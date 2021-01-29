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НАТО (5098) Польща (5136) Балтія (203) Бурку Сан (1)

Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан

Передова присутність бойових багатонаціональних підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі є відповіддю на агресивні дії в Україні і на нарощування російських військових можливостей у цьому регіоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час віртуальної презентації на форумі ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки сказала директорка з операцій НАТО Бурку Сан, йдеться на сайті НАТО.

"Бурку Сан зауважила… що передова присутність сил Альянсу на сході є частиною відповіді НАТО на незаконну та протиправну анексію Росією Криму, на безперервну дестабілізацію на сході України, а також на нарощування військових спроможностей Росії в Балтійському регіоні та за його межами", - йдеться в повідомленні.

Представниця НАТО зробила свою презентацію перед представниками 57 держав ОБСЄ, включно з Росією. Вона підкреслила, що передова присутність НАТО, до якої залучені чотири багатонаціональні бойові групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, а також реалізація цільових заходів у Чорноморському регіоні, є потужною демонстрацією єдності та солідарності Альянсу та надсилає чіткий сигнал, що напад на одного союзника буде розцінюватися як напад на всіх.

Керівниця відділу операцій НАТО наголосила, що посилена присутність Альянсу на сході має суто оборонну та пропорційну природу. НАТО повною мірою дотримується власних міжнародних зобов’язань. Зокрема, передова присутність в країнах Балтії та у Польщі є суб’єктом заходів із розбудови довіри й безпеки за Віденським документом та за Договором про звичайні збройні сили в Європі, Альянс має відповідні двосторонні угоди з приймаючими державами.

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Як повідомлялося, за рішенням Варшавського саміту НАТО 2016 року у країнах Балтії та у Польщі були розгорнуті сили передової присутності для зміцнення східного флангу Альянсу у відповідь на агресивні дії та войовничу риторику Російської Федерації. Ці сили складаються з чотирьох окремих батальйонів: в Естонії – під командуванням Великої Британії, у Латвії – під командуванням Канади, у Литві – під керівництвом Німеччини та у Польщі – під командуванням США.

Сили НАТО на ротаційній основі також продовжують здійснювати повітряне та морське патрулювання в регіонах Балтійського та Чорного морів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1050 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 2777
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29.01.2021 07:51
+3
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 8819 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1375
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29.01.2021 07:50
+3
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз. Россия - это не страна, россия - это сорт говна. (аксиома )

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 3068 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 3068 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1744
показати весь коментар
29.01.2021 08:29
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Цілих чотири батальйони на чотири країни- це ну дуже багато, в тих країнах вже і місця вільного не лишилося після такої потужної відповіді на дії рашки.
Так що шоу гоу маст он...
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29.01.2021 07:26 Відповісти
Та то херня а не « ответ на агрессивн. действия паРаши».....Не відрижняється нічим від глибокоі абиспакоенности»
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29.01.2021 07:28 Відповісти
Що треба ставити?)))
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29.01.2021 07:45 Відповісти
Я бы избегал называть россиян "русскими", для русских это оскорбительно.
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29.01.2021 07:50 Відповісти
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1050 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 2777
показати весь коментар
29.01.2021 07:51 Відповісти
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз. Россия - это не страна, россия - это сорт говна. (аксиома )

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 3068 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 3068 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1744
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29.01.2021 08:29 Відповісти
Про покійників або правду, або нічого. Правда написана в самій новини, а з коментів нічого не буде. Усе зроблено як має бути.
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29.01.2021 07:46 Відповісти
Одне одного не відміняє. І ще- те лайно на жаль наше.
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29.01.2021 08:33 Відповісти
А пацак, що народився в Києві стає українцем? Дурня
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29.01.2021 08:41 Відповісти
З тобі подібними його взагалі не буде.
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29.01.2021 09:02 Відповісти
Дурко.
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29.01.2021 09:17 Відповісти
Оце твоє.
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29.01.2021 09:25 Відповісти
Його прблема була в тому що він був Хахлом і ніколи не був українцем
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29.01.2021 09:29 Відповісти
Посмотрите сериал "Оккупация", чтобы иметь представление о том, как могут развиваться события. Отметьте при этом две веши. Даже ********** раша не нападёт без серьезного обоснования. И второе. Членство США в НАТО может служить препятствием оборонительным действиям блока.
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29.01.2021 07:45 Відповісти
Про США аргументуйте, пліз.
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29.01.2021 07:47 Відповісти
Смотрите "Оккупацию".
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29.01.2021 07:51 Відповісти
Дивний аргумент. Ще яку фантастику порадите?
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29.01.2021 08:20 Відповісти
Примитивизм рассуждений в комментах поражает, ваших в том числе, взяли бы, да посмотрели как это делают умные люди, а то ваш троллинг поднадоел.
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29.01.2021 12:32 Відповісти
Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 8819 Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 1375
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29.01.2021 07:50 Відповісти
Пока что я вижу агрессию НАТО во главе с США.
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29.01.2021 07:53 Відповісти
Так ти і ядерний попіл бачиш.)))
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29.01.2021 08:20 Відповісти
З кацапами по іншому не можливо , на жаль захід так і не зрозумів цього
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29.01.2021 09:31 Відповісти
Да неужели? Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан - Цензор.НЕТ 9104 Раша также незаметно загнётся, как и появилась 300 лет назад, для этого НАТО нужна не агрессия а попкорн.
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29.01.2021 08:03 Відповісти
Навроді - Всі Розумні, а читати Сумно і Скучно ...
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04.03.2021 23:15 Відповісти
 
 