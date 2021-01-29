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Нова вакцина: компанія Novavax заявила про готовність препарату з ефективністю понад 89%

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Нова вакцина: компанія Novavax заявила про готовність препарату з ефективністю понад 89%

Американська компанія Novavax оголосила про завершення третьої, фінальної, стадії досліджень нової вакцини проти коронавірусу, ефективність якої становить 89,3%, зокрема з урахуванням нового, "британського" штаму .

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Велика Британія)", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що препарат був випробуваний, зокрема на новому, "британському" штамі коронавірусу. На основі тестів було встановлено, що вакцина від Novavax є ефективною на 95,6% проти основного штаму, й на 85,6% проти нового різновиду вірусу.

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Novavax також оголосив про результати другої фази дослідження, проведеного в Південній Африці, де вирує інший, "африканський" штам коронавірусу. Ефективність вакцини там становила приблизно 49,4%.

Novavax була однією з кількох компаній, яка минулого року отримала мільярдне фінансування уряду США на розробку вакцини.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Если ты думаешь, что переболев один раз и все твои беды позади, то ты крупно ошибаешься - она опять к тебе придет примерно через 8-9 месяцев, но уже в более тяжелой форме и это факт на себе проверял, так что как не крути, а нужна либо вакцина, либо лекарство от этой заразы, которая к тому же мутирует и становиться более опасной - так что хочешь не хочешь, а раскошелиться придется, то кто ее придумал все предусмотрел..
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29.01.2021 06:11
+4
Американская компания Novavax объявила о завершении третьей, финальной, стадии исследований новой вакцины против коронавируса,Источник: https://censor.net/ru/n3244790

Чего тут не то - как может быть проведена третья стадия, если беременность длиться 9 месяцев, а после нее еще нужно минимум год наблюдать за ребенком и вообще, побочные эффекты от вакцинации могут проявляться в течении двух лет, так что говорить о завершении третьей стадии явно рановато. А за два года этот вирус может мутировать на все сто процентов и что тогда, изобретать новую вакцину? В общем гонка на выживание стартовала, а сколько доберутся до финиша можно только гадать.
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29.01.2021 06:22
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Шмыгаль , вперёд за вакциной
А то опять начнёте копаттся в интересах Спутника и российского бюджета
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29.01.2021 02:14 Відповісти
та ні, йому китайці через місцеву фірмочку вже грошенят надали, а фірмочка ще й відкатів трішечки накатить
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29.01.2021 02:35 Відповісти
ну не напряму шмигалю, а звісно через степашку
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29.01.2021 02:36 Відповісти
Британцы откаты не платят, шмыгалятам это неинтересно.
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29.01.2021 02:37 Відповісти
ЗЕВОВААХ!
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29.01.2021 07:29 Відповісти
Идет истерическая гонка более 10 фарм-аферистов: как побыстрее втюхать человечеству свой фуфель. Просто с каждым днем количество переболевших ковид растет и им та вакцина- до ж*пы дверцы, как и с ремдесивиром мировое кидалово, то гонялись по 500 долларов флакончик купить а теперь это говно и за 50 лоха не найти
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29.01.2021 05:18 Відповісти
Если ты думаешь, что переболев один раз и все твои беды позади, то ты крупно ошибаешься - она опять к тебе придет примерно через 8-9 месяцев, но уже в более тяжелой форме и это факт на себе проверял, так что как не крути, а нужна либо вакцина, либо лекарство от этой заразы, которая к тому же мутирует и становиться более опасной - так что хочешь не хочешь, а раскошелиться придется, то кто ее придумал все предусмотрел..
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29.01.2021 06:11 Відповісти
Одні кажуть що другий раз легше, інші що гірше...
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29.01.2021 07:15 Відповісти
По вашей логике вакцинироваться тоже нужно будет постоянно раз в 8-9 месяцев.
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29.01.2021 07:55 Відповісти
Он озвучил мечту фарм-аферистов посадить на иглу все человечество навсегда. Только одна серьезная беда уже обнаружилась при вакцинации переболевших лиц: введение вакцины в значительном количестве случаев приводило к тяжелым и фатальным исходам поскольку ведущим в патогенезе ковид-инфекции является аутоиммунный
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30.01.2021 01:04 Відповісти
Американская компания Novavax объявила о завершении третьей, финальной, стадии исследований новой вакцины против коронавируса,Источник: https://censor.net/ru/n3244790

Чего тут не то - как может быть проведена третья стадия, если беременность длиться 9 месяцев, а после нее еще нужно минимум год наблюдать за ребенком и вообще, побочные эффекты от вакцинации могут проявляться в течении двух лет, так что говорить о завершении третьей стадии явно рановато. А за два года этот вирус может мутировать на все сто процентов и что тогда, изобретать новую вакцину? В общем гонка на выживание стартовала, а сколько доберутся до финиша можно только гадать.
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29.01.2021 06:22 Відповісти
Супутник добереться як і Сіновац, де є населення без мізків, там більше шансів впхати туфтую
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29.01.2021 07:14 Відповісти
Какие побочные действия от вакцины могут быть в течении двух лет? Откуда вы это берете?
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29.01.2021 09:32 Відповісти
Ну москалям же розказують про "правду, честь і достоинство", а там цього не буде ніколи.
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29.01.2021 07:18 Відповісти
Не так, вони кажуть що в них є вакцина, у нас теж не проблема купити вакцину.
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29.01.2021 07:25 Відповісти
Фіг його знає, спитайте себе, чому ваш хан не вакцинується, а іншим втюхіває?
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29.01.2021 07:28 Відповісти
А Меркель заявляла що в них є вакцина, можна посилання?
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29.01.2021 07:45 Відповісти
Ну 1 млн вакцинували і все, вважається що нема, на росії вакцинували 1,5 млн, вважається поголовна вакцинація, ось якось так подають.
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29.01.2021 08:03 Відповісти
Потому, что Меркель не самая важная персона для вакцинации. В первую очередь врачи и люди кому за 70
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29.01.2021 09:33 Відповісти
 
 