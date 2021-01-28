Терористи представили нову доктрину "Русский Донбасс" - прописано 7 кроків для захоплення Донецької і Луганської областей
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Терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" представили так звану доктрину "Русский Донбасс" - вона передбачає входження до складу Росії, але в ній прописано захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей України.
Про це повідомив ватажок "ДНР" Денис Пушилін під час виступу на форумі в Донецьку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
Він розповів, що так звана доктрина, зокрема, включає сім кроків, які "Л/ДНР" планують виконати в "перспективі". Зокрема, йдеться про "припинення військових дій, усунення військової загрози для населення". А також "встановлення контролю ДНР і ЛНР над усіма територіями колишніх Донецької і Луганської областей".
У доктрині не зазначено завдання про входження підконтрольних ЛНР і ДНР територій до складу Росії. При цьому автори вказали намір домогтися "поглибленої економічної інтеграції з Росією", "комплексну інтеграцію підприємств Донбасу з російською промисловістю". Ще одним кроком вказана "інтенсифікація соціокультурних, науково-освітніх та інших зв'язків між ДНР, ЛНР і РФ".
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Из песни слова не выкинешь. В августе 14 (не Солженицына), когда выравнивали линию фронта, нарид после просмотра сериала сваты вышел на улицы и увидел дым последних наших БТРов. Часов через 5 проехали днровцы. Никто не сметал, с цветами тоже не встречали.
В доктрине не указана задача о вхождении подконтрольных ЛНР и ДНР территорий в состав России. Источник: https://censor.net/ru/n3244743
Пусть ЦензорНет сперва определится с целью и задачей.
Дрянь ты @бучая и подонок , твоё место в аду вместе моторылой и другими тварями , запомни !
в Украине уже давно стало неприлично писать путин-порядочные люди пишут *****!
Кацапи надумали МММщіка ногой під дупу на вихід
А про захоплення всіх територій Донбасу то вже для відволікання від факта що в раковому новоутворені Московія призначить нову людину, а старі підуть нафіг як відпрацований матеріал.
Як змінеться влада в Московії то це новоутворення будуть тулити в Україну, а Зе клоун зі своїм рехферендумом з цим буде допомагати. МІР НА ДОНБАСЄ, ми за мір, девіз Зе клоунів.