Готова взяти на поруки ветеранку Котеленець (Фортуну), - очільниця Мінветеранів Лапутіна

Очільниця Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна готова взяти на поруки ветеранку Вікторію Котеленець (позивний Фортуна), яку затримали за підозрою у співпраці з найманцями РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінветеранів.

"Я готова особисто взяти на поруки Вікторію Котеленець", - заявила Лапутіна.

Міністр вважає, що ті, хто боронив і боронить Україну, у свою чергу потребує захисту, ефективної правової підтримки і допомоги.

"Наразі у таких випадках, окрім суспільного тиску і застосування такого гуманного запобіжного заходу як поручительство у суді - інші дієві механізми у державі до цього часу, на жаль, не запроваджені. Фактично, суспільний механізм є, а правового немає. І це створює велику прогалину у можливості прийняття гідного рішення. Саме тому ми наголошуємо на надзвичайній актуальності нашої ініціативи щодо створення інституту Ветеранського Омбудсмена. Захист захисників і захисниць України – це беззаперечний, базовий принцип європейської держави", - наголосила Лапутіна.

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У Мінветеранів зазначили, що 3 грудня 2020 року міжвідомчою комісією було ухвалено рішення про надання Вікторії Котеленець статусу учасника бойових дій. Пакет належних документів, наданий заявницею, був перевірений у встановленому порядку і розглянутий Комісією у складі представників Міноборони, МВС, Мін’юсту, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Офісу Генерального прокурора, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС, інших державних органів та громадських організацій.

Нагадуємо, ветеранку Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на "параді" в Донецьку.