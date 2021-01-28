На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На виборах ректора НАУ більшість голосів отримав Максим Георгійович Луцький - доктор технічних наук, професор, колишній депутат ПР 5 і 6 скликань, який раніше обіймав посаду проректора цього вишу.
Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, за Максима Луцького проголосувало 63,9% членів колективу університету, які прийшли на вибори ректора. Офіційно результати голосування ще не оголосили.
Максим Луцький є кумом ексміністра освіти Дмитра Табачника.
Як сказано на офіційному сайті НАУ, явка на виборах ректора університету становила майже 90%. Таємне голосування тривало до 18:00.
У першому турі виборів взяли участь: кандидат хімічних наук, доцент Павло Борсук, доктор технічних наук, професор Максим Луцький, доктор технічних наук, професор Рімвідас Хращевський.
Всього на вибори ректора НАУ було делеговано 2711 виборців, серед них - 1842 працівників і студентів НАУ, решта - представники структурних підрозділів університету.
Згідно зі ст.42 ЗУ "Про вищу освіту", вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли понад 50% від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах.
Явка на виборах ректора НАУ становила рекордні 89,3%. Відповідно, вибори є такими, що відбулися".
Будь ласка, зачекайте...
Може повумнієш, як палицею в голову ввалити, зебіле.
А во-вторых, выбор был. А выбрали наихудшее. И уже не только антинародное, но и антиукраинское
Недра, землю, жизни...
ИНХ
или этим себе и ему вяличие создаёшь?
если ты не видишь разницы между человеком, способным принимать решение и зрителем 95-го квартала - то о чём с тобой говорить?
а почему ты дураком прикидываешься? этого не нужно делать.
ну это дядька симпатичный, за ним женщины бегают, но это не я.... больше женщин люблю)))
Вы, оказывается, адекватны...
1. "кто тебе сказал, что другие не люди потому что не так как ты думают?"
- "Homo sapiens" - "Челове́к разу́мный". => если кому-то телевизор заменяет разум - это не человек.
Я уважаю людей из лагеря "врагов" - они просто думают иначе. Если же не думает - то "не люди"...
2. дядька то симпатичный, но его надменно-презрительная самоуверенность ... это сквозило в слегка провокационных вопросах со смайликом-улыбкой в конце каждого...
согласен с "менталитет народа на власть тоже влияет"
Ok
Ректор инженерного универа должность техническая . Уж студенты-то в Киеве никогда не были ватными . Да и приподы -- тоже . Раз голосовали , то смотрели на то каким он был проректором . Табачник - херачник , похер !
Может Марусю Зверобой заместо доктора наук поставить ?!
Токо стоит ей объяснить , шо такое сопрамат и научиться выговаривать словосочетания "закон Навье-Стокса" или там уравнение Бернулли .
Нехай вона научит студентов как расчитывать вихревые потоки и шарниры переднего шасси .
НАУ -- технический вуз и его задача не "историю партии" (С-14) учить , а всяким там расчётам и конструкциям ...
Хочу лишь напомнить , шо в 2012 году некто Петя был ключевым министером у Пахла и Птеродактеля Вити !
Луцький в 2014 був проректором НАУ. Коли почалася революція студентів на Майдані за Європейський вибір - він наказав зачиняти учбові корпуса, щоб студенти не думали приєднатися, а студентам і викладачам кураторам груп писати доноси на тих, хто підтримував Майдан під загрозою відрахування. Знаю не з чужих слів - свідок.
Вибори ректорів по іншим вузам пройдуть за таким же сценарієм. І ця наволоч впливатимите на студентів. Проросійська сволота взяла реванш.
Був шанс народної люстрації, вони б в україні носа боялися б показати, але дякуючи нашим політичним ілітам справедливість не відбулася хоч була близько.
Но почему-то у них ничего хорошего не получается. Становится все хуже и хуже.
Мало того, что эта вся шушера предательская. Так еще и ни на что не способны.
1) в студенческой юности крал компьютеры в КПИ, за что получил срок (см. Википедию);
2) который защитил докторскую по техн. наукам, в которых ничего не понимает. Я лично подавал протест в МОН. Луцик, однако, опирался на дружбу с проФФесором Януковичем.
3) и сам стал проФФесором, не сделав ни единого научного доклада, не проведя ни одного занятия со студентами.
Гаев Е.А., проф. НАУ
https://www.facebook.com/groups/392515207841818
https://www.facebook.com/photo?fbid=3850311128345691&set=pcb.3850297801680357