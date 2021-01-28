Масові протести через рішення Конституційного суду заборонити аборти відбуваються в Польщі другий день
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Польщі вже другий день відбуваються масові протести через рішення Конституційного суду заборонити майже повністю заборонити аборти в країні. Протестні акції відбувалися в низці міст по всій Польщі, тисячі людей вимагали скасувати рішення КС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише TVN24 і RMF24.
Як зазначають ЗМІ, 28 січня акції протесту відбувалися в більш ніж 30 містах країни, зокрема у Варшаві, Жешуві, Скочуві, Гданську-Валбжиху, Катовіце, Вейгерові, Кракові, Познані, Вроцлаві, Ольштині, Лодзі...
Близько 200 учасників мітингу зібралися під штаб-квартирою консервативної партії "Право і справедливість" (PiS) в Лодзі, яка активно просувала і підтримувала рішення про заборону абортів у Польщі. Пізніше учасники протесту також зібралися під будівлею партії в Любліні.
Крім цього, десятки протестувальників збиралися біля будівлі Конституційного суду, який ухвалив рішення про майже повну заборону абортів.
У Познані мітингувальники заповнили собою майже половину площі Свободи (plac Wolności). Люди вийшли на вулиці з банерами із закликами скасувати рішення Конституційного суду і гаслами проти партії PiS.
Нагадаємо, в середу, 27 січня, в Польщі набрала чинності постанова Конституційного суду про визнання переривання вагітності через дефекти плода незаконним. 98% абортів у Польщі відбуваються саме з цієї причини. Згідно з постановою, аборти дозволені тільки в разі зґвалтування і інцесту, а також коли життя або здоров'я матері під загрозою.
Відповідне рішення суд ухвалив ще в жовтні, фактично підтримавши консервативну партію країни. Правляча коаліція хотіла прийняти закон, що забороняє аборти через норму, яку розглядав КС.
Однак після цього в країні почалися масові протести через ㅡ у Варшаві на "жіночий страйк" вийшли 100 000 осіб.
На початку листопада в уряді країни повідомили, що відкладуть його введення для дискусії. Тоді запропонували учасникам протесту та опозиції в парламенті переговори, щоб спільно знайти кращий вихід із ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
ПИС принятием этого закона подписали себе смертный приговор на следующих выборах. Все поляки с кем разговаривал - ВСЕ против этого закона. А до следующих выборов, те кому надо, будут ездить в соседние страны. Думаю, что его отменят сразу после следующих выборов и правительство, которое его отменит, сразу наберет кучу политических плюсов в глазах населения. А чем думает сегодняшнее правительство (с учетом того, что большинство других принимаемых ими законов, вполне толковые) - это тайна за семью печатями. Ну или кто то из правящей верхушки имеет диагноз - ВЕРУН ГОЛОВНОГО МОЗГА.
ну не средневековье ж какое-то? понимаю, что сильна католическая церковь...
но загонять женщин в подпольные абортарии... разве это выход?
(одним ли мужчинам...государственным мужам принимать такое решение?)
интересно, а как Польша относиться к (пардон) гей-прайдам? )))))
как и двойные стандарты морали поляков
повторяться - скучно.
хорошего дня.
не выкладываю эти фото здесь по этическим причинам...
аборт нужно делать только по мед.показниям - когда понятно что ребенок родится уродом или калекой и будет мучится всю жизнь..
а без этих показаний аборт это убийство..
Це і є за мед. показами!
только 2%
поэтому они скоро и будут рулить в Европе..
во первых - будет расти их население, а во 2-х Бог будет помогать им в их делах..
Напомним, в среду, 27 января, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным. 98% абортов в Польше происходят именно по этой причине. Согласно постановлению, аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизни или здоровья матери под угрозой.Источник: https://censor.net/ru/n3244768
Этот воврос должны решать женщины.
право на убийство ...
а какая разница тогда - убить ребенка в утробе, или после того как он родился?
Чи при народженні такої дитини родина зможе віддати його в такий ДЕРЖАВНИЙ заклад на утримання, чи змушена буде доглядати сама і чи отримуватиме хоча б ДЕРЖАВНУ матеріальну допомогу в такому випадку ?
Рада бачити. Сподіваюся, що в тебе і родини все добре.
Я знаю. Не заперечую проти такої інтеграції. Як і тоді влітку (чи восени) маю на увазі справді такі вади, які унеможливлюють соціалізацію.
У моєї дитини у класі був такий хлопчик (вони були зліквідували спецкласи і такі дітки перейшли в звичайні), у нього траплялися напади агресії, вчителька дзвонила батькам, приїздив тато - забирав його. І мала казала, що вони побоювалися.
Одна колега жалілася, що в її доньки таких у класі троє і процес навчання дуже страждає. І її подруга нарікала.
В плані навчання переглянула б підхід, бо все-таки це - інакше.
А решта видів діяльності та взаємодії (гуртки, секції) - лише за, де і коли це можливо.
Ты права, всех детей-инвалидов, к сожелению, невозможно интегрировать в общество. Многие просто не осознают реальность как таковую. Пытался найти информацию на эту тему. Пишут, что есть спец школы, но их не много и не в каждом городе.
Не запретили ещё так?