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Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст

Рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування постанови уряду про нову редакцію українського правопису буде оскаржено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

Як заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, Мін'юст вважає вказане рішення ОАСК незаконним і оскаржуватиме його в апеляційній інстанції.

"На те, щоб подати апеляцію, уряд має 30 днів", - зазначила чиновниця.

Нагадуємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною постанову уряду про зміни в українському правописі.

Нова редакція "Українського правопису" набрала чинності 3 червня 2019 р
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Топ коментарі
+7
Коли 8 річні діти розумніші за дорослих...Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 940
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28.01.2021 19:28
+5
А може нуйогонах те окружне суділіщє? Дайош рєфєрєндум з цього питання!!!
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28.01.2021 19:19
+3
У.....**** гарнизонные. Пардон. Как же они мне по жизни осточертели!
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28.01.2021 19:33
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А може нуйогонах те окружне суділіщє? Дайош рєфєрєндум з цього питання!!!
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28.01.2021 19:19 Відповісти
Вже третій прєзіндєнш України ссціть пересадити цих гєрмофродітів на палю. А фулі. А вдрух дупіта цих суддів відповідає ЄВРОСТАНДАРТАМ!!!
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28.01.2021 19:22 Відповісти
так українська мова виглядала ДО адміністративного зросійщення
правописний словник Г. Голоскевича 1929 р.
https://r2u.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20(1929).pdf
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28.01.2021 19:22 Відповісти
НАПИШІТЬ СКАРГУ ПО АДРЕСУ: "НА ДЕРЕВНЮ, К ДЄДЕШКЄ".
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28.01.2021 19:25 Відповісти
Ура мы пАбидили, и вот мы ватники в законе и наш великий медведчук рулит всей Украиной а зеленая сопля контролирует 73 % патрыйотив, уррря!!!
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28.01.2021 19:25 Відповісти
Остинь, сепєр патріот. За останніми даними супєрЗЄЙЛА підтримує лише 19,6 % виборців.
І із цих73% готові підтримати адекватного патріота (але не суперзлодюгу типа сивочолого чма більшість).
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28.01.2021 19:35 Відповісти
Та ні, Україна природня сеператична країна. Валенки-валенки не подшиты стареньки...Пам"ятаєш цю пісню січових стрільців?
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28.01.2021 19:53 Відповісти
нынешний люд и старого-то толком не знает. сплошной суржик.
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28.01.2021 19:26 Відповісти
Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания незаконно и будет обжаловано, - Минюст - Цензор.НЕТ 644
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28.01.2021 19:26 Відповісти
Коли 8 річні діти розумніші за дорослих...Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 940
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28.01.2021 19:28 Відповісти
Serbin Sergiy@SerbinSergiy

Ото щелепи розпоясались.
У Дніпр, школа №137 розгорівся скандал за проукраїнську позицію вчителя 2-го класу Вікторії Жданової, чоловік якої загинув у війні.
Батьки вимагають її відсторонення.
Аргументація: нехай наші діти виростуть і самі вирішують на " каком язикє" їм любити Україну.
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28.01.2021 19:29 Відповісти
У.....**** гарнизонные. Пардон. Как же они мне по жизни осточертели!
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28.01.2021 19:33 Відповісти


Serbin Sergiy@SerbinSergiy





До 2014 на язику говорило приблизно 250 млн.
Мінус 50 млн за сім років - херась!
Україна, Молдова, Казазстан, Білорусь.
Ефективність - ніякому НАТО не снилось.
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28.01.2021 19:37 Відповісти
Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 3696
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28.01.2021 19:29 Відповісти
А яка буде доля катедри, маратона?
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28.01.2021 19:30 Відповісти
Якщо наступна революція буде і переможе (в чому я сумніваюсь) то "судова гілка влади" повинна буквально відправитися на гілкуРішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1502
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28.01.2021 19:31 Відповісти
ніхто ще не відмінив і не відмінить закон містера Кольта. Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 1268
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28.01.2021 19:41 Відповісти
Доки володарь кольту не злізе з дивану, кольт - додаток до інтер'єру.
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28.01.2021 22:55 Відповісти
...Про те, як не плутати мовні ПРАВА (що належать до прав людини) з мовними ПРИВІЛЕЯМИ - до яких належить і "спадковий привілей" колоніальної адміністрації іґнорувати мову місцевого населення в усіх сферах її побутування (адже це тубілець зобов'язаний знати мову колонізатора, а не навпаки! - реверсія сприймається тим, хто уявляє себе "білим сахібом" серед тубільців, як удар по соцстатусу, читай "ущемлєніє", і може навіть продукувати підсвідомі "проекції" історичного страху - "це що ж, тепер вони робитимуть з нами те, що наші предки робили з їхніми?! аааа, ґвалт, рятуйте!" - і т.д., але все це, не плутаймо, не має жодного стосунку до модерного ліберального дискурсу: визнавці його, незалежно від їхньої "першої мови", навпаки, мали б якраз щиро порадіти, що від 16 січня в Україні нарешті, бодай частково, ПРИПИНИЛОСЬ довготривале масове порушення мовних прав статистичної більшости населення, - що Україна стала БІЛЬШ демократичною й зробила крок до правової держави). - https://www.facebook.com/58843843952/posts/10159073244713953
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28.01.2021 19:33 Відповісти
Что ні дєлаєт дурак, всьо он делаєт нє такРішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 6844
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28.01.2021 19:33 Відповісти
дайош рехферендум про ліквідацій окружного суду, ОП, ОГП
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28.01.2021 19:37 Відповісти
На війні, як на війні! На війні всякі зброя може стати наступальною. Пам'ятники, назви міст, сіл, вулиць, Тепер правопис... Нав'язування чогось іншого противного тому до чого люди звикли...Замість пауза - павза... Чому в країні в стані війни з агресором вишукуються все нові і нові подразники...
"Среди изменений нового правописания было, в частности, введение феминитивов (дизайнерка, директорка, редакторка), слитного написания слов с первым иноязычным компонентом (напр.: архи-, гіпер-, міні-, віце-, екс-), а также расширялось применение буквы «г» в иностранных словах и некоторых именах (например, гостел вместо хостела).
Кроме того, во заимствованиях из греческого и латинского языков ввели двойное написание - аудитория стало авдиторією, аудиенция и авдиєнцією, пауза - павзою, фауна - фавною.
Там, где под влиянием русского языка этот звук обозначен буквой ф, можно писать и так, и так: анафема и анатема, дифирамб и дитирамб, міф - міт." - цитування з https://dumskaya.net/news/okruzhnoy-sud-otmenil-novoe-ukrainskoe-pravopisa-135844/
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28.01.2021 19:56 Відповісти
"анатема и дитирамб", ну чего, думаю Палубию понравилось Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 636
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01.02.2021 14:06 Відповісти
Хороший суд!
И швец и жнец и на дуде игрец.
Такими темпами скоро какойнить суд и бухать по пятницам запретит)
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28.01.2021 20:24 Відповісти
не устану повторювати - дякую тобі сивочолий, що залишив нам оаск. Що б ми без нього робили?
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28.01.2021 21:38 Відповісти
 
 