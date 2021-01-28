Масові протести через рішення Конституційного суду заборонити аборти відбуваються в Польщі другий день

У Польщі вже другий день відбуваються масові протести через рішення Конституційного суду заборонити майже повністю заборонити аборти в країні. Протестні акції відбувалися в низці міст по всій Польщі, тисячі людей вимагали скасувати рішення КС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише TVN24 і RMF24.

Як зазначають ЗМІ, 28 січня акції протесту відбувалися в більш ніж 30 містах країни, зокрема у Варшаві, Жешуві, Скочуві, Гданську-Валбжиху, Катовіце, Вейгерові, Кракові, Познані, Вроцлаві, Ольштині, Лодзі...

Близько 200 учасників мітингу зібралися під штаб-квартирою консервативної партії "Право і справедливість" (PiS) в Лодзі, яка активно просувала і підтримувала рішення про заборону абортів у Польщі. Пізніше учасники протесту також зібралися під будівлею партії в Любліні.

Крім цього, десятки протестувальників збиралися біля будівлі Конституційного суду, який ухвалив рішення про майже повну заборону абортів.

У Познані мітингувальники заповнили собою майже половину площі Свободи (plac Wolności). Люди вийшли на вулиці з банерами із закликами скасувати рішення Конституційного суду і гаслами проти партії PiS.

Нагадаємо, в середу, 27 січня, в Польщі набрала чинності постанова Конституційного суду про визнання переривання вагітності через дефекти плода незаконним. 98% абортів у Польщі відбуваються саме з цієї причини. Згідно з постановою, аборти дозволені тільки в разі зґвалтування і інцесту, а також коли життя або здоров'я матері під загрозою.

Відповідне рішення суд ухвалив ще в жовтні, фактично підтримавши консервативну партію країни. Правляча коаліція хотіла прийняти закон, що забороняє аборти через норму, яку розглядав КС.

Однак після цього в країні почалися масові протести через ㅡ у Варшаві на "жіночий страйк" вийшли 100 000 осіб.

На початку листопада в уряді країни повідомили, що відкладуть його введення для дискусії. Тоді запропонували учасникам протесту та опозиції в парламенті переговори, щоб спільно знайти кращий вихід із ситуації.