У Нацагентстві з розшуку та управління активами заявили, що невідомі від імені керівництва вели фейкове службове спілкування: збирали компромат
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) звернулося до правоохоронців стосовно дій невстановлених осіб, які від імені керівництва агентства вели нібито службове спілкування з регіональними підрозділами.
Про це повідомляється на сайті АРМА, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом останнього часу невстановлені особи від імені керівництва ініціювали нібито службове спілкування з керівниками міжрегіональних територіальних управлінь АРМА. Зловмисники намагалися спровокувати посадових осіб на обговорення певних аспектів діяльності Агентства", - заявили в Нацагентстві.
На підставі зазначених фактів АРМА звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинення злочинів.
Як припустили в АРМА, зловмисники могли збирати матеріали з метою подальшого їхнього використання для дискредитації керівництва Агентства.
"Про спланованість дискредитаційної акції свідчить її серійний характер та спрямованість одночасно на визначене коло осіб", - зазначили в АРМА, наголосивши, що Нацагентство вже не вперше стає об’єктом деструктивних акцій зацікавлених осіб, спрямованих на протидію ініціативам та рішенням відомства.
Як повідомлялося, у 2017 році Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури передав АРМА документи про рухоме майно резиденції "Межигір'я", яке арештоване у рамках кримінальної справи.
Печерський районний суд Києва у липні 2015 року наклав арешт на майно резиденції "Межигір'я", де раніше мешкав експрезидент Віктор Янукович.
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Вчора ЗЕрада проголосувала за створення Бюро Економічної Безпеки.
Чиєї безпеки? Зєлі, Бєні, Ахмєта?
@freeukrman
Зараз вам стане все зрозуміло про Бюро Економічної Безпеки.
Найголовніший факт сьогоднішнього новоствореного органу:
Директора БЕБ призначає преЗЕдент за поданням конкурсної комісії в яку (УВАГА) входять три особи від ПреЗЕдента, три від Кабміну, три від ВРУ.
Вон фсб в последние годы активно использует пранкеров для звонков политикам и даже первым лицам разных государств с целью выведать что нибудь. А когда их разоблачают в ответ :"А мы пошутили"