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Новини Політика України
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санкції (6827) США (14432) 1+1 (134) Арахамія (1000) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

"Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Олександр Дубінський заявляє, що керівництво фракції боїться обговорювати його виключення з фракції, а також введення проти нього санкцій США.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "СН" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Глава фракції "СН" Давид Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір 1 + 1 обговорити введені проти мене на підставі фейкового доносу соросят-пінчучат санкції і ганебні спроби продавити моє виключення з фракції шляхом анонімного голосування.

Я розумію, чому він не прийшов. І чому не прийшов його заступник Олександр Трухін.

Вони злякались. Їм нема чого сказати. Тому що я правий", - розповів Дубінський.

Також читайте: Група Коломойського "пішла в рознос", - "слуга народу" Богуцька про ситуацію з Дубінським

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Слуга народу Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не зявився на ефір 1+1 обговорити моє виключення з фракції 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
@PavloNuss

Думаю, что телеканал 1+1, который вчера весь своей эфир отвел для отбеливания Дубинского, должен пополнить санкционный список Минфина США.
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29.01.2021 09:14
+13
Кажуть шо після того як цю бородату хвойду заблокували на Ютуб,воно викладає роліки на Порнохабі))
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29.01.2021 09:14
+10
Обиженый собачий рот, собирай уже манатки и и за паребрик
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29.01.2021 09:15
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Цензор у вас культ Дубинксокого на сайте. Сделайте лучше расследование о том как этот агент РФ (официальное заявление США) работал на территории Украины, а вы же сейчас ореол сейчас вокруг него создаете, а не мочите.
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29.01.2021 09:13 Відповісти
Цікавлять виключно клікабельні новини, не до них претензії, а до читачів.
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29.01.2021 09:15 Відповісти
Не согласен, зная новостную кухню изнутри, все зависит от личности новостного редактора, он делает на самом деле новости для себя в первую очередь (неосознано поянтное дело)
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29.01.2021 09:18 Відповісти
Не буде кліків задля продажу рекламної площі- не буде і такого редактора.
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29.01.2021 09:21 Відповісти
ВОт именно поэтому и надо делать расслпедования про Дубинского это будет хит и в рекламно и в имиджевом отношении для Цензора. А не засырать эфир как сейчас.
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29.01.2021 09:29 Відповісти
Бодатися з Бєнею? Ви зараз серйозно?
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29.01.2021 09:31 Відповісти
Для сравнения открыл ленты Гордона, Униана, Бибиси, Зеркало Недели, - нет там культа Дубиннсокго даже на УНИане (чисто Коломойского агентство). Зато есть на Гордоне что в Херсоне лежать горы ужасных отходов , на Зеркало что фильм про дворец вашего Хутина посмотрели более 100 млн. и т.д. Так что не надо ляляля
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29.01.2021 09:42 Відповісти
"вашего Хутина"? Ну по-перше, він *****.
А по-друге, ти десь головою вдарився.
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29.01.2021 09:47 Відповісти
А чого це його ще Фейсбук не забанив? Непорядок...
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29.01.2021 09:13 Відповісти
Так подавай жалобу, если ты есть в Фейсбуке.
Сейчас какраз акция проходит по мочилову Дубины в Фейсбуке.
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29.01.2021 09:39 Відповісти
Дурнею не займаюся і шоу не цікавлюся.
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29.01.2021 09:52 Відповісти
В белом пальто над ситуацией... Знакомо.

Пусть кто-то другой банит мерзавцев, занимается общественной деятельностью, идет на фронт, лезет на баррикады.
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29.01.2021 15:29 Відповісти
Просто ти поплутав реальне життя з віртуальним, буває.)))
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29.01.2021 15:42 Відповісти
Нет. Я спутал человека с гражданской позицией и безпринципное говно.
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29.01.2021 15:45 Відповісти
Капець ти ш зону те. От ти дійсно віриш, що ці дурні забавки з коментами та скаргами в інеті на щось впливають- ну, окрім як на збільшення трафіку і більш гарного продажу рекламних площ. ?
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29.01.2021 15:54 Відповісти
В таком случае все твои коментарии теряют всякий смысл. Это бесполезный пердеж в лужу.
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29.01.2021 15:30 Відповісти
@PavloNuss

Думаю, что телеканал 1+1, который вчера весь своей эфир отвел для отбеливания Дубинского, должен пополнить санкционный список Минфина США.
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29.01.2021 09:14 Відповісти
Було б ще чим тому Нуссу думати...
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29.01.2021 09:16 Відповісти
А Беніна шавка Дубиняра чим думає?
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29.01.2021 09:26 Відповісти
З якого дива мене мають цікавити проблеми шавок? Вони на те і є шавки, щоб гавкати не сильно розуміючи, на кого і за що.
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29.01.2021 09:32 Відповісти
То навіщо було заходити і строчити коменти в темі про цю шавку, якщо це не цікаво?
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29.01.2021 09:37 Відповісти
Що мається на увазі під "популярністю в масах"?
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29.01.2021 09:44 Відповісти
Пані погано розуміє сказане мною? Треба пояснювати? Ну Ок.
Мене не цікавлять РОЗУМОВІ ПРОБЛЕМИ шавок, мене цікавить, чому ці шавки так популярні в масах. Тому і коментую. Може, хтось з цих мас замислиться, чого це їх так цікавлять нікчемні слова різноманітних ШАВОК.
Так зрозуміло?
Відносно "строчити коменти". Я коментую новини по їх суті. Вам мої коменти не подобаються, аргументовано заперечити мені ви не здатні і просто зривається на хамство. Це свідчить виключно про одне- ваші розумові здібності.
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29.01.2021 09:45 Відповісти
Що мається на увазі під "популярністю в масах"?

І приклади хамства заодно демонструйте.
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29.01.2021 09:48 Відповісти
Я розумово нездатним пояснюю виключно один раз. Далі вже якось самі.
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29.01.2021 09:49 Відповісти
Де була відповідь на моє питання?

"Що мається на увазі під "популярністю в масах"?"
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29.01.2021 09:51 Відповісти
А я вже показую приклад хамства від "пальта"

"ти десь головою вдарився."

29.01.2021 09:47
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29.01.2021 09:50 Відповісти
Тобто я маю дозволяти якомусь дуркові звертатися до мене, як до сторонника *****? Ви навіть дурніші, ніж здавалися на перший погляд.
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29.01.2021 09:56 Відповісти
Навіть вважаючий когось адептом пуйла, та людина не хамила.

Відповідь на моє питання по темі, про Дубиняру від типу не вдареного головою і розумово не відсталого "пальта" коли буде?
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29.01.2021 10:03 Відповісти
Вже ніколи.
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29.01.2021 10:09 Відповісти
Відповідь на це питання мені не дав ні разу.
Ну хоча б з'ясували хто є хто. І ці маячню не треба було мені писати.

"Я розумово нездатним пояснюю виключно один раз. Далі вже якось самі."
29.01.2021 09:49
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29.01.2021 10:15 Відповісти
Я відповів на перше питання
ua Алла Новосад 5b57f84f
То навіщо було заходити і строчити коменти в темі про цю шавку, якщо це не цікаво?
Ви цю відповідь проігнорували і чекаєте відповідь на друге питання? Ну чекайте...)))
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29.01.2021 10:20 Відповісти
Не дуже треба.
Тим більше, від самолайкера.

29.01.2021 09:16
Відповісти
Мені подобається 1
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29.01.2021 10:22 Відповісти
Ти ще до мишей присікайся. Капець безголове...
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29.01.2021 10:33 Відповісти
Не хами, неадекватний самолайкер, бо вже наляпало на законний бан.
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29.01.2021 10:35 Відповісти
Ти диви, мені "хазяйка форуму" якась погрожує...)))
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29.01.2021 10:52 Відповісти
Не погрожую, а констатую факт.
Відчепись, репях. Я ж тебе не зачіпала.
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29.01.2021 10:54 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 4056 отличная идея...

Есть сознательные граждане знающие как подать сигнал в компетентные органы?
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29.01.2021 09:46 Відповісти
Хай краще зіки, 112 та нюзван закриють, а то скоро мертвечук в "премєри" видереться.
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29.01.2021 10:40 Відповісти
Кажуть шо після того як цю бородату хвойду заблокували на Ютуб,воно викладає роліки на Порнохабі))
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29.01.2021 09:14 Відповісти
в разделе "зоофилия"?
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29.01.2021 09:16 Відповісти
Розділ свинособаки))
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29.01.2021 09:17 Відповісти
ваш знак питання зайвий
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29.01.2021 09:20 Відповісти
в розділі "глубокая собачая глотка"
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29.01.2021 09:41 Відповісти
раньше Порошенко бородатое чмо везле лепило, понял что уже это не работает лепит Сороса и Пинчука "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции - Цензор.НЕТ 592
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29.01.2021 09:14 Відповісти
Обиженый собачий рот, собирай уже манатки и и за паребрик
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29.01.2021 09:15 Відповісти
в ютубе снимай видео.... "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции - Цензор.НЕТ 8837
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29.01.2021 09:15 Відповісти
Персона этого круглого дурака заинтересует Прокуратура США.... "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции - Цензор.НЕТ 4862зуб даю,что ДУБинский попал...
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29.01.2021 09:16 Відповісти
... нафіга воно мені?
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29.01.2021 09:16 Відповісти
Тебе может быть и не надо...а мне интересно посмотреть и почитать как зеленое стадо друг друга за жопы кусает.... "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7415
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29.01.2021 09:18 Відповісти
Дивно, що на таку зневагу до форумчан нема відповідної реакції.
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29.01.2021 09:24 Відповісти
Специально для вас зебилов...на Цензоре опубликовали новость про осла оманского...с видосиком....идите смотрите...и млейте от счастья...
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29.01.2021 09:26 Відповісти
Спеціально для форуму я там вже залишив свій комент. А ти далі лайном в форумчан та українців кидайся, адже більше ні на що не здатне.
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29.01.2021 09:34 Відповісти
Зебилы не люди...зебилы скоты...
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29.01.2021 09:47 Відповісти
Нацисти аплодують тобі стоячи.
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29.01.2021 09:48 Відповісти
Мені теж цікаво побачити фінал цієї бойні ЗЕлених тараканів в банці...як вони починають жерти один одного, аби залишитись при владі!! "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 1462
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29.01.2021 09:53 Відповісти
За собачкин рот ссыкотно...
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29.01.2021 09:16 Відповісти
два цыгана поругались
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29.01.2021 09:20 Відповісти
РАБссиянская Новая газета выяснила,что за 20 лет Путлерская шайка не воров и жуликов влила для Слуг Путлера за бугром 609 миллиардов долларов,сколько из этой суммы влили Ведмедчукам, Шариям,Индюковичам,Азировым и прочим "опричникам" можно высчитать самостоятельно....
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29.01.2021 09:23 Відповісти
Ну блин 95квартал 2. Какой предводитель такая шобла.
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29.01.2021 09:34 Відповісти
Задача РАБссии плодить предателей,хоть вы Крыму,хоть на Дамбассе или в США...или Белоруси...разницы нет...,был бы чувак,а доллары найдутся... политика дело вонючее и кровавое...и РАБссия в таком дерьме,что рыба в воде уже 600 лет...
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29.01.2021 09:37 Відповісти
Саша, это называется «слить гавно в унитаз».
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29.01.2021 09:39 Відповісти
хто дивився останній випуск наташаМовуНаХлібНеНамажешМосійчук ? палиця була?
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29.01.2021 09:42 Відповісти
а шо, вчора мосейчучка знову вилізла?
Бо я снукер дивився...
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29.01.2021 09:46 Відповісти
Есть такая украинская блогерша..., Галька Зі Львова,дуже полюдляє троліть Зелемойскіх "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 3388Файна Дівчина....підпишіться будь ласочка...Вподобайки обов*язкові "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 1803 "Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 3793
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29.01.2021 09:47 Відповісти
Арахамия понял, что за чмо есть эта тупая, злобная и курчавая обезьна, которая по соместительству еще является собачей пастью для бени... зачем себя марать общением с такой наволочью?
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29.01.2021 09:55 Відповісти
Якщо вже Арахамія погидував спілкуватися, то мабуть "недовго вже буде маятися бабулька в високовольтних дротах".
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29.01.2021 10:02 Відповісти
Ну и пасть у этого слуги бени! Я думала, что у черноротой ленки бондаренко самое большое поддувало, оказывается, рекорду есть куда расти.
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29.01.2021 09:58 Відповісти
Ягоди з одного поля, причому вовчі.
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29.01.2021 10:03 Відповісти
пасть развивается упорными тренировками со снарядом нужного диаметра...
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29.01.2021 10:13 Відповісти
в ж№пу собі засунь 1плюс 1.
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29.01.2021 10:08 Відповісти
После эпического "мама любит скорость" как, вообще, можно обсуждать любые выссеры от Дубинского?
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29.01.2021 10:16 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції - Цензор.НЕТ 7826
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29.01.2021 10:33 Відповісти
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - А ОН ТЕБЯ...https://m.youtube.com/watch?v=My3DxPMQJWs
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29.01.2021 10:39 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО ТЕБЯ СЛИЛИ КАК ГОВНО ПАРШИВОЕ )))
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29.01.2021 11:07 Відповісти
А ти позви його на 5-ий
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29.01.2021 11:30 Відповісти
 
 