В ОГХК заявили про спробу олігархів зірвати виконання контрактів компанії перед контрагентами

В АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" заявили про спроби олігархів чинити тиск на Дзержинський районний суд Кривого Рогу напередодні засідання, яке має відбутися 29 січня.

У пресслужбі також повідомили, що жодних офіційних подань про фальсифікації контрактів АТ "ОГХК" з боку Генеральної прокуратури не надходило. Подібну інформацію в АТ "ОГХК" вважають фальсифікованою, передає Цензор.НЕТ.

"Представники фінансово-промислових груп, втратили контроль над ОГХК, укотре намагаються зірвати приватизацію та повернути собі доступ до державних коштів. Спочатку вони намагалися діяти через корумпованих правоохоронців, тепер ось роблять спроби тиснути на суд, поширюючи відверто неправдиві домисли", - повідомив т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Артур Сомов.

На підприємстві зазначили, що всі контракти між АТ "ОГХК" та іншими контрагентами були укладені абсолютно законно, з дотриманням усіх необхідних процедур. Повідомлення про нібито підробку документів у компанії назвали такими, що не відповідають дійсності, завдають шкоди репутації державного підприємства і є спробами тиску на суд.

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Раніше вже робилися спроби зірвати підготовку ОГХК до процедури приватизації. У серпні 2020 зловмисники висипали концентрат ільменіту з 10 вагонів української компанії для зриву виконання контракту з американським холдингом Chemours з постачання титанової сировини.

Приватизація АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", до складу якої входять Ільшанський ГЗК і Вільногірський ГМК, передбачена на І квартал 2021 року і перебуває на фінальній стадії. Про інтерес участі в приватизаційному аукціоні заявили 16 великих міжнародних компаній