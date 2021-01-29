У Нацагентстві з розшуку та управління активами заявили, що невідомі від імені керівництва вели фейкове службове спілкування: збирали компромат

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) звернулося до правоохоронців стосовно дій невстановлених осіб, які від імені керівництва агентства вели нібито службове спілкування з регіональними підрозділами.

Про це повідомляється на сайті АРМА, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останнього часу невстановлені особи від імені керівництва ініціювали нібито службове спілкування з керівниками міжрегіональних територіальних управлінь АРМА. Зловмисники намагалися спровокувати посадових осіб на обговорення певних аспектів діяльності Агентства", - заявили в Нацагентстві.

На підставі зазначених фактів АРМА звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочинів.

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Як припустили в АРМА, зловмисники могли збирати матеріали з метою подальшого їхнього використання для дискредитації керівництва Агентства.

"Про спланованість дискредитаційної акції свідчить її серійний характер та спрямованість одночасно на визначене коло осіб", - зазначили в АРМА, наголосивши, що Нацагентство вже не вперше стає об’єктом деструктивних акцій зацікавлених осіб, спрямованих на протидію ініціативам та рішенням відомства.

Як повідомлялося, у 2017 році Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури передав АРМА документи про рухоме майно резиденції "Межигір'я", яке арештоване у рамках кримінальної справи.

Печерський районний суд Києва у липні 2015 року наклав арешт на майно резиденції "Межигір'я", де раніше мешкав експрезидент Віктор Янукович.