бабло с хохло-прыдурков...
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28.01.2021 20:37 Відповісти
Придурки лишнего приняли, с дебилами что не бывает Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 5265
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28.01.2021 20:12 Відповісти
Первым пунктом надо было прописать просьбу о неотложной психиатрической помощи
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28.01.2021 20:17 Відповісти
Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 3159
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28.01.2021 20:21 Відповісти
Ця діжка з квасом нехай сперше домовиться з луганфюрером Пасічником , бо таке відчуття , що требо близчим часом чекати на бандитськи криваві розбірки між луганської братвою й донецької за хто в їх криївці головний пахан !
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28.01.2021 20:24 Відповісти
слово "криївка" тут абсолютно недоречне, бо Криї́вка - військово-оборонна та господарська споруда Української повстанської армії, розташована під землею.
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29.01.2021 19:49 Відповісти
блин эти планеты-республики иногда такие межгалактические шо проста пипец
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28.01.2021 20:31 Відповісти
А как Берлин, Лондон, Вашингтон Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 1161 мельчают люди в недореспубликах Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 2105Уже совсем не тот масштаб
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28.01.2021 20:39 Відповісти
Кацап ворог України,а нею керує полукацап. Упс.
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28.01.2021 20:39 Відповісти
А як же Лондон?
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28.01.2021 20:56 Відповісти
читая комменты видишь, что все готовы лишь обсирать и обливать дерьмом этих мразей, но никто не пишет, что готов пойти и отразить их атаки, в случае нападения Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 7128
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28.01.2021 20:59 Відповісти
Нарид смотрит сериал "Сваты" ,не понимая то что находятся в буферной зоне и если попрут российские танки, то в первую очередь сметут их дома, несмотря на то что рюсько говорящие с цветами оккупантов встречают.
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28.01.2021 21:07 Відповісти
Всё на много скучней.

Из песни слова не выкинешь. В августе 14 (не Солженицына), когда выравнивали линию фронта, нарид после просмотра сериала сваты вышел на улицы и увидел дым последних наших БТРов. Часов через 5 проехали днровцы. Никто не сметал, с цветами тоже не встречали.
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28.01.2021 22:51 Відповісти
теперь хер сосут в очередях за украинской пенсией
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29.01.2021 00:34 Відповісти
Я так зрозумів що, порохоботи вже поголовно сидять в окопах і звідти строчать коменти.
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29.01.2021 10:33 Відповісти
******* смешной... Уже не актуально
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28.01.2021 21:03 Відповісти
Маниловщина.Попытка повлиять на решения Украины.В орде уже жрать нечего,а они об интеграции.За 7 лет хоть один дом построен там?.Туфта.Лапша на уши ватников.Хиба ревуть воли,як ясла повни?А в Орде и Беларуси - деспотии похуже гитлеровской.Ото б там были навальнята?Если б народ жрать не захотел бы.Надо ужесточать вопрос с ордынским языком в Украине и СМИ ,контролируемых ордой.Миллиардные штрафы на сми накладывать превентивно.Дырки в бюджете латать этими штрафами хоть немного.
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28.01.2021 21:13 Відповісти
Спочатку треба Ісландію звільнити від нацистів..)
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28.01.2021 22:10 Відповісти
"Русский Донбасс" - она ​​предполагает вхождение в состав России, но в ней прописано захвата всех территорий." А россия предпологает вас взять в свой состав? Кому и зачем в там нужны?
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28.01.2021 22:20 Відповісти
она ​​предполагает вхождение в состав России, но в ней прописано захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины Источник: https://censor.net/ru/n3244743
В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных ЛНР и ДНР территорий в состав России. Источник: https://censor.net/ru/n3244743
Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 2535 Пусть ЦензорНет сперва определится с целью и задачей.
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28.01.2021 22:57 Відповісти
Дурень-думкою багатіє.
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28.01.2021 22:45 Відповісти
я даже не знаю тут как кометить Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 4540 Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 9037 Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 198
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28.01.2021 22:55 Відповісти
Гоблин Душилин , а в жо@пе у тебя не залипнет , от твоих хотелок ?
Дрянь ты @бучая и подонок , твоё место в аду вместе моторылой и другими тварями , запомни !
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29.01.2021 00:03 Відповісти
Путин Зеленский шатал.
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29.01.2021 00:08 Відповісти
Roman Kovalyov,ты с какого дуба упало?

в Украине уже давно стало неприлично писать путин-порядочные люди пишут *****!
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29.01.2021 01:57 Відповісти
По сравнению с упокоенным захарченко сашей это шаг назад. Тот хотел начать с Донецкой и Луганской обл., а потом - Киев, а потом - Берлин, а уже потом - на Лондон. А эти измельчали.
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29.01.2021 00:47 Відповісти
им в лугандоне осталось лишь выращивать коз и овец! какой там Лондон?
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29.01.2021 01:59 Відповісти
Вот Зеля "кормит" граждан Украины тем,что якобы не стреляют и не гибнут солдаты!А на самом деле за 2020 год: убитых - 50 военных,339 людей - раненых!Потому и жертвы,что Зеля запрещает давать ответ сукиным рашкиным террористам!А ему,уклонисту во всем, - "какая разница"!Долой Зеленского!
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29.01.2021 09:57 Відповісти
То, фігня, у кацапів зараз актуально планувати бомбардування Києва та Одеси.
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29.01.2021 10:35 Відповісти
Террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" представили так называемую доктрину "Русский Донбасс" - она ​​предполагает вхождение в состав России, но в ней прописано захвата всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3244743

Кацапи надумали МММщіка ногой під дупу на вихід Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 6530
А про захоплення всіх територій Донбасу то вже для відволікання від факта що в раковому новоутворені Московія призначить нову людину, а старі підуть нафіг як відпрацований матеріал.
Як змінеться влада в Московії то це новоутворення будуть тулити в Україну, а Зе клоун зі своїм рехферендумом з цим буде допомагати. МІР НА ДОНБАСЄ, ми за мір, девіз Зе клоунів.
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29.01.2021 18:50 Відповісти
один уже обещал до Киева дойти Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 3233
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29.01.2021 18:52 Відповісти
Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 3366
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29.01.2021 18:54 Відповісти
Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 5111
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29.01.2021 18:56 Відповісти
Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей - Цензор.НЕТ 7486
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29.01.2021 18:58 Відповісти
В точку !
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29.01.2021 19:07 Відповісти
мєлкій этот Пеніс Душилін, курмаршал Захарчєнко Київ, Берлін і Ландон брав... і даже на Вошингтон поглядивал
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29.01.2021 19:57 Відповісти
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