На Донеччині на хабарі 25 тис. грн затримано двох чиновників Держекоінспекції, - Нацполіція. ФОТО
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В Донецькій області правоохоронці викрили у хабарництві двох співробітників Державної екологічної інспекції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.
44-річний начальник і 28-річний інспектор відділу вимагали від підприємця 25 000 гривень хабаря за зменшення суми збитків в акті екологічної інспекції. Надалі обіцяли посприяти в закритті кримінального провадження щодо незаконної вирубки деревини та перекваліфікації його в адміністративне правопорушення.
Поліцейські затримали чиновників у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України відразу після переказу коштів на рахунок одного з фігурантів.
Вирішується питання про повідомлення обом хабарникам підозр за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
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