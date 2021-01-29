УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11690 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України
5 082 18
Німеччина (4508) Пентагон (1076) Трамп (3119)

Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico

Американське міністерство оборони припинило розгляд низки останніх призначень колишнього президента США Дональда Трампа в консультативну раду. Пентагон також розглядає скасування виведення військ із Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання Politico із посиланням на отриманий членами ради лист.

Призупинення розгляду запропонованих адміністрацією Трампа кандидатур поширюється тільки на тих, хто ще не склав присягу або не заповнив необхідні документи, зазначено в повідомленні.

Зокрема, можливості працювати в групах, консультанти міністра оборони, тимчасово позбавлені менеджер передвиборної кампанії Трампа в 2016 році Корі Левандовскі і колишній радник його передвиборного штабу Девід Боссі, зазначає Politico.

У Пентагоні планують оцінити рішення попередньої адміністрації США про виведення значної частини американських військовослужбовців з Німеччини.

Крім того, адміністрація нового президента США Джо Байдена запровадила тимчасову заборону на продаж американської зброї Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам через перегляд низки угод, схвалених колишнім президентом Дональдом Трампом.

Також читайте: Сенат США відмовився визнати імпічмент Трампа неконституційним

Нагадаємо, адміністрація 45-го президента США Дональда Трампа в останні години свого правління погодила продаж 50 винищувачів F-35 і 18 безпілотників в ОАЕ. Байден планував переглянути ці домовленості.

Також РБК-Україна писало, що в липні 2020 року США схвалили продаж Японії понад 100 винищувачів F-35 та обладнання до них. Вартість контракту становила понад 20 млрд доларів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Байден почав перевірку діяльності агента впливу лаптєрейху.
показати весь коментар
29.01.2021 08:31
+4
Хороший менеджер проводит аудит быстро и качественно Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4280а министр финансов США у Байдена Джанет Елен очень умная Леди....найдет каждый доллар США на РАБссии Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4602
показати весь коментар
29.01.2021 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
)))
показати весь коментар
29.01.2021 08:30 Відповісти
Китайцское дерЬмо выше Мавзолея... Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 2609и Фуфломицина Путлера
показати весь коментар
29.01.2021 08:22 Відповісти
На РАБссии 17 000 ржублей считается средний РАБссиянец... Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 9092фюрер не врет...
показати весь коментар
29.01.2021 08:25 Відповісти
Курс гривни к рублю помните? Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 8683Болваны РАБссиянские вы нищеброды,Татьяна Голикова не врет...30 млн...за чертой бедности Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 8683
показати весь коментар
29.01.2021 08:27 Відповісти
Аби віраж не був занадто крутим, а зміна курсу це нормально.
показати весь коментар
29.01.2021 08:29 Відповісти
Байден почав перевірку діяльності агента впливу лаптєрейху.
показати весь коментар
29.01.2021 08:31 Відповісти
Хороший менеджер проводит аудит быстро и качественно Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4280а министр финансов США у Байдена Джанет Елен очень умная Леди....найдет каждый доллар США на РАБссии Пентагон переглядає низку останніх рішень Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4602
показати весь коментар
29.01.2021 08:47 Відповісти
 
 