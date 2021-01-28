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Євросоюз засуджує нав'язування Росією своїх законів в окупованому Криму та на частині Донбасу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз засуджує нав'язування Росією своїх законів в окупованому Криму та на частині Донбасу

Європейський Союз засуджує нав'язування Росією своїх законів та норм населенню окупованих Криму і частини Донецької та Луганської областей України.

Про це заявили на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми також засуджуємо будь-які спроби нав'язати російські закони та норми населенню в Криму, а також у непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей України. Такі дії, як спрощена та вибіркова процедура отримання російського громадянства, примусова паспортизація та масовий призов до збройних сил Росії в Криму є порушенням міжнародного права та основних принципів ОБСЄ", - підкреслюється у заяві.

Також в Євросоюзі наголосили, що жителі Криму і Донбасу не повинні бути позбавлені своїх цивільних та майнових прав.

"Ми закликаємо Росію забезпечити їх права та основні свободи і добросовісно виконувати Мінські домовленості. Ми також закликаємо Росію забезпечити міжнародним правозахисним суб’єктам повний, вільний та необмежений доступ на всю територію України, включаючи Крим", - сказано в заяві.

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Топ коментарі
+6
сьогодні в ПАРЕ всі побачили цю демонстрацію засудження расіі..
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28.01.2021 21:39
+5
може вже стурбованість висловите після 7 років окупації ? імпотенти срані !
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28.01.2021 21:35
+4
Евросоюз осуждает..

Ну вот, совсем же другое дело... Мы-то думали им пофиг, а они осуждают!
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28.01.2021 21:55
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Как хороше трындеть.
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28.01.2021 21:28 Відповісти
Евросоюз осуждает навязывание Россией своих законов в оккупированном Крыму и на части Донбасса - Цензор.НЕТ 2298 Евросоюз осуждает навязывание Россией своих законов в оккупированном Крыму и на части Донбасса - Цензор.НЕТ 2433
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28.01.2021 21:29 Відповісти
може вже стурбованість висловите після 7 років окупації ? імпотенти срані !
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28.01.2021 21:35 Відповісти
_Импотент - хочет, да не может, а они - именно не хотят! (противодействовать расие). Расия против Запада ведёт войну, а умственно отсталый олигофрен (тормоз с мозами дауна) даже не даёт отпор, не отбивается. Естественно, терпит полное поражение.
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28.01.2021 22:27 Відповісти
сьогодні в ПАРЕ всі побачили цю демонстрацію засудження расіі..
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28.01.2021 21:39 Відповісти
Т.н. "раSSия", это зона с ворами и бандитами всех мастей. А какие на зоне законы? Понятия?
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28.01.2021 21:44 Відповісти
Евросоюз осуждает..

Ну вот, совсем же другое дело... Мы-то думали им пофиг, а они осуждают!
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28.01.2021 21:55 Відповісти
в сраку засуньте собі осуждение та стурбованість грьобані "демократичні европейці". Прийде і наш час!
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28.01.2021 22:29 Відповісти
Євросоюз засуджує нав'язування Росією своїх законів в окупованому Криму та на частині Донбасу - Цензор.НЕТ 9432
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28.01.2021 23:15 Відповісти
Вы,еврошлюхи,давно сидите на одном месте у кацапья,- так что осуждайте и озабачивайтесь дальше.
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29.01.2021 01:08 Відповісти
 
 