Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку

На Харківщині поліцейські затримали раніше судимого чоловіка за спробу зґвалтування школярки. 38-річний зловмисник намагався образити дівчинку, коли та поверталася після уроків додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"27 січня приблизно о 12:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у Вовчанському районі невідомий напав на 13-річну дівчину, завдав тілесних ушкоджень та намагався здійснити дії сексуального характеру", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

"Під час досудового розслідування встановлено, що невідомий напав на дівчину неподалік навчального закладу, коли вона поверталася з навчального закладу додому. Зловмисник вдарив її пляшкою по голові і повалив на землю. Дівчина почала вириватися та кликати на допомогу. Злякавшись, нападник швидко підвівся та пішов у бік лісу. Школярка побігла до навчального закладу, вчителька викликала поліцію та медиків", - повідомили в поліції.

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Зазначається, що поліцейські провели огляд місця події. Для встановлення особи правопорушника поліцейським знадобилося кілька годин.

38-річний мешканець міста Вовчанськ був неодноразово судимий за вчинення насильницьких дій, розбій та викрадення людини. 21 січня він звільнився з харківської виправної колонії після відбування покарання.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває.