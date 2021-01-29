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Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка

Школярка вказала, що частину навчання проходила за новим правописом, а частину - за старим, і тепер їй буде важко скласти ЗНО.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже всі в курсі про ОАСК і скасування змін у правописі. А знаєте, що позивачка у справі - 7-класниця з Херсона? Так от - ця дівчинка - сестра дружини Дмитра Ільченка. Він одночасно є адвокатом самої мами дівчинки", - сказано в повідомленні.

Дмитро Ільченко є адвокатом фігуранта справи про вбивство Гандзюк Владислава Мангера. Ільченко вносив за Мангера понад 1 млн грн застави, а Мангер переписав на Ільченка частину своїх активів.

Читайте також: Рішення ОАСК про правопис - антиукраїнський реванш, - заява Академії наук вищої школи України

Сьогодні в перерві судового засідання Діма хвалився Мангеру рішенням ОАСК. Розповідав, що на суді були типові соросята", - сказано в повідомленні.

Проєкт "Про суд" повідомляє, що ще одним позивачем у справі виступила ГО "Правова держава", яку очолює адвокат Ростислав Кравець. "Кравець також фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів і заяв, у яких зацікавлений сам Вовк", - сказано в повідомленні.

Нагадуємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною постанову уряду про зміни в українському правописі. Міністерство юстиції обіцяє оскаржити це рішення.

Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка 01
Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка 02Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка 03
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Топ коментарі
+46
сдох Вася Лановой, артист пропагандонского жанра, манкурт, имперский шовинист, украноненавистник.. Земля тебе стекловатой Вася!..
ЗЫ.. и даже "Спутник" не помог))
Новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко - Цензор.НЕТ 4068
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29.01.2021 00:01
+23
Скажіть, Ви свідомий провокатор чи просто йолоп? Ви читали взагалі новий правопис? Він не зобов'язує Вас писати "павза", "авдиторія" тощо, натомість закон уможливлює паралельне застосування обох варіантів. Тобто він нічого не забороняє, а навпаки - розширює можливості.
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29.01.2021 00:06
+16
И как оперативно, могут если захотят, это Штепу можно годами судить, или Антоненко в сизо держать без суда, а тут все работает как часы, Кремль всегда на связи...
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29.01.2021 00:12
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Семиклассница там вообще ни при чём, неужели не доходит?
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29.01.2021 00:50 Відповісти
Геній, де ти в правописі западенський діалект побачив? Мовознавець блін! Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка - Цензор.НЕТ 2204
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29.01.2021 01:06 Відповісти
про(й)ект, про(й)екція, госпіс. Так в основному галичани говорять, і фемінітиви теж звідти пішли. От є жіноче ім'я Ханна, а тепер Ганна, була шведка і раптом українка
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29.01.2021 01:14 Відповісти
Не говорять вони так... Чувак, ти у Львові хоч раз був?? Так говорять хіба діаспоряни - от від них таке чув. Від галичан - не чув! У галичан - філіжанка, кнайпа, батяр і тд і тп, але не проєкт!
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29.01.2021 09:36 Відповісти
+
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29.01.2021 10:40 Відповісти
Лвів*яни - Ми сі здибали з тобом у стрийкім парку, та межи нами сі зашпортала любов. Ти важєй, моя кохана ти важєй, до сіда в ліжко не лажєй. Бо, як будш сі лажєти, я сі тебе буду бити. Ти важєй моя кохана, ти важєй.
Оце Львів.

А продивлялися технічні словники від універу Івана Франка видані в кінці 90х, на початку 2000х? Ні? От і не заглядуйте, там повний ППЦь!

Буже тяжко розвивати мову, піля століть утискуваннь. Треба шукати найбільш вірні рішенні, найбіль вірними будуть прийняті за правилом бритви Окама!
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29.01.2021 13:32 Відповісти
У нас эта школьница не одна вообще-то. Есть дети, которые уже готовятся к ЗНО по старым учебникам. И вообще, РАДИ ЧЕГО??? Тем более, почитать те изменения0 маразм, который на голову не налазит!
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29.01.2021 00:53 Відповісти
Вообще-то правильно. Так издеваться над детьми! Через год менять правопис! Хоть в одной стране МИРА есть такой маразм??? Вот честно- такие действия ну никак не стимулируют к изучению государственного языка.
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29.01.2021 00:51 Відповісти
ти дебіл? минулий правопис прийняли в 1989 році
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29.01.2021 06:29 Відповісти
таке враження ,що москалі вони всі дибіли, бо їм зайва хромосома заважає.
піду краще випю філіжаночку кави .
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29.01.2021 10:43 Відповісти
А я до вас, друзі, приєднаюсь..
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31.01.2021 16:24 Відповісти
Епіт(ф)аній наклав епітимію на тім'я мовних інспекторів
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29.01.2021 00:57 Відповісти
цікаво, як скоро по рішенню судів будуть зупиняти пологи і регламентувати процес дихання?
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29.01.2021 01:14 Відповісти
Цука навіть не ховаються.
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29.01.2021 02:01 Відповісти
Прикрываются детьми по заветам ху..ла
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29.01.2021 02:57 Відповісти
Ущипните меня. Семикласница. Ей значит 13 лет. Криминальная відповідальность через год.
Так какого фуя суд принимает в производство иск малолетнего чада, чьи интересьі должньі представлять опекуньі!!!!!
А-У-У-У, ублюдки в мантиях!
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29.01.2021 04:56 Відповісти
Так явно "опекуны" и подавали, но заявителем будет типа она
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29.01.2021 08:55 Відповісти
цілков вас підтримую, зробити цю міні-курву відомою як і вато блохерку д.рубен .
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29.01.2021 10:45 Відповісти
Ось вона

Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка - Цензор.НЕТ 5917
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29.01.2021 05:58 Відповісти
Проблеми с щелепами
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29.01.2021 07:21 Відповісти
Судя по фото там проблема со всей головой причем не только в эстетическом плане, там явно присутствует умственная отсталость
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29.01.2021 08:54 Відповісти
аплодую стоя .
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29.01.2021 11:39 Відповісти
Треба було пояснити цій дурепі і не дуже розумним и дуже ватним суддям, що якби вона написала на ЗНО "Атени" або "Афіни" це зрарахували б як правильне написання, а після рішення суду як правильний мають зарахувати тільки другий варіант. Внаслідок її позову і рішення суду ускладнена здача ЗНО і цій дурепі і тисячам українських школярів.
Де логіка?
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29.01.2021 07:35 Відповісти
ти насправді вважаєш, що оце створіння щось важить більше за використаний віхоть?.
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29.01.2021 08:41 Відповісти
Якщо в позові було "порушення прав дурепи", то в рішенні суду має бути роз"яснення, що паралельне використання нового і старого правопису краще захищає її права. І пишеться таке не тільки для дурепи, яку використали для подання позову.
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29.01.2021 10:33 Відповісти
+
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29.01.2021 11:39 Відповісти
да. обличчя явно не спотворене інтелектом. Якщо згадати таку науку як кінологія - вона була зайва в пометі, треба було зразу ж втопити.
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29.01.2021 14:58 Відповісти
коли вже зелена влада видасть указ про повну заборону украінськоі мови на територіі украіни за вимогою портнових бо зе монарх нікому нічего не должен а хахлам какая разніца
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29.01.2021 06:25 Відповісти
оаск міг ліквідувати ще у 2017 році порошенко, але не захотів бо дуже хотів мати суд за викликом. А потім тисячі пороходятлів будуть п..здіти що не оцінили сивочолого. Оцінили, і за це оцінили і за багато чого іншого.
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29.01.2021 06:54 Відповісти
А "міг" - це як? Царською волею, як нині зЮ?
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29.01.2021 08:07 Відповісти
указом президента № 449/2017
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29.01.2021 09:27 Відповісти
І де там хоч слово про АДМІНІСТРАТИВНІ суди? Може вже час дуже хитрим штанці випрати?
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29.01.2021 23:51 Відповісти
так в тому то й справа що в указі строка про ліквідацію оаск зникла в останній момент, але до 31.12.2017 року ліквідацію та реорганізацією судів здійснював президент України. Це пункт 16-1 підпункт 6 прикінцевих положень Конституції України ТУТ
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30.01.2021 06:04 Відповісти
А якщо Закон "Про судочинство" почитати?
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30.01.2021 17:14 Відповісти
дайте посилання, почитаю
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31.01.2021 05:48 Відповісти
Пошукайте в Указі Президента України №449/2017 і на rada.gov.ua
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31.01.2021 10:02 Відповісти
Указ президента 449/2017 виданий на підставі перехідних положень Конституції України де чітко зазначено, що до 31.12.2017 року утворення, реорганізація та ліквідація судів здійснює ПРЕЗИДЕНТ. Указ підписаний 29 грудня 2017 року, тобто за два дні до закінчення терміну. На який закон ви посилаєтесь не зрозуміло.
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31.01.2021 21:02 Відповісти
На той самий, на який посилається і Указ 449/2017. Нє, не дочитали? Буває...
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01.02.2021 00:57 Відповісти
Що в цьому законі є, що не дало порошенкові ліквідувати оаск? І відповідь - немає нічого.
Бо в статтях на які посилається указ дублюється текст перехідних положень. У вас немає аргументів, тому повторюю свою тезу
Порошенко мав всі законні підстави ліквідувати скомпрометований оаск, але не захотів для того аби мати продажних суддів на чолі з суддею вовком.свою проститутську натуру вовк більш ніж підтвердив на опублікованих записах.
Таким чином ми робимо висновок - порошенко сприяв корупційній діяльності на найвищому рівні а ваші спроби його виправдати жалюгідні і нікчемні.
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01.02.2021 22:45 Відповісти
А ще "міг" навчити всіх йолопів, але не "встіг".
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29.01.2021 08:14 Відповісти
порошенко до 2017 року мав право указом президента ліквідувати будь-який суд в тому числі оаск, але не захотів.
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29.01.2021 09:29 Відповісти
От сидів він і відростки знімав. Тому і не встиг. Ти хоч можеш своєю головою зрозуміти, що б було, коли б він оаск розігнав, а росіян зупинити не встиг?
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29.01.2021 10:13 Відповісти
попередній варіант указу якраз включав в себе ліквідацію оаск, але в кінцевому варіанті строка про ліквідацію оаск зникла. Тобто "хтось" витратив дорогоцінний час для того аби прибрати цю строку, і це тоді коли треба зупиняти росіян.
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29.01.2021 13:09 Відповісти
Хтось- Юлька, зе чи хитро жопий? План. Як у вас в сцизрані?
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30.01.2021 02:18 Відповісти
дійсно, мабуть юлька працювала секретуткою в президентьскій канцелярії. А сивочолий не помітив - а так хотів, так хотів. Тільки що цікаво особисто вовк та його шобла підтвердила свою продажність на плівках, які оприлюднив Гео Лерос.
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30.01.2021 06:07 Відповісти
Дурні ви. Все, що не зроблено, то Порошенко винен. Почнемо з того, що 73% не мають морального права його критикувати.
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31.01.2021 11:10 Відповісти
це в тебе немає ані знань ані бажання розібратися. Запхали тобі в макітру що сивочолий то єдиний президент, так ото і повторюєш.
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31.01.2021 21:07 Відповісти
Газовий хто зробив більше, чим він. Чи зовсім пусто в макитрі без темників?
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01.02.2021 00:05 Відповісти
до чого тут тимошенко? Мова йде про ліквідацію оаск, в часи президенства порошенко. Він мав підстави для ліквідації, закон, який в той момент давав йому таку можливість. Але порошенко вибрав опцію "терти з продажними суддями". Чому? Може тому що йому так зручно, він так звик?
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02.02.2021 06:12 Відповісти
Це недолугий правопис. Назови, хто зробив більше ніж він.
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02.02.2021 22:57 Відповісти
я не міряюся тим хто зробив більше чи менше, я кажу, що порошенко зробив катастрофічно в сфері запобігання корупції на конкретному прикладі з оаск.

Не зрозумів с правописом - ви вчитель правопису? Тоді які в дописі помилки, якщо вкажете я буду вдячний.
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03.02.2021 05:30 Відповісти
Діяльність Зе та Яника в сфері запобігання корупції влаштовує? Чи просто не можете пробачити Порошенко що не стали губернією?
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04.02.2021 09:14 Відповісти
цікава в вас логіка. я тут хоч словом обмовився про те що я задоволений діяльністю яника чи зє? хоча що цікаво зє закрив помийки ведмедчука а сивочолий не закрив.
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04.02.2021 14:29 Відповісти
Ну, вас тільки від Порошенко тіпає. Напишіть про ук Яника, чи все влаштовує? Порівняйте поставки озброєнь при зе та Порошенко. Бо інакше, враження що Порошенко томосом вам усім в щі плюнув.
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07.02.2021 01:39 Відповісти
По перше янек вже відпрацьоване сміття яке ніколи не стане навіть депутатом сільської ради, По друге ви мені приписуєте те що я ніколи не писав і ніколи не казав - щодо томосу і воєнки.
По третє вам відоме поняття "контекст" ? Ми обговорювали тему боротьби корупції в контексті існування оаск, який порошенко не ліквідував, очевидно переслідуючи свої корупційні інтереси.
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07.02.2021 06:13 Відповісти
З усіх 5 президентів, які не закрили оаск, ви вибрали тільки Порошенко, що говорить про упередженість та особисту ненавість.
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07.02.2021 10:16 Відповісти
по перше оаск був утворений кучмою 16.11.2004 перед другим туром виборів президента, тому лише порошенко янукович та ющенко. по друге закрити суд мав право порошенко до 2017 року але він цього не зробив. Моя претензія виключно в цьому. По третє повний триндець з цим оаском почався коли головою став вовк в часи януковича. оаск, вовк, і янукович були стовпами системи проти якої повстав майдан. порошенко не пішов проти вовка та оаск, хоча в нього були повноваження це зробити і вихідні данні, які давали підстави ліквідувати суд. Чому? Відповідь зрозуміла після прослуховування плівок, в яких вовк хвалиться про те як він продавався порошенкові, тепер так само продаватиметься "зеленій владі".
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07.02.2021 11:18 Відповісти
Я зрозумів- тільки Порошенко все не зробив. Бо всі інші вас задовольняють.
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09.02.2021 10:43 Відповісти
Новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка - Цензор.НЕТ 9030
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29.01.2021 07:08 Відповісти
Чомусь за український правопис найбільше хвилюються свинособаки, що гавкають скрєпним кацапським койне.

Мова, якщо це не мертва мова, звичайно, живий організм, що змінюється та розвивається... Суд взагалі не повинен втручатися в ці справи.

свинособаки та зкацаплені хАхли-малоросси нехай гавкають і далі, начхати...
Мова буде і далі розвиватися, очищення від кацапізмів та штучного нівелювання під кацапо-ординський койне-суржик і далі буде тривати.
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29.01.2021 08:18 Відповісти
Треба взагалі мову країни-окупанта заборонити на території України. Чому ми маємо вчити мову вбивць?
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29.01.2021 08:35 Відповісти
Радикалиця, ти ще й повітря заборони, бо ним же "ворог дихає". Де ви тільки вироджуєтеся, такі розумні...
Як повідомила "Українська правда", близько 40% учасників АТО послуговувалися російською мовою. Що абсолютно не заважало їм стріляти у російсько-фашистських ґевалів.
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29.01.2021 08:49 Відповісти
Софія, уявляєте, що б, було, якби у війні за незалежність американці заборонили англійську мову?!...
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29.01.2021 13:22 Відповісти
якби американці заборонили англійську мову

не логiчно. порiвняння невiрне. у колонiстiв це була рiдна мова, тому заборонити її вони не могли.
а кацапська в Українi не є своєю, є нав'язаною через бiльш нiж 350-рiчну полiтику кацапiзацii, асiмiляцii i нищення всього українського. тобто нищення всього кацапського не є для українцiв нищенням свого.
але, звичайно, цього робити не потрiбно, бо у всiх досягненнях здохшоi рассєянськоi iмперii внесок українцiв був одним з самих великих, не меншим, чим внесок вОнюшек зi cранєй-рязанєй. зараз потрiбно засередитись на захистi та розвитку всього українського.
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29.01.2021 18:31 Відповісти
А що таке "сарказм", тобі відомо?
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29.01.2021 18:41 Відповісти
Антиукраїнською акцією називає рішення Окружного адмінсуду Києва визнати незаконною постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису мовознавиця Лариса Масенко. Воно вигідне тим, хто хоче посилити кризу українського гуманіматарного простору.
"Роботу нової комісії запускати - марна справа. Це шкідництво. Авторитетних мовознавців рівня Василя Німчука чи Олександра Пономаріва зараз немає. Тим більше з нинішнім міністром освіти. Це щоб російські пропагандисти казали, що у нас правопису немає, не можемо домовитись. Суд діє проти української мови", - розповіла кореспонденту Gazeta.ua Лариса Масенко.
Враховуючи проведену роботу, правопису потрібно дати час проявити себе. Якщо життя покаже, що якісь норми треба змінити, то тільки тоді можна буде внести правки.
"Отак все одним махом відкидати - не правильно. Бо що далі? Знову запускати цей непростий процес. Якесь зачароване коло виходить. Був добрий проект, створений під керівництвом Василя Німчука 1999 року. Він зведений із правописом 1928-го, продуманий, зроблений фаховими мовознавцями. Юрій Шевельов підтримував його. Міністр освіти Іван Вакрчук вже збирався підписувати, але для підстраховки дав на розгляд президії Академії наук. Там його завалили противники будь-яких змін. Через це почалися конфлікти і суперечки", - згадує філолог.
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29.01.2021 08:40 Відповісти
Так 73% выбрали долбо&бов - фотографов массажисток
А судьи вообще обнаглели - ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЯ И наносят бюджету Украины ущерб
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29.01.2021 08:43 Відповісти
Хоч щось ці ватники зробили добре. Мені здається, що новий правопис замовив наш північний брат, щоб посміятися та роз'єднати ще більше. В якій країні світу змінюють правопис не згідно змін в мові, які відбулися в суспільтві протягом років, а видумують нові слова, які ніхто не використовує взагалі! Аналогічний маразм відбувається у всіх сферах.
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29.01.2021 08:44 Відповісти
Цей новий правопис - щось жахливе. Носієм мови є народ. А народ так не розмовляє. Особливо ці фемінітиви. Це не літературна мова, а сленг ЛГБТ.
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29.01.2021 09:25 Відповісти
"Новий правопис" - це чергова антиукраїнська ідеологічна диверсія, яка вже традиційно загорнута в "патріотичні" онучі.
Це отруйна водичка з того самого джерела, що й участь націоналістів УНА-УНСО на стороні Кремля в Придністровській війні.
Це з тої самої течки з профілем Путіна, що й люта протидія націоналістів "Свободи" видобутку лупкового газу в Україні в рік напередодні віроломного нападу кремлівських окупантів на Україну.
Це все витекло з тих самих кремлівських спідніх, що й виступи Корчинського в 2005 році з лекціями на форумі путіністів на озері Сєліґєр, на запрошення Суркова, з темою лекцій "Боротьба з кольоровими революціями". Це гранати біля Верховної Ради.
І так далі, і далі, і далі. В дальокія далі.
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29.01.2021 09:44 Відповісти
Не той час зараз, щоб українські лінгвісти вирішували мовні питання. На все є 95-й квартал.
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29.01.2021 10:10 Відповісти
БАНДА розширює свої лави за рахунок молодої малороської порослі. Достойна зміна, нічого не скажеш!
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29.01.2021 11:08 Відповісти
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