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Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група"

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Росія почала процес об'єднання так званих

28 січня в окупованому Донецьку група політиків і пропагандистів із РФ повідомила ватажкам бойовиків "ЛНР" і "ДНР" про їх об'єднання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці пише "Східна правозахисна група".

"Група приїжджих діячів із РФ повідомила ватажкам "республік" про те, що рішення в Кремлі про процес об'єднання прийнято", - сказано в повідомленні з посиланням на власні джерела інформації.

За даними правозахисників, це питання буде винесено на так званий референдум Донбасу. В якій саме формі буде об'єднання (союз чи повне злиття) - ще не вирішено.

Повідомляється, що на нараді були присутні депутат Держдуми РФ, керівник проєкту "реінтеграційний комітет Донбасу" Андрій Козенко, депутат Держдуми РФ Казбек Тайсан, головний редактор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, представники військової контррозвідки ФСБ, ватажки "ЛНР" Леонід Пасічник і "ДНР" Денис Пушилін.

Читайте також: Російська пропагандистка Симоньян: "Росія-матушка, забери Донбас додому"
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Топ коментарі
+50
Россия начала процесс объединения ЛНР и ДНР, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 5495
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28.01.2021 23:17
+39
Россия начала процесс объединения ЛНР и ДНР, - "Восточная правозащитная группа" - Цензор.НЕТ 5814
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28.01.2021 23:17
+38
Урря!!! Дамбасаты наконец то обьеденятся с даунбаситами
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28.01.2021 23:15
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Як їх можна об'єднати? Вони ж такі різні. Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 164
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29.01.2021 11:51 Відповісти
Все стало на свои места. наконецто официально - " лугандоны"
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29.01.2021 12:03 Відповісти
Ничего хорошего. Это ознаает, что в дополнение к Крыму мы теряем половину Донбасса.
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29.01.2021 12:05 Відповісти
Каждый жень задаю себе один и тот же вопрос. Зачем Лугандон нужен украине обратно???? Неужели возвращение этих территории вместе с людьми которые там сейчас живут принесут Украине мир, стабильность и процветание????
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29.01.2021 12:21 Відповісти
👍🤝
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29.01.2021 13:15 Відповісти
Плохая новость. Паспортизация РФ, плюс объединение ... Процесс возврата территорий становится все сложнее и сложнее. Путлер планомерно и системно гнет свою политику. И каков будет наш ответ? Наши действия? ...
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29.01.2021 13:51 Відповісти
Наверное будут отводить войска до Кривого Рога. Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 8280
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29.01.2021 18:54 Відповісти
Ну, судя по поведению этого "заглядывателя в глаза" ... не исключено. Но надеюсь, что мы, украинцы, этого не позволим.
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29.01.2021 19:50 Відповісти
Политики говорят: - Там наши люди... Я с 2014 года пытаюсь доказать, что возвращать нужно не людей, а территории. Вернем наши территории - вернутся и люди наши, а остальных - как корова языком слижет, если что - поможем ...
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29.01.2021 21:36 Відповісти
Люди на Донбасе ... Вопрос очень сложный. У нас отсутствует национальная дискуссия по этому вопросу. Т.к. при честной и откровенной дискуссии, всплывет очень много неприятных и не удобных вопросов. Поэтому все свели к простому "они там все - упоротые ватники, любители россии". А с такой постановкой вопроса - да, остается только землю свою возвращать.
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30.01.2021 10:11 Відповісти
По данным правозащитников, этот вопрос будет вынесен на так называемый референдум Донбасса. В какой именно форме будет объединение (союз или полное слияние) - еще не решено. Источник: https://censor.net/ru/n3244774

ТИ ДИВИ , А ТУТ І Зе КЛОУН З ЗАКОНОМ ПРО РЕФЕРЕНДУМ В УКРАЇНІ СИНХРОННО ПРАЦЮЄ, СОВПАДЄНІЄ ? Не думаю.
Клоун таки хоче впихнути сепарські анклави у склад України, бо це ж МІР НА ДОНБАСЄ про який він волав на виборах у 2019 му Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 9709
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29.01.2021 15:36 Відповісти




.тётя Роза

Россия присылала туда и бурятских танкистов и армянских пропагандистов.
А жизнь в Донецких умиратах лучше не становится
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29.01.2021 16:10 Відповісти
На Данеццких умиратах, кармильцы хатят жить как на рассии.

Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 2150
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29.01.2021 21:03 Відповісти
Что? Уже отдали да? Порох бы уже заставил бежать без оглядки мокшан. А теперь уже не важно.
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29.01.2021 16:39 Відповісти
А с КНДР их скрестить не пробовали?
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29.01.2021 18:21 Відповісти
Бідолашні українці! Вже 6 років без кармільцев! От як би, ще не зелена чума COVID-19
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 8515
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29.01.2021 18:26 Відповісти
И это они называют гражданским конфликтом в Украине?
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29.01.2021 18:33 Відповісти
Кооператив "Озеро" отжимает земли угольного бассейна Лугадонии, а контрактная армия Украины наблюдает и получает премии от Президента. Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 9721..что имеем то имеем.
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29.01.2021 18:58 Відповісти
Гівно сгребуть до кучі?
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29.01.2021 19:09 Відповісти
Sharp`s

28 января в оккупированном Донецке группа политиков и пропагандистов из РФ сообщила главарям боевиков "ЛНР" и "ДНР" об их объединении.

Угу, Россия и Украина - один народ. А луганский и данецкий - два разных народа. Не перепутайте!
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29.01.2021 19:30 Відповісти
Ух ты!Тожественное историческое объединение двух навозных куч - даунецкой и луганской.... Получится мегакуча, куча - монстр...Куча - субъект расейской *********. Допускаю, столица из мацквы вместе с кремлём и кремлёвской крысой переедет в донецк, а питерские дворцы, "аврора" и прочие эрмитажи переедут в луганск....
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29.01.2021 20:39 Відповісти
"Масква пєрєєзжаєт в Нью-Васюкі, Нью-Васюкі пєрєєзжают в Маскву!" ©
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 7220
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29.01.2021 23:37 Відповісти
уже и посольство в раисе открыли
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 4694
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29.01.2021 20:52 Відповісти
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР". ©
Ну слава Богові! А то весь час виникало питання:
- На Дамбасі стверджують, що вони з кацапами - "адін браццкій нарот". Проте чомусь існують дві "ришпубліки" - ДиНиРи та ЛиНиРи. Що ж роз'єднало цей "адін нарот"?
Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група" - Цензор.НЕТ 9905
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29.01.2021 23:34 Відповісти
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