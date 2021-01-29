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Новини Політика України
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шахрайство (668) махінації (390) Нацагентство з повернення активів (59) АРМА (135)

У Нацагентстві з розшуку та управління активами заявили, що невідомі від імені керівництва вели фейкове службове спілкування: збирали компромат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Нацагентстві з розшуку та управління активами заявили, що невідомі від імені керівництва вели фейкове службове спілкування: збирали компромат

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) звернулося до правоохоронців стосовно дій невстановлених осіб, які від імені керівництва агентства вели нібито службове спілкування з регіональними підрозділами.

Про це повідомляється на сайті АРМА, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останнього часу невстановлені особи від імені керівництва ініціювали нібито службове спілкування з керівниками міжрегіональних територіальних управлінь АРМА. Зловмисники намагалися спровокувати посадових осіб на обговорення певних аспектів діяльності Агентства", - заявили в Нацагентстві.

На підставі зазначених фактів АРМА звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочинів.

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Як припустили в АРМА, зловмисники могли збирати матеріали з метою подальшого їхнього використання для дискредитації керівництва Агентства.

"Про спланованість дискредитаційної акції свідчить її серійний характер та спрямованість одночасно на визначене коло осіб", - зазначили в АРМА, наголосивши, що Нацагентство вже не вперше стає об’єктом деструктивних акцій зацікавлених осіб, спрямованих на протидію ініціативам та рішенням відомства.

Як повідомлялося, у 2017 році Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури передав АРМА документи про рухоме майно резиденції "Межигір'я", яке арештоване у рамках кримінальної справи.

Печерський районний суд Києва у липні 2015 року наклав арешт на майно резиденції "Межигір'я", де раніше мешкав експрезидент Віктор Янукович.

Автор: Наталя Джума
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29.01.2021 08:58 Відповісти
Какое руководство, какое руководство? Известно, какое! Коломойское !
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29.01.2021 08:58 Відповісти
На РАБссии с 2010 года орудует шайка разводил по полному тарифу....,и имеют доступ на новейшей аппаратуре... в любую дыру...
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29.01.2021 09:02 Відповісти

Вчора ЗЕрада проголосувала за створення Бюро Економічної Безпеки.
Чиєї безпеки? Зєлі, Бєні, Ахмєта?

@freeukrman

Зараз вам стане все зрозуміло про Бюро Економічної Безпеки.
Найголовніший факт сьогоднішнього новоствореного органу:

Директора БЕБ призначає преЗЕдент за поданням конкурсної комісії в яку (УВАГА) входять три особи від ПреЗЕдента, три від Кабміну, три від ВРУ.
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29.01.2021 09:10 Відповісти
БРИГАДА!
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29.01.2021 10:01 Відповісти
Если у руководства рыльце не в пуху - чем их дескредитировать?
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29.01.2021 09:12 Відповісти
это не исключено.
Вон фсб в последние годы активно использует пранкеров для звонков политикам и даже первым лицам разных государств с целью выведать что нибудь. А когда их разоблачают в ответ :"А мы пошутили"
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29.01.2021 10:14 Відповісти
В системных компаниях все служебные вопросы обсуждаются ТОЛЬКО в письменном виде. А т.к. решалово в АРМЕ было есть и будет, а "решальщики" следов оставлять не любят (общаются или лично или по телефону), то как говорится, "за что боролись - на то и напоролись".
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29.01.2021 10:19 Відповісти
 
 