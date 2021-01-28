УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11258 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 588 85
аборт (25) Польща (5136)

Масові протести через рішення Конституційного суду заборонити аборти відбуваються в Польщі другий день

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Масові протести через рішення Конституційного суду заборонити аборти відбуваються в Польщі другий день

У Польщі вже другий день відбуваються масові протести через рішення Конституційного суду заборонити майже повністю заборонити аборти в країні. Протестні акції відбувалися в низці міст по всій Польщі, тисячі людей вимагали скасувати рішення КС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише TVN24 і RMF24.

Як зазначають ЗМІ, 28 січня акції протесту відбувалися в більш ніж 30 містах країни, зокрема у Варшаві, Жешуві, Скочуві, Гданську-Валбжиху, Катовіце, Вейгерові, Кракові, Познані, Вроцлаві, Ольштині, Лодзі...

Близько 200 учасників мітингу зібралися під штаб-квартирою консервативної партії "Право і справедливість" (PiS) в Лодзі, яка активно просувала і підтримувала рішення про заборону абортів у Польщі. Пізніше учасники протесту також зібралися під будівлею партії в Любліні.

Крім цього, десятки протестувальників збиралися біля будівлі Конституційного суду, який ухвалив рішення про майже повну заборону абортів.

У Познані мітингувальники заповнили собою майже половину площі Свободи (plac Wolności). Люди вийшли на вулиці з банерами із закликами скасувати рішення Конституційного суду і гаслами проти партії PiS.

Нагадаємо, в середу, 27 січня, в Польщі набрала чинності постанова Конституційного суду про визнання переривання вагітності через дефекти плода незаконним. 98% абортів у Польщі відбуваються саме з цієї причини. Згідно з постановою, аборти дозволені тільки в разі зґвалтування і інцесту, а також коли життя або здоров'я матері під загрозою.

Відповідне рішення суд ухвалив ще в жовтні, фактично підтримавши консервативну партію країни. Правляча коаліція хотіла прийняти закон, що забороняє аборти через норму, яку розглядав КС.

Однак після цього в країні почалися масові протести через ㅡ у Варшаві на "жіночий страйк" вийшли 100 000 осіб.

На початку листопада в уряді країни повідомили, що відкладуть його введення для дискусії. Тоді запропонували учасникам протесту та опозиції в парламенті переговори, щоб спільно знайти кращий вихід із ситуації.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
_Не дохера много берут на себя посторонние, чужие люди, рапоряжаясь этим за саму женщину?! Наглые хамы Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день - Цензор.НЕТ 5653 Это агрессивное нападение государства на человека и его права, вмешательство в личную жизнь, которая этих уродов вообще никак не касается ибо это не их собачье дело. Это акт агрессии.
показати весь коментар
28.01.2021 22:11
+11
_Государство по своей природе враждебно личности, и там где народ не держит его в рамочках периодическими ударами по наглеющей морде, оно превращается в антинародного и античеловечного монстра, пожирающего людей.
показати весь коментар
28.01.2021 22:16
+7
даже не знаешь что тут сказать...
ну не средневековье ж какое-то? понимаю, что сильна католическая церковь...
но загонять женщин в подпольные абортарии... разве это выход?
(одним ли мужчинам...государственным мужам принимать такое решение?)
интересно, а как Польша относиться к (пардон) гей-прайдам? )))))
показати весь коментар
28.01.2021 22:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот она- демократия.
показати весь коментар
28.01.2021 22:06 Відповісти
не тренді кацапе, з якої дірки ти таргане виповз? Це не демократія, а автократія у дії
показати весь коментар
29.01.2021 01:51 Відповісти
Это ФОПы уже до Польши так быстро дошли?
показати весь коментар
28.01.2021 22:07 Відповісти
Это Украину делают "туристично привабливою"
показати весь коментар
28.01.2021 22:08 Відповісти
Тут Украина может подзаработать ... Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день - Цензор.НЕТ 9928
показати весь коментар
28.01.2021 22:08 Відповісти
і це буде правильно, бо за жінку попи нічого вирішувать не в праві
показати весь коментар
29.01.2021 01:57 Відповісти
_Не дохера много берут на себя посторонние, чужие люди, рапоряжаясь этим за саму женщину?! Наглые хамы Массовые протесты из-за решения Конституционного суда запретить аборты проходят в Польше второй день - Цензор.НЕТ 5653 Это агрессивное нападение государства на человека и его права, вмешательство в личную жизнь, которая этих уродов вообще никак не касается ибо это не их собачье дело. Это акт агрессии.
показати весь коментар
28.01.2021 22:11 Відповісти
_Государство по своей природе враждебно личности, и там где народ не держит его в рамочках периодическими ударами по наглеющей морде, оно превращается в антинародного и античеловечного монстра, пожирающего людей.
показати весь коментар
28.01.2021 22:16 Відповісти
Пример Украина.
показати весь коментар
28.01.2021 22:28 Відповісти
Да.
показати весь коментар
28.01.2021 22:28 Відповісти
ні, роіся. Навіщо ти ********* кацапам?
показати весь коментар
29.01.2021 01:53 Відповісти
У нас власть захвачена бандитами, а государство антинародное и антиукраинское. Это - факт.
показати весь коментар
29.01.2021 01:56 Відповісти
у нас є можливість змінювати владу демократичним хляхом виборів, як і в усіх цивілізованих країнах, а влада бандитів довго не тримається
показати весь коментар
29.01.2021 02:30 Відповісти
_Это не выборы, лишь игра олигархов в напёрстки. В напёрстки всегда выигрывает напёрсточник, а не лопоухий зевака.
показати весь коментар
29.01.2021 02:44 Відповісти
цензор - потрібна річ, щоб каналізувати гидоту, що накопичується в организмі суспільства
показати весь коментар
29.01.2021 12:49 Відповісти
Предохраняться надо, раскудахтались убийцы .
показати весь коментар
28.01.2021 23:17 Відповісти
"мєньше надо піть"
показати весь коментар
29.01.2021 01:54 Відповісти
Слишком пафосно написал, но по сути - прав.
ПИС принятием этого закона подписали себе смертный приговор на следующих выборах. Все поляки с кем разговаривал - ВСЕ против этого закона. А до следующих выборов, те кому надо, будут ездить в соседние страны. Думаю, что его отменят сразу после следующих выборов и правительство, которое его отменит, сразу наберет кучу политических плюсов в глазах населения. А чем думает сегодняшнее правительство (с учетом того, что большинство других принимаемых ими законов, вполне толковые) - это тайна за семью печатями. Ну или кто то из правящей верхушки имеет диагноз - ВЕРУН ГОЛОВНОГО МОЗГА.
показати весь коментар
29.01.2021 00:16 Відповісти
"Слишком пафосно написал..." - Меня злит когда наблюдаю агрессию, нападение агрессоров.
показати весь коментар
29.01.2021 00:37 Відповісти
Когда в тексте слишком много пафоса - он воспринимается как лозунг, а к лозунгам у многих сугубо негативное отношение.
показати весь коментар
29.01.2021 12:37 Відповісти
даже не знаешь что тут сказать...
ну не средневековье ж какое-то? понимаю, что сильна католическая церковь...
но загонять женщин в подпольные абортарии... разве это выход?
(одним ли мужчинам...государственным мужам принимать такое решение?)
интересно, а как Польша относиться к (пардон) гей-прайдам? )))))
показати весь коментар
28.01.2021 22:13 Відповісти
Ну, правительство может и положительно относится, как и в Украине. Ну а народ отрицательно.
показати весь коментар
28.01.2021 22:20 Відповісти
т.е. к содомитам и лесби - нормально, а к прерыванию беременности - категорически нет...
показати весь коментар
28.01.2021 22:24 Відповісти
Хрен поймешь тех поляков. Может у них там аборты делают через одного, вот и решили запретить. У нас это еще связано з какой то моралью.
показати весь коментар
28.01.2021 22:37 Відповісти
Ну так тут мова йде про аборт не просто по бажанню, а через дефект плоду. У Польщі не хочуть подбати про здоров'я нації?
показати весь коментар
28.01.2021 22:42 Відповісти
ті автократи, що зараз при владі, не хочуть нічого чути
показати весь коментар
29.01.2021 02:13 Відповісти
папа, як і належить цинічному пройдисвіту, благословив одногендерні шлюби, схвалюючі гріх содому та гомори, то права жінки йому байдужі, бо жінка в них "сосуд гріха", як і в муслимів, а не людина
показати весь коментар
29.01.2021 02:07 Відповісти
то церкви реформатів недаремно були створені, бо старі церкви католицька та ортодокси себе зганьбили вже давно, скоро вже будуть знову торгувати відпущенням смертних гріхів
показати весь коментар
29.01.2021 02:11 Відповісти
Вася, а тебе не все равно, кто с кем спит?
показати весь коментар
29.01.2021 12:35 Відповісти
мне пофиг
как и двойные стандарты морали поляков
показати весь коментар
29.01.2021 12:43 Відповісти
Двойная мораль? Тебе плохо? То, что правящая партия приняла дибильный закон (который не поддерживают БОЛЬШИНСТВО поляков) еще ничего не говорит о морали остального населения.
показати весь коментар
29.01.2021 14:45 Відповісти
я высказал свое мнение в своем первом коментарии...
повторяться - скучно.
хорошего дня.
показати весь коментар
29.01.2021 14:47 Відповісти
С чего ты так решил? Я как раз и писал, что обычные граждане нормально относятся.
показати весь коментар
29.01.2021 12:33 Відповісти
там в инете достаточно много фото если поискать - на них видно, что даже эмбрион на ранних стадиях кричит и уклоняется от иголки во время аборта - не хочет умирать..
не выкладываю эти фото здесь по этическим причинам...
аборт нужно делать только по мед.показниям - когда понятно что ребенок родится уродом или калекой и будет мучится всю жизнь..
а без этих показаний аборт это убийство..
показати весь коментар
28.01.2021 22:24 Відповісти
_Вот за свою жену можешь решать, за других женщин - это нападение, акт агрессии. На который агрессор должен получать лопатой по фейсу.
показати весь коментар
28.01.2021 22:31 Відповісти
Напомним, в среду, 27 января, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным.

Це і є за мед. показами!
показати весь коментар
28.01.2021 22:35 Відповісти
обратите внимание - поляки аборты без мед показаний почти не делают...
только 2%
поэтому они скоро и будут рулить в Европе..
во первых - будет расти их население, а во 2-х Бог будет помогать им в их делах.. Масові протести через рішення Конституційного суду заборонити аборти відбуваються в Польщі другий день - Цензор.НЕТ 1200

Напомним, в среду, 27 января, в Польше вступило в силу постановление Конституционного суда о признании прерывания беременности из-за дефектов плода незаконным. 98% абортов в Польше происходят именно по этой причине. Согласно постановлению, аборты разрешены только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизни или здоровья матери под угрозой.Источник: https://censor.net/ru/n3244768
показати весь коментар
28.01.2021 22:42 Відповісти
Ще раз, заборонили аборти через дефект плоду! Це така турбота про здоров'я нації? Щоб рулить у Європі, це населення має бути ЗДОРОВИМ і без генетичних відхилень!
показати весь коментар
28.01.2021 22:54 Відповісти
Я теж проти абортів просто так, але якщо є згвалтування, інцест, загроза життю матері чи генетичне захворювання плоду, то аборт потрібен!
показати весь коментар
28.01.2021 22:58 Відповісти
Пожалуйста, давай без скатывания в религию. Вопрос веры - это сугубо личное.
показати весь коментар
29.01.2021 12:38 Відповісти
Да, аборт-это убийство. Но яйцунам, которые не носят плод и не рожают, надо захлопнуть свое умное ипло и не *******.
Этот воврос должны решать женщины.
показати весь коментар
28.01.2021 22:36 Відповісти
Тобто жінка має вирішувати долю спільної з чоловіком праці ???)))
показати весь коментар
28.01.2021 22:45 Відповісти
мое тело мое дело, да?
право на убийство ...
а какая разница тогда - убить ребенка в утробе, или после того как он родился?
показати весь коментар
28.01.2021 22:46 Відповісти
а коли плід в утробі ще на стадії риби чи жаби, буде то вбивство людини?
показати весь коментар
29.01.2021 02:23 Відповісти
Вбивство - це лише слово.
показати весь коментар
28.01.2021 23:09 Відповісти
да ти хворий)
показати весь коментар
28.01.2021 23:08 Відповісти
Так они и запретили аборты по МЕДИЦИНСКИМ показаниям. Теперь если у ребенка отклонения, даже явно выраженные - аборт запрещен. Даже если ребенок умрет сразу после родов. А просто сделать аборт по желанию в Польше нельзя уже очень давно.
показати весь коментар
29.01.2021 00:19 Відповісти
Я противник абортов, но никто не имеет право решать за женщину её судьбу и судьбу её нерождённого ребёнка.
показати весь коментар
29.01.2021 08:26 Відповісти
Нормально относятся. А по поводу отношения к закону - написал выше.
показати весь коментар
29.01.2021 00:17 Відповісти
Поїдуть до нас аборти робити.
показати весь коментар
28.01.2021 22:33 Відповісти
Швидше в Литву, там безпечніше...
показати весь коментар
28.01.2021 22:37 Відповісти
Нам і ти не треба.
показати весь коментар
29.01.2021 07:10 Відповісти
Про протести в Польщі пишуть, про протести ФОПів в Україні ні. Давня професія - ця журналістика
показати весь коментар
28.01.2021 23:35 Відповісти
Це тільки Цензор не написав про те,як ФОПи до посольства США ходили ?
показати весь коментар
28.01.2021 23:39 Відповісти
Тут не висвітлюють, але цікаво, чи у Польщі є інтернати для дітей з важкими і невиліковними вродженими вадами розвитку.
Чи при народженні такої дитини родина зможе віддати його в такий ДЕРЖАВНИЙ заклад на утримання, чи змушена буде доглядати сама і чи отримуватиме хоча б ДЕРЖАВНУ матеріальну допомогу в такому випадку ?
показати весь коментар
29.01.2021 01:23 Відповісти
Ведана привет! На счет интернатов не в курсе, но даже в нашем городке на 20тыс населения (с приезжими украинцами) периодически встречаю семьи в которых дети инвалиды с серьезными отклонениями:ДЦП, болезнь Дауна, но при этом их ОЧЕНЬ активно интегрируют в социум. У дочки в классе таких двое или трое.
показати весь коментар
29.01.2021 12:43 Відповісти
Привіт, Кириле.
Рада бачити. Сподіваюся, що в тебе і родини все добре.

Я знаю. Не заперечую проти такої інтеграції. Як і тоді влітку (чи восени) маю на увазі справді такі вади, які унеможливлюють соціалізацію.

У моєї дитини у класі був такий хлопчик (вони були зліквідували спецкласи і такі дітки перейшли в звичайні), у нього траплялися напади агресії, вчителька дзвонила батькам, приїздив тато - забирав його. І мала казала, що вони побоювалися.
Одна колега жалілася, що в її доньки таких у класі троє і процес навчання дуже страждає. І її подруга нарікала.
В плані навчання переглянула б підхід, бо все-таки це - інакше.
А решта видів діяльності та взаємодії (гуртки, секції) - лише за, де і коли це можливо.
показати весь коментар
30.01.2021 03:48 Відповісти
Спасибо, все хорошо. Надеюсь и у тебя так же.
Ты права, всех детей-инвалидов, к сожелению, невозможно интегрировать в общество. Многие просто не осознают реальность как таковую. Пытался найти информацию на эту тему. Пишут, что есть спец школы, но их не много и не в каждом городе.
показати весь коментар
30.01.2021 11:26 Відповісти
В Польщі багато законів нормальних і з них часто потрібно брати приклад.Але це якась архаїчна релігійна фанатичність.Будуть ж підпільні аборти,як і поїздки жінок,в інші країни ЄС,для цього.
показати весь коментар
29.01.2021 02:23 Відповісти
_Такое ощущение что какие-то твари внедрили идею этого закона с целью раскачать Польшу... И полезные идиоты своё дело сделали, суки!
показати весь коментар
29.01.2021 02:51 Відповісти
правильно кобеты выступают.
показати весь коментар
29.01.2021 03:21 Відповісти
Ліберало-сіоністи ведуть білу расу до самознищення,пропогуючи розпусту. В білих сімях 1,3 дітей, не відбувається сомовіддтворення. Білого населення, за 100 останніх років зменшилось на планеті з біля 50% до ?,5%. Інтилект планети гине, а вони протестують, мораль падає. 2000 р. тому там, де сьогодня Туреччина була держава Східна Галіція ( жили гали-українці), такаж доля чекає і Європу, якщо неопамятаємось !!!
показати весь коментар
29.01.2021 07:28 Відповісти
Ліберало-сіоністи ведуть білу расу до самознищення,пропогуючи розпусту. В білих сімях 1,3 дітей, не відбувається сомовіддтворення. Білого населення, за 100 останніх років зменшилось на планеті з біля 50% до ?,5%. Інтилект планети гине, а вони протестують, мораль падає. 2000 р. тому там, де сьогодня Туреччина була держава Східна Галіція ( жили гали-українці), такаж доля чекає і Європу, якщо неопамятаємось !!!
показати весь коментар
29.01.2021 07:47 Відповісти
Взамін абортів пропонуйте стерилізацію...
показати весь коментар
29.01.2021 08:20 Відповісти
Сейчас самое время украинским бизнесменам в приграничных районах, открывать амбулатории по работе с польскими панянками, которые желают сделать аборт.
показати весь коментар
29.01.2021 08:38 Відповісти
Не рой другому яму. Представляю как будет смеяться Лукашенко если их вынесут.
показати весь коментар
29.01.2021 10:17 Відповісти
А если не в девушку кончил, это тоже считай аборт технически
Не запретили ещё так?
показати весь коментар
29.01.2021 11:26 Відповісти
Это предохранение, а не аборт.
показати весь коментар
30.01.2021 02:21 Відповісти
 
 