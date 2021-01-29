Росія почала процес об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", - "Східна правозахисна група"
Новини Цензор.НЕТ Події
28 січня в окупованому Донецьку група політиків і пропагандистів із РФ повідомила ватажкам бойовиків "ЛНР" і "ДНР" про їх об'єднання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці пише "Східна правозахисна група".
"Група приїжджих діячів із РФ повідомила ватажкам "республік" про те, що рішення в Кремлі про процес об'єднання прийнято", - сказано в повідомленні з посиланням на власні джерела інформації.
За даними правозахисників, це питання буде винесено на так званий референдум Донбасу. В якій саме формі буде об'єднання (союз чи повне злиття) - ще не вирішено.
Повідомляється, що на нараді були присутні депутат Держдуми РФ, керівник проєкту "реінтеграційний комітет Донбасу" Андрій Козенко, депутат Держдуми РФ Казбек Тайсан, головний редактор російського пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, представники військової контррозвідки ФСБ, ватажки "ЛНР" Леонід Пасічник і "ДНР" Денис Пушилін.
Будь ласка, зачекайте...
ТИ ДИВИ , А ТУТ І Зе КЛОУН З ЗАКОНОМ ПРО РЕФЕРЕНДУМ В УКРАЇНІ СИНХРОННО ПРАЦЮЄ, СОВПАДЄНІЄ ? Не думаю.
Клоун таки хоче впихнути сепарські анклави у склад України, бо це ж МІР НА ДОНБАСЄ про який він волав на виборах у 2019 му
.тётя Роза
Россия присылала туда и бурятских танкистов и армянских пропагандистов.
А жизнь в Донецких умиратах лучше не становится
зелена чумаCOVID-19
28 января в оккупированном Донецке группа политиков и пропагандистов из РФ сообщила главарям боевиков "ЛНР" и "ДНР" об их объединении.
Угу, Россия и Украина - один народ. А луганский и данецкий - два разных народа. Не перепутайте!
Ну слава Богові! А то весь час виникало питання:
- На Дамбасі стверджують, що вони з кацапами - "адін браццкій нарот". Проте чомусь існують дві "ришпубліки" - ДиНиРи та ЛиНиРи. Що ж роз'єднало цей "адін нарот"?