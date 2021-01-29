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За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310

В Україні станом на ранок п'ятниці, 29 січня, зафіксовано 5181 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"5181 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 02госпіталізовано – 1 916 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 02летальних випадків – 128;

За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 02одужало – 11 310 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 02здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

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За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 07захворіло – 1 211 593 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 07одужало – 1 003 341 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 07летальних випадків – 22 479;

проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 10
За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 128 осіб, виявлено 5181 новий випадок, одужали - 11 310 12

Автор: Наталя Джума
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И что дал такой ЛохДаун ? На четвертый день после него, мы имеем количество заболевших, как и перед ним, трындец
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29.01.2021 08:25 Відповісти
Кому то он дал сверхпрыбыль
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29.01.2021 10:22 Відповісти
6,2 лямов тестов - пистьош !
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29.01.2021 09:49 Відповісти
Еще немного и у нас мёртвые воскресать начнут.
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29.01.2021 12:28 Відповісти
мне вот непонятно выписали это они шитают выздоровели
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29.01.2021 20:13 Відповісти
 
 