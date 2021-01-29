"Слуга народу" Дубінський: Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір "1+1" обговорити моє виключення з фракції
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Слуга народу" Олександр Дубінський заявляє, що керівництво фракції боїться обговорювати його виключення з фракції, а також введення проти нього санкцій США.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "СН" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Глава фракції "СН" Давид Арахамія в останній момент перестав піднімати слухавку і не з'явився на ефір 1 + 1 обговорити введені проти мене на підставі фейкового доносу соросят-пінчучат санкції і ганебні спроби продавити моє виключення з фракції шляхом анонімного голосування.
Я розумію, чому він не прийшов. І чому не прийшов його заступник Олександр Трухін.
Вони злякались. Їм нема чого сказати. Тому що я правий", - розповів Дубінський.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
А по-друге, ти десь головою вдарився.
Сейчас какраз акция проходит по мочилову Дубины в Фейсбуке.
Пусть кто-то другой банит мерзавцев, занимается общественной деятельностью, идет на фронт, лезет на баррикады.
Думаю, что телеканал 1+1, который вчера весь своей эфир отвел для отбеливания Дубинского, должен пополнить санкционный список Минфина США.
Мене не цікавлять РОЗУМОВІ ПРОБЛЕМИ шавок, мене цікавить, чому ці шавки так популярні в масах. Тому і коментую. Може, хтось з цих мас замислиться, чого це їх так цікавлять нікчемні слова різноманітних ШАВОК.
Так зрозуміло?
Відносно "строчити коменти". Я коментую новини по їх суті. Вам мої коменти не подобаються, аргументовано заперечити мені ви не здатні і просто зривається на хамство. Це свідчить виключно про одне- ваші розумові здібності.
І приклади хамства заодно демонструйте.
"Що мається на увазі під "популярністю в масах"?"
"ти десь головою вдарився."
29.01.2021 09:47
Відповідь на моє питання по темі, про Дубиняру від типу не вдареного головою і розумово не відсталого "пальта" коли буде?
Ну хоча б з'ясували хто є хто. І ці маячню не треба було мені писати.
"Я розумово нездатним пояснюю виключно один раз. Далі вже якось самі."
29.01.2021 09:49
ua Алла Новосад 5b57f84f
То навіщо було заходити і строчити коменти в темі про цю шавку, якщо це не цікаво?
Ви цю відповідь проігнорували і чекаєте відповідь на друге питання? Ну чекайте...)))
Тим більше, від самолайкера.
29.01.2021 09:16
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Відчепись, репях. Я ж тебе не зачіпала.
Есть сознательные граждане знающие как подать сигнал в компетентные органы?
Бо я снукер дивився...