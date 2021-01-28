Розглянули питання активізації співробітництва в оборонній сфері, - секретар РНБО Данілов провів зустріч із повіреною у справах США Квін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов 28 січня, зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Говорили про стан двостороннього співробітництва між Києвом і Вашингтоном.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СНБО.
Данілов поінформував Квін про те, що в Україні зараз розробляють і готують до затвердження 14 секторальних стратегій із національної безпеки. Також сторони розглянули питання санкцій політики та активізації співпраці між США і Україною у військово-технічній сфері.
Водночас секретар РНБО підкреслив важливість координації і спільних дій зі стратегічними партнерами для протидії гібридним загрозам й інформаційному тероризму.
Крім того, Квін запевнила Данілова в незмінності підтримки України Вашингтоном. Також вона висловила готовність США до подальшого розширення двостороннього співробітництва.
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и в етом наши цели совпадают
СССР- 2 тоже есть, это нынешняя Рашка....
*Гарантированный покупатель* (государство) закупил у Ахметова и КО електроенергию по *зеленому тарифу* по цене 7300грн/МВт-час, а продали, продали по 1608 грн/МВт-час. В чем логика такой торговли и такой економики?
Убыток по 5692 грн за каждый МВт-час.
При етом АЕС предложили на свою енергию 570 грн/МВт-, тоесть в 12 раз дешевле. Ето вы называете рынком?
Например даже в США зеленый тариф - 620 грн/МВт-час.
Страной правит банда и вредители.
солома@elnazaro777 1 ч
Компания Google заблокировала аккаунт украинского политолога Андрея Телиженко, который помогал адвокату Трампа Джулиани собирать компромат на президента США Джо Байдена.
Об этом сам Телиженко сообщил в Facebook.
Зате Байден завжди може поговорити з проукраїнською опозицією.