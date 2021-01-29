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ВООЗ (710) карантин (16095) Китай (1912) Ухань (48) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Група експертів ВООЗ з вивчення COVID-19 зустрілася з китайськими колегами в Ухані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Група Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з пошуку місця походження коронавірусу зустрілася з китайськими колегами.

Про це повідомила учасниця делегації, нідерландський вірусолог Маріон Купманс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перша зустріч віч-на-віч із нашими колегами. Поправка: маска до маски, з огляду на медичні обмеження. Обговорюємо програму нашого візиту. Голова китайської команди професор Ваньнянь жартує про технічні перебої. Приємно побачити наших колег після довгих зустрічей у Zoom", - написала Купманс у твітері.

У четвер у делегації ВООЗ закінчився двотижневий карантин після прибуття до Китаю. Науковці планують відвідати лікарні, лабораторії та ринки в Ухані, де вперше було виявлено коронавірус. Вони також поговорять із деякими з перших пацієнтів.

Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від кажанів, але загалом залишила питання про джерело інфекції відкритим.

Ще одна група фахівців організації мала приїхати в Китай у липні та встановити походження коронавірусу. Але з неї в Китай потрапили лише два експерти. Вони не їздили в Ухань і визначали "обсяг і сфери охоплення" роботи для наступного, третього, етапу місії.

Також читайте: Група експертів ВООЗ завершила карантин і розпочинає роботу в Ухані

Автор: Наталя Джума
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Не там шукають.
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29.01.2021 09:09 Відповісти
Куди пустили, там і шукають.
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29.01.2021 09:11 Відповісти
Єдине, що цікавить- хоч якийсь результат, а не постійні репортажі з цього шоу.
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29.01.2021 09:10 Відповісти
Тільки не кажіть, що в Ухані смороду в теплій свійській атмосфері ялини спекотне з летючої миші Група експертів ВООЗ з вивчення COVID-19 зустрілася з китайськими колегами в Ухані - Цензор.НЕТ 912
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29.01.2021 09:28 Відповісти
 
 