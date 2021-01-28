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Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування постанови уряду про нову редакцію українського правопису буде оскаржено.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
Як заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, Мін'юст вважає вказане рішення ОАСК незаконним і оскаржуватиме його в апеляційній інстанції.
"На те, щоб подати апеляцію, уряд має 30 днів", - зазначила чиновниця.
Нагадуємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною постанову уряду про зміни в українському правописі.
Нова редакція "Українського правопису" набрала чинності 3 червня 2019 р
Топ коментарі
+7 Павло ШОвте
показати весь коментар28.01.2021 19:28
+5 Николай Николаевич b96f438b
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+3 Елена Саховская 1bab7fcd
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https://www.youtube.com/watch?v=PID4PquZKKU
правописний словник Г. Голоскевича 1929 р.
https://r2u.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(1929).pdf
І із цих73% готові підтримати адекватного патріота (але не суперзлодюгу типа сивочолого чма більшість).
Ото щелепи розпоясались.
У Дніпр, школа №137 розгорівся скандал за проукраїнську позицію вчителя 2-го класу Вікторії Жданової, чоловік якої загинув у війні.
Батьки вимагають її відсторонення.
Аргументація: нехай наші діти виростуть і самі вирішують на " каком язикє" їм любити Україну.
Serbin Sergiy@SerbinSergiy
До 2014 на язику говорило приблизно 250 млн.
Мінус 50 млн за сім років - херась!
Україна, Молдова, Казазстан, Білорусь.
Ефективність - ніякому НАТО не снилось.
"Среди изменений нового правописания было, в частности, введение феминитивов (дизайнерка, директорка, редакторка), слитного написания слов с первым иноязычным компонентом (напр.: архи-, гіпер-, міні-, віце-, екс-), а также расширялось применение буквы «г» в иностранных словах и некоторых именах (например, гостел вместо хостела).
Кроме того, во заимствованиях из греческого и латинского языков ввели двойное написание - аудитория стало авдиторією, аудиенция и авдиєнцією, пауза - павзою, фауна - фавною.
Там, где под влиянием русского языка этот звук обозначен буквой ф, можно писать и так, и так: анафема и анатема, дифирамб и дитирамб, міф - міт." - цитування з https://dumskaya.net/news/okruzhnoy-sud-otmenil-novoe-ukrainskoe-pravopisa-135844/
И швец и жнец и на дуде игрец.
Такими темпами скоро какойнить суд и бухать по пятницам запретит)