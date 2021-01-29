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обстріл (20945) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Найманці РФ застосовували на Донбасі 120-мм міномети і гранатомети різних систем. За добу - 3 ворожі обстріли, втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ застосовували на Донбасі 120-мм міномети і гранатомети різних систем. За добу - 3 ворожі обстріли, втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші, використавши стрілецьку зброю, кулемети і гранатомети, втрат серед українських воїнів немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресцентрі ОС у Facebook.

"Протягом минулої доби, 28 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню… Бойових втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 120-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У штабі наголосили, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

"Від початку поточної доби, 29 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначено у звіті.

Найманці РФ застосовували на Донбасі 120-мм міномети і гранатомети різних систем. За добу - 3 ворожі обстріли, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Бубочке это глубоко пох.
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29.01.2021 08:05 Відповісти
Лановой крякнул ..надеюсь наши скорбить не будут
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29.01.2021 08:12 Відповісти
ні..
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29.01.2021 08:34 Відповісти
"потєрь нєт".. режим тиші у янєлоха на лічном контолє..
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29.01.2021 08:33 Відповісти
ЗЕбарига продовжує наживатись на війні.
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29.01.2021 08:52 Відповісти
120- ті? Не може бути. Їх же відвели, ще при "баризі". Повернули, щоб тиші дотримуватись, чи як?
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29.01.2021 10:12 Відповісти
 
 