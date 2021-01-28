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Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО

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Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО

Заходження американського есмінця Porter у Чорне море є відповіддю НАТО на триваюче нарощування військової потужності РФ у цьому регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У відповідь на незаконну анексію українського Криму Росією і тривале нарощування військової потужності в Чорному морі Північноатлантичний альянс збільшив свою оборонну присутність в регіоні і як і раніше твердо прихильний гарантуванню безпеки Чорного моря", - йдеться в заяві офіційної представниці НАТО Оани Лунгеску

"Чорне море має стратегічне значення для НАТО. Три союзники - Болгарія, Румунія і Туреччина - є прибережними державами, а Грузія і Україна - близькими партнерами", - заявила Лунгеску.

Штаб-квартира альянсу при цьому зазначила, що есмінець ВМС США "Портер" увійшов у Чорне море в четвер "для проведення звичайних операцій із гарантування безпеки на морі і тренувань з союзниками і партнерами в регіоні". У комюніке наголошується, що Porter є третім кораблем ВМС США, які вийшли в Чорне море за останні дні, після есмінця з керованими ракетами Donald Cook ("Дональд Кук") і судна постачання ВМС США USNS Laramie.

"ВМС США та інші військово-морські сили НАТО регулярно діють у Чорному морі відповідно до міжнародного права, зазвичай патрулюючи води близько двох третин року", - сказано в повідомленні.

За повідомленням 6-го оперативного флоту ВМС США, есмінець Porter, оснащений системою протиракетної оборони Aegis ("Іджіс") і ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км, почав проходження чорноморських проток у четвер уранці.

USS Porter поряд із есмінцями USS Donald Cook, USS Roosevelt і USS Ross розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роті. Разом із наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії вони є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежено 21 добою.

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Топ коментарі
+16
Если бы хоть один корабль ВМС США базировался бы в Севастополе до 2014 года, то козломордые не посмели бы сделать то, что сделали...
Даже катера американского было бы достаточно...
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28.01.2021 22:51
+6
Надо было правильно голосовать в 91 за Черновола и был бы флот не распиленный и авиация и армия а такие деятели как Кравчук и Кучма курили бы в стороне, кроме того вряд ли бы дорвался до власти янык со своим патроном ахметом, а у кремля просто бы не было возможностей, что то отнять у Украины и вряд ли бы тут были сплошные агенты и в армии и в полиции и по ходу во всех сферах ,а сегодня бы может Украина и была бы членом НАТО и могла бы ********** не по детски к восточному соседу в том числе и пугать
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28.01.2021 23:23
+5
Україна з радістю підпише з НАТО і з США договір на дострокову оренду шостим флотом США (і об'єднаних з в НАТО ВМС) всіх бухт Севастополя і всього Криму.. І щоб вони не звертали уваги на попередніх квартирантів; а, якщо ті будуть ********** і не захочуть звільняти площу - дозволити застосувати проти них силу.
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28.01.2021 22:59
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Если бы хоть один корабль ВМС США базировался бы в Севастополе до 2014 года, то козломордые не посмели бы сделать то, что сделали...
Даже катера американского было бы достаточно...
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28.01.2021 22:51 Відповісти
Та прапора б вистачило. Як в Сирії, угум...
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28.01.2021 22:58 Відповісти
Надо было правильно голосовать в 91 за Черновола и был бы флот не распиленный и авиация и армия а такие деятели как Кравчук и Кучма курили бы в стороне, кроме того вряд ли бы дорвался до власти янык со своим патроном ахметом, а у кремля просто бы не было возможностей, что то отнять у Украины и вряд ли бы тут были сплошные агенты и в армии и в полиции и по ходу во всех сферах ,а сегодня бы может Украина и была бы членом НАТО и могла бы ********** не по детски к восточному соседу в том числе и пугать
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28.01.2021 23:23 Відповісти
PS На себя нужно научиться в первую очередь надеяться и выгребать мусор внутри страны вовремя , а не на чужую только помощь рассчитывать сидя у дивана типа пусть придут и нам помогут ,а мы будем лишь только одобрять и писать на форумах прошения и мечтать ,а если ещё слушать и славить каналы Медведчука ,то вообще завтра будем мечтать ,что бы Украину защитили инопланетяне
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28.01.2021 23:54 Відповісти
Люди були народжені і виховані совком, і те що говорив Чорновол здавалося дикістю це слова батьків. У їх не було шансів з тією пропагандою.
У ******** українців вже є свої помилки, 2019р Зечмо, маючи інтернет очі і вуха.
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29.01.2021 08:07 Відповісти
Чорновол мріяв зробити Україну федерацією, між іншим...
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29.01.2021 23:11 Відповісти
Некуй скулить, тебе знакома песенка "где-то рядом за бугром, ..."
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28.01.2021 23:59 Відповісти
_Недооцениваешь на что могут пойти шизоиды и психопаты! Они вообще-то напали на страну ЕС и НАТО, и убили её высшее военное и политическое руководство! Это кроме всего прочего...
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29.01.2021 01:03 Відповісти
Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО - Цензор.НЕТ 3624 "для проведения обычных операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе"
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28.01.2021 22:54 Відповісти
Це як?
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28.01.2021 22:57 Відповісти
Хоть бы хто-нибудь, кого-нибудь уже потопил. А то как детский сад.
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28.01.2021 22:57 Відповісти
Дєцкій сад пише такі коментарі.
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28.01.2021 23:03 Відповісти
Ну ты ЧЁ Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 2681 Ему вон Литвин из белсата поставил лайк, а это уже показатель и круто Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 4767 Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 4767 Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 4767
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28.01.2021 23:34 Відповісти
Україна з радістю підпише з НАТО і з США договір на дострокову оренду шостим флотом США (і об'єднаних з в НАТО ВМС) всіх бухт Севастополя і всього Криму.. І щоб вони не звертали уваги на попередніх квартирантів; а, якщо ті будуть ********** і не захочуть звільняти площу - дозволити застосувати проти них силу.
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28.01.2021 22:59 Відповісти
Ага - Зеленскому с Ермаком и Медведевым это скажи...
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28.01.2021 23:03 Відповісти
++++ Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО - Цензор.НЕТ 5810
Ещё и авиабазу на Кубани в аренду сдать.
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28.01.2021 23:07 Відповісти
против наращивания военной мощи России в регионе надо шмальнуть по рейхстагу(кремлю) с этого эсминца. А не винтом вилять по черному морю.
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28.01.2021 22:59 Відповісти
Давай оберемо тебе президентом і будеш шмалять з ранку до вечора.
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28.01.2021 23:01 Відповісти
Так він вже шмаляє.
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28.01.2021 23:09 Відповісти
Так примитивно как ты рассуждают обычно дети до 7 лет играя на компе в стратегию для подростков дошкольного возраста , дебилы или взрослые идиоты ,ну а дальше решай сам кем ты приходишься на форуме после высказанного
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28.01.2021 23:11 Відповісти
До них не доходит, что Америка далеко, а россия рядом
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29.01.2021 00:00 Відповісти
Можно, вообще сейчас рашка слабая и можно отобрать Крым.
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29.01.2021 00:03 Відповісти
6 флот США присутній в Середземці ще з часів союзу.
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28.01.2021 22:59 Відповісти
Зайшли для стимуляції істеричного галасу в кацапських ЗМІ.
Там зараз забудуть про все інше.
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28.01.2021 23:02 Відповісти
Кому що, а курці просо.
Не можу не погодитися.
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28.01.2021 23:21 Відповісти
Примерная зона поражения "Томагавками" из Чёрного Моря показана красным кругом. И это не мультики с "Калибрами", а реальные возможности только одного эсминца США. Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО - Цензор.НЕТ 2909
Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО - Цензор.НЕТ 8939
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28.01.2021 23:09 Відповісти
МАЛО ОДНОГО !!! ПОСМОТРИ ПОСЛЕДСТВИЯ РАКЕТНОГО УДАРА ПО СИРИИ ОТ ТРАМПА !!!
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29.01.2021 02:14 Відповісти
КОРТЕЖ ХЙЛА МОЖНО УНИЧТОЖИТЬ КОНЕЧНО !)
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29.01.2021 02:15 Відповісти
Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 8733 Черного моря", - говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску Источник: https://censor.net/ru/n3244771

Оана Лунгеску - румынская журналистка с филологическим образованием. С 2010 года она является представителем НАТО. Родилась в Бухаресте, в 1981 году окончила филологический факультет Бухарестского университета, англо-испанский отдел. С 1981 по 1983 год работала учителем английского языка в Буштени.
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28.01.2021 23:12 Відповісти
Каким образом его заход воспрепятствует наращиванию той мощи???
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28.01.2021 23:14 Відповісти
Входят и не выходят больше? Такое скопление кораблей вызывает диарею у кацапов.
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28.01.2021 23:14 Відповісти
Входят всё глубже и глубже. По самые помидоры.
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28.01.2021 23:22 Відповісти
Если входить и не выходить, то могут эсминцы закончиться.
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28.01.2021 23:26 Відповісти
Будь-яка подія у сусідів її викликає. Медійна індустрія така, що нам не снилася.
І гомоніти всім про щось треба.
Ще й черговий сезон якоїсь військово-патріотичної санта-барбари знімуть.
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28.01.2021 23:26 Відповісти
Радиус действия 1600 км - весточка долетит и до Москвы, и до Питера.
Керченский мост нервно подобрался.
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28.01.2021 23:21 Відповісти
Так стреляют только в разговорах и народном далёком представлении, на самом же деле города с населением обстреливаться в первую очередь никогда не будут, есть стратегические и важные сточки зрения военных действий объекты которые попадут под обстрел в первую очередь ,но это не города с населением посольствами и представительствами сторонних стран
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28.01.2021 23:43 Відповісти
В случае россии удар по Москве и Питеру педпочтительнее, потому что это раковая опухоль
кремлёвского шовинизма. Необходима прививка. чтобы они своей шкурой прочувствовали. что война - это не только бравурные марши и надутые щёки, но и отрванные головы и ноги, разбросанные по клумбам. В 1945-м достаточно было двух бомб по Питеру и Москве. чтобы избавить планету от большевистского милитаризма и 40-летней гонки вооружений
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29.01.2021 00:24 Відповісти
При захвате "зелеными человечками" воинских частей в Крыму - НИ ОДИН командир части или военного корабля Украины не дал команды стрелять на поражение, обороняя страну,территорию части, вверенное страной оружие, флаг и свою честь. Пели гимны и "гордо" уходили, побросав оружие и знамена, прикрываясь болтовней об обстоятельствах и забыв об уставе и присяге...Теперь все хотят, что бы американцы топили флот захватчиков, в то время пока наши вояки и политики торгуют должностями, газом с РФ и территориями.
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28.01.2021 23:55 Відповісти
В Крыму сначала расставили повсюду СВОИХ ("наших"), а уж потом начали захват.
Кадры решают всё. Это записано в их катехизисе. Потому никто и не стрелял - эти командиры ждали челвечков как своих. Так же делалась и октябрьская "революция". Белую гвардию возглавляли Деникин, Юденич, Колчак с этникой Керенского, Бланка, Кагановича и остальных "марсксистов". Потому пропал состав с золотом Колчака, горели склады Деникина. Потому Белая гвардия не смогла защитить Россию - её возглавляли саботажники и предатели. Россию сдали бандитам на разграбление и бесредел. Это называлось Красный террор.
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29.01.2021 00:35 Відповісти
Більш того вони порушили устав.. Де все чотко розсписано як діяти в сітуаціях коли йде напад на війсковий об,ект
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29.01.2021 07:05 Відповісти
запустить туда шпиона, чтобы по геленджику парочку ракет запустил - во веселуха начнётся..
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28.01.2021 23:58 Відповісти
Всё равно как написать, что визит какого-то корабля рашки на Кубу направлен против усиления США в Карибском море. Пустой трёп.
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29.01.2021 00:44 Відповісти
Не "какого-то корабля", а эсминца с ракетами, летящими на 1600 км.
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29.01.2021 19:21 Відповісти
Не знаю есть ли у русни такой эсминец, не важно - пусть "какого-то эсминца рашки на Кубу направлен против усиления США в Карибском море".
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29.01.2021 19:42 Відповісти
Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 922
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29.01.2021 00:56 Відповісти
Та кому він нафіг всравсь цей міст? Він сам скоро крякнеться. А, коли крякнетсья ваша паРаша, то український Краснодар через цей міст буде блище до України. Давайте, починайте воювати з навальним. А ми подивимось
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29.01.2021 06:57 Відповісти
Срочно! США перебросили военный контингент к границам Приднестровья. Заходження есмінця США Porter в Чорне море спрямовано проти нарощування військової потужності Росії у регіоні, – НАТО - Цензор.НЕТ 945
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29.01.2021 01:01 Відповісти
А подводные лодки тоже перебросили?
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29.01.2021 19:25 Відповісти
РАШИСТЫ МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ УДАР ПО КРЫМСКОМУ ПЕРЕШЕЙКУ И ТАКИМ ОБРАЗОМ ОТРЕЗАТЬ КРЫМ ОТ УКРАИНЫ !!!
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29.01.2021 02:08 Відповісти
Треба змінювати морьське право і будувати морську базу НАТО під Одесою.
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29.01.2021 06:58 Відповісти
Біле Пальто, Риба треба. Водки нет!
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29.01.2021 08:26 Відповісти
Кацапи з переляку вже втекли з Криму? Дитячий садок. А от я... А от у мене...
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29.01.2021 23:16 Відповісти
 
 