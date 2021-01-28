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Новини Політика України
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Данілов (1187) РНБО (1717) Квін Крістіна (110)

Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 28 січня, зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СНБО.

Данілов поінформував Квін про те, що в Україні зараз розробляють і готують до затвердження 14 секторальних стратегій із національної безпеки. Також сторони розглянули питання санкцій політики та активізації співпраці між США і Україною у військово-технічній сфері.

Водночас секретар РНБО підкреслив важливість координації і спільних дій зі стратегічними партнерами для протидії гібридним загрозам й інформаційному тероризму.

Крім того, Квін запевнила Данілова в незмінності підтримки України Вашингтоном. Також вона висловила готовність США до подальшого розширення двостороннього співробітництва.

Читайте також: Офіс президента обговорив із повіреною США Квін зміцнення обороноздатності України
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Топ коментарі
+3
Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин - Цензор.НЕТ 8875
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28.01.2021 19:57
+1
Квін розносить "чорні мітки"!
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28.01.2021 19:45
+1
Стратегическая цель США - не допустить развала ядерной России. А наша цель - прямо противоположна. И это печалька.
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28.01.2021 19:58
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Квін розносить "чорні мітки"!
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28.01.2021 19:45 Відповісти
Жопа потом долго горела? После "обсуждения"?
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28.01.2021 19:46 Відповісти
Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин - Цензор.НЕТ 8875
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28.01.2021 19:57 Відповісти
Стратегическая цель США - не допустить развала ядерной России. А наша цель - прямо противоположна. И это печалька.
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28.01.2021 19:58 Відповісти
Стратегическая цель США-не допустить захват Украины ****** и создание ссср-2!
и в етом наши цели совпадают
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29.01.2021 01:45 Відповісти
Они уже допустили захват Крыма и Донбасса. И не просто допустили, а оговорили заранее, как сдачу Крыма. Не захотели бы, отключили бы сразу SWIFT или заблокировали бы счета.

СССР- 2 тоже есть, это нынешняя Рашка....
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29.01.2021 06:40 Відповісти
Хватит батьку торгуваты ато уже ничем здачи даваты. Кто то может обяснить логику економики *нашей* власти?
*Гарантированный покупатель* (государство) закупил у Ахметова и КО електроенергию по *зеленому тарифу* по цене 7300грн/МВт-час, а продали, продали по 1608 грн/МВт-час. В чем логика такой торговли и такой економики?
Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час.
При етом АЕС предложили на свою енергию 570 грн/МВт-, тоесть в 12 раз дешевле. Ето вы называете рынком?
Например даже в США зеленый тариф - 620 грн/МВт-час.
Страной правит банда и вредители.
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28.01.2021 20:02 Відповісти
а мы тебя тупого-в спам, пендалями, за флуд! Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін - Цензор.НЕТ 4837
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29.01.2021 01:48 Відповісти


солома@elnazaro777 1 ч

Компания Google заблокировала аккаунт украинского политолога Андрея Телиженко, который помогал адвокату Трампа Джулиани собирать компромат на президента США Джо Байдена.
Об этом сам Телиженко сообщил в Facebook.
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28.01.2021 20:12 Відповісти
а мы тебя тупого-в спам, пендалями, за флуд! Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін - Цензор.НЕТ 4535
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29.01.2021 01:49 Відповісти
рівень спілкування чинної української влади з адміністрацією США - тимчасовий повіренний посольства в Києві. І не вище (поки що; можливо, ще й мабутній посол; і те не факт).
Зате Байден завжди може поговорити з проукраїнською опозицією.
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28.01.2021 20:26 Відповісти
надеюсь наше сотрудничество с США увеличится и ето поможет ВСУ еще больше утилизировать москальную нечисть
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29.01.2021 01:51 Відповісти
 
 