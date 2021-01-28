На виборах ректора Національного авіаційного університету більшість голосів набрав кум Табачника, ексрегіонал Луцький, - джерело

На виборах ректора НАУ більшість голосів отримав Максим Георгійович Луцький - доктор технічних наук, професор, колишній депутат ПР 5 і 6 скликань, який раніше обіймав посаду проректора цього вишу.

Про це повідомляють джерела Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, за Максима Луцького проголосувало 63,9% членів колективу університету, які прийшли на вибори ректора. Офіційно результати голосування ще не оголосили.

Максим Луцький є кумом ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Як сказано на офіційному сайті НАУ, явка на виборах ректора університету становила майже 90%. Таємне голосування тривало до 18:00.

У першому турі виборів взяли участь: кандидат хімічних наук, доцент Павло Борсук, доктор технічних наук, професор Максим Луцький, доктор технічних наук, професор Рімвідас Хращевський.

Всього на вибори ректора НАУ було делеговано 2711 виборців, серед них - 1842 працівників і студентів НАУ, решта - представники структурних підрозділів університету.

Згідно зі ст.42 ЗУ "Про вищу освіту", вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли понад 50% від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах.

Явка на виборах ректора НАУ становила рекордні 89,3%. Відповідно, вибори є такими, що відбулися".

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