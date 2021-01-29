Нова вакцина: компанія Novavax заявила про готовність препарату з ефективністю понад 89%

Американська компанія Novavax оголосила про завершення третьої, фінальної, стадії досліджень нової вакцини проти коронавірусу, ефективність якої становить 89,3%, зокрема з урахуванням нового, "британського" штаму .

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

"Кандидат на вакцину проти COVID-19, препарат NVX-CoV2373, створений на основі білків, досяг основної кінцевої точки з ефективністю вакцини 89,3% за результатами третьої фази клінічного випробування, проведеного в Сполученому Королівстві (Велика Британія)", - йдеться в повідомленні.

При цьому уточнюється, що препарат був випробуваний, зокрема на новому, "британському" штамі коронавірусу. На основі тестів було встановлено, що вакцина від Novavax є ефективною на 95,6% проти основного штаму, й на 85,6% проти нового різновиду вірусу.

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Novavax також оголосив про результати другої фази дослідження, проведеного в Південній Африці, де вирує інший, "африканський" штам коронавірусу. Ефективність вакцини там становила приблизно 49,4%.

Novavax була однією з кількох компаній, яка минулого року отримала мільярдне фінансування уряду США на розробку вакцини.

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