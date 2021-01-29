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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12752) ОБСЄ (3402) США (14432)

Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн

Росія відмовляється надати доступ моніторинговій місії ОБСЄ та іншим міжнародним організаціям в окупований РФ Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це під час свого виступу в Постійній раді ОБСЄ у Відні сказала тимчасова глава місії США Кортні Остроєн.

"Мандат СММ, взятий на себе Постійною радою, забезпечує місії "безпечний і надійний доступ на всю територію України"; всі ми знаємо, що Крим - це Україна", - сказала представниця США.

За її словами, попри те, що Росія перешкоджає в доступі СММ ОБСЄ в Крим, міжнародне співтовариство продовжує щотижня дізнаватися про політично вмотивовані арешти і переслідування на півострові.

"Минулого тижня українська організація "Крим SOS" опублікувала звіт, заснований на інтерв'ю деяких звільнених політв'язнів із Криму. У звіті задокументовані зловживання і умови утримання під вартою, яких зазначють політичні в'язні, зокрема побиття тюремними охоронцями, застосування електрошоку та інсценування страт", - сказала Кортні Остроєн.

За її словами, врегулювання ситуації в Україні має відбуватися відповідно до міжнародного права і з повагою суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом і Севастополем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму 109 осіб позбавлено волі за політичні погляди або релігію, - правозахисники

Представник Росії в ОБСЄ Олександр Лукашевич також виступав на цьому засіданні з доповіддю про ситуацію в Україні, при цьому Крим не згадувався.

Також російська сторона поки не відреагувала на заяви представника США.

У грудні 2020 року постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ зазначив, що людям, які проживають у Криму, потрібна міжнародна підтримка. До цього він закликав Росію допустити місію ОБСЄ у Крим.

При цьому представник Росії в ОБСЄ заявив, що російська сторона не сприймає заяви і вимоги щодо роботи моніторингової місії ОБСЄ в Криму, оскільки вважає півострів своєю територією.

Ще на початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури та обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму - це вигадка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Небіжчик хоч визнав, що воно хохол, а не українець. Коли невмоготу стало слухати у Криму українську мову - поїхав у Сочі. Всім кацапам і хахлам туди дорога.
Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 1899
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29.01.2021 08:23
+4
Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 1694 Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 3503
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29.01.2021 08:11
+2
Ніхто за вас,нічого робити не буде,досить скиглити потерпілі
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29.01.2021 08:08
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А вы намекните Хутину об этом, например отключив свифт.
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29.01.2021 08:03 Відповісти
Як тоді вони з ним торгуватимуть? Не відключать.
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29.01.2021 08:07 Відповісти
Как с Ираном - нефть в обмен на продовольствие
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29.01.2021 08:08 Відповісти
Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 1694 Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 3503
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29.01.2021 08:11 Відповісти
США нафта не потрібна. Як і рашці продовольство.
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29.01.2021 08:12 Відповісти
Это так ОБСЕ очень хочется в Крым
Им в Вене уютнее и зарплаты приличные 😀😀😀
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29.01.2021 08:05 Відповісти
Вечно ОБСЕ шото мешает
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29.01.2021 08:05 Відповісти
Так- рашка це саме "шото". І не заважає, а банально не пускає. А танків для прориву на територію Криму в ОБСЄ немає.
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29.01.2021 08:08 Відповісти
Сім років всі ВИ знаєте, що Крим- це Україна.
Що РЕАЛЬНО зроблено ВАМИ для того, аби це стало фактом, а не порожніми словами?
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29.01.2021 08:05 Відповісти
А Вы?
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29.01.2021 08:06 Відповісти
А я питаю в так, хто виступає із заявами, що "Крим-це Україна".
Чи ви дессь чули мої виступи?
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29.01.2021 08:10 Відповісти
Вам комменты вообще пророссийские 😀😀😀
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29.01.2021 08:16 Відповісти
Вам? Це кудой?
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29.01.2021 08:21 Відповісти
Ваши .
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29.01.2021 08:22 Відповісти
Тудой-сюдой ))
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29.01.2021 08:23 Відповісти
А ваші голослівні.
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29.01.2021 08:24 Відповісти
Ніхто за вас,нічого робити не буде,досить скиглити потерпілі
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29.01.2021 08:08 Відповісти
За кого "вас" і чому в тебе українська реєстрація? Ти пацак?
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29.01.2021 08:11 Відповісти
Йди і роби,або не патякай,що хтось,щось робить не так,покажи як потрібно
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29.01.2021 08:34 Відповісти
Командуй десь у себе вдома, пацаче.
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29.01.2021 08:37 Відповісти
В тебе пальто заляпалось,у маячню потерпілого
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29.01.2021 08:39 Відповісти
Виходячи з прізвища, пан теоретично може бути кримським татарином, який мріє про якусь міфічну "національну автономію". Бажано під турками, бо віра одна. Тому й пан не ототожнює себе з українським народом, а обмовився по Фройду, ляпнувши "за вас нічого робити не буде"
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29.01.2021 08:29 Відповісти
Маячня потерпілого
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29.01.2021 08:37 Відповісти
То що, лягли під турків кримські татари, чи ще є патріоти України?
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29.01.2021 08:39 Відповісти
Вам турки у суп наклали?якщо не було політичної волі,в керівництва держави,для створення кримсько-татарського підрозділу у ЗСУ,то хто вам винен?
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29.01.2021 08:59 Відповісти
Дійсно, давайте поговоримо, чому кримські татари не самоорганізувались в 2014-му, коли українська армія була напівзруйнована, політичне керівництво складалось з нікчем та імпотентів? Учасники Революції Гідності сформували перший батальйон нацгвардії, і разом з добробатами проливали свій піт і кров, гинучи за Україну від рук москальських виродків. Політичної волі на створення добробатів теж не було. То де, питаю, добровольчий батальйон кримських татар?
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29.01.2021 10:34 Відповісти
Задайте це питання рошену та муженку,та тому,хто відмовив нам у видачі зброї у Криму в 2014.
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29.01.2021 12:38 Відповісти
парАшенку і його підсмоктувачам зі скотоложенком на чолі ці питання буде задавати, сподіваюсь, слідчий. Щоб визначити, вимагати від суду довічне чи 25 років з конфіскацією "чесно нажитого"
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29.01.2021 14:50 Відповісти
Самоорганізувалися блін,з чим,з палками???
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29.01.2021 12:41 Відповісти
У Правого сектора, Української добровольчої армії спочатку теж не було зброї, одні палки, як Ви висловились. Потім потроху стала з'являтись трофейна зброя, далі - зброя, здобута "альтернативними методами". І це не завадило правосекам разом із ЗСУ утилізувати кацапських іхтамнєтів. Тому це не виправдання.
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29.01.2021 14:47 Відповісти
Тільки ситуації різні,у Криму та на Донбасі,нас українці просто кинули та зрадили,коли просили зброю,знаеш що,йди ти у сраку
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29.01.2021 15:04 Відповісти
Пан як та мавпа, що не може розірватися між розумними та красивими.
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29.01.2021 08:40 Відповісти
Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 4016 Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен - Цензор.НЕТ 1687
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29.01.2021 08:10 Відповісти
Вся помощь Запада один бессмысленный троллинг.
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29.01.2021 08:11 Відповісти
Є і якісь реальні речі, та це дріб'язок.
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29.01.2021 08:13 Відповісти
Вся помощь *****, это убийство 15000 Украинцев, смерть, разруха и голод
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29.01.2021 08:14 Відповісти
... спасение утопающих - дело рук самих утопающих...прекрасная старинная поговорка.
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29.01.2021 08:14 Відповісти
А кто у нас утопает? Бункерное чмо?
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29.01.2021 08:15 Відповісти
Небіжчик хоч визнав, що воно хохол, а не українець. Коли невмоготу стало слухати у Криму українську мову - поїхав у Сочі. Всім кацапам і хахлам туди дорога.
Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 1899
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29.01.2021 08:23 Відповісти
Не вмер данило, так болячка задавила
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29.01.2021 09:10 Відповісти
а шо підсліпувате ОБСЕ забуло в криму?. ПАРЕ вже підтвердило повноваження раші.. що ще треба?.
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29.01.2021 08:31 Відповісти
Для сліпих "наблюдатєлєй" абисийе головне - мандат і зарплата з українського бюджету. А робота - не бий лежачого: у Донбасяо - "счітатьть взриви" і зависати в саунах з лугандонськими бл@д@ми. В Криму вони планують вижлуктити залишки кримського вина з погребів, недопиті окупантами
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29.01.2021 08:37 Відповісти
хороший сигнал... расией начинают играть...
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29.01.2021 08:35 Відповісти
РФ ********* ПАРЄ в дупу цілує і заохочує фюрера православного рейху до нових війн і анексій.
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29.01.2021 08:37 Відповісти
Какой хороший закон... Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 7743


Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 2883
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29.01.2021 08:39 Відповісти
Бо так колись домовилися УССР та РСФСР. Щось не подобається- так це до тої влади претензії.
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29.01.2021 08:47 Відповісти
...РФ есть правоприемница СССР...тем самым приняв на себя все зарубежные обязательства и по долгам СССР, а так же представляет все тогдашние события...
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29.01.2021 10:08 Відповісти
А нащо ви це мені пишете? Я це знаю.
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29.01.2021 10:10 Відповісти
...ну, и молодец, коли знаешь... а зачем тогда отправки неправильные делаешь ???...
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29.01.2021 18:21 Відповісти
Откуда приехали его родаки до 1950 года?Из Турции Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 228
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29.01.2021 09:13 Відповісти
Крым. Понаехавшая решила, сходить в туалет на демонстрационной кухне магазина (видео-шок).
https://www.youtube.com/watch?v=k0Mrjm5ZlXY
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29.01.2021 08:45 Відповісти
Біле Пальто плетите лапти .Они вам скоро понадобятся.
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29.01.2021 08:45 Відповісти
Кістка болить? То не намагайся на ній лоба наморщити.
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29.01.2021 08:48 Відповісти
Найбільш вдала операція АТО - перекриття Північно кримського каналу. Цапія зараз стоїть рачки і не знає, що їй робити, бо дупа підгорає. І це все організувала одна людина - Андрій Сенченко. Кріль вже був готовий у 2014му брати з Раші гроші за дніпровську воду в Крим, але вчасно схаменувсь і дав задню.
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29.01.2021 08:55 Відповісти
Доступ в крымский концлагерь ограничен...,ГУЛАГ для РАБссии не враг, Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 3581типичное состояние дремучего Совка...
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29.01.2021 09:08 Відповісти
Росія відмовляється надати ОБСЄ доступ в АРК, хоча всі ми знаємо, що Крим - це Україна, - глава місії США Остроєн - Цензор.НЕТ 1838
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29.01.2021 09:33 Відповісти
Характерно, что опять США. Наших "европейских друзей" это, как бы и не сильно волнует.
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29.01.2021 10:20 Відповісти
В Обсе и в Пасасе считают что Крім - Украина и в знак ПОЛНОГО понимания приняли в Пасасе параху... Теперь ВСЕ и ВСЕМ стапо совсем понятно, не так ли!?
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29.01.2021 10:51 Відповісти
ТАК НЕ ПУСКАЙТЕ РОССИЯН В ЕС !!!
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29.01.2021 11:10 Відповісти
херня все это, главное вернуть рашу в ПАСЕ...
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29.01.2021 11:40 Відповісти
 
 