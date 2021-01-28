Через снігопад на деяких дорогах на півдні країни заборонено проїзд транспорту, - ДСНС

Станом на 18:00 четверга проїзд на дорогах загального користування в Україні забезпечено, проте на деяких дорогах в Одеській і Миколаївській областей проїзд або обмежений, або неможливий

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держслужби України з НС.

Так, в Одеській області - заборонено рух транспортних засобів усіх видів на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса - Кучурган і на всіх автодорогах місцевого значення.

У Миколаївській області обмежено рух великовантажних і великовагових транспортних засобів та автобусів на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове.

Відсутній проїзд до 9 н.п. в Одеському (1), Білгород-Дністровському (6) і Березівському (2) районах Одеської області.

Читайте також: Рятувальники доставили до пологового будинку породіллю, яка застрягла поза межами населеного пункту через негоду на Одещині, - ДСНС. ФОТО

Поблизу с. Петровіровка Ширяївського району Одеської області на автодорозі М-05 Київ - Одеса через замети та ожеледицю утворився затор з великогабаритних транспортних засобів. Для розчищення дороги і ліквідації автомобільного затору залучено 8 одиниць техніки Служби автомобільних доріг і спецтехніка ДСНС (БАТ і ІМР - 2 од.).

Рух перекрито підрозділами Нацполіції. Сили ДСНС відбуксирували 32 одиниці техніки та надали допомогу 48 особам, прочистили 7 км дороги. Мобільні пункти обігріву ДСНС (2 од.) здійснюють патрулювання для надання допомоги.

Станом на 18.00 четверга спостерігається місцями невеликий сніг в Одеській (сніговий покрив 20-25 см), Київській (до 10 см), Черкаській (до 20 см), Чернігівській (до 2 см), Кіровоградській (до 10 см) і Вінницькій ( до 5 см) областях; невеликий сніг з дощем у Миколаївській (до 15 см) і Херсонській (до 1 см) областях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зі снігового полону на трасі в Одеській області звільнено майже тисячу людей, - ДСНС. ВIДЕО