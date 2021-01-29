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Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку

Новини Цензор.НЕТ Події

Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку

На Харківщині поліцейські затримали раніше судимого чоловіка за спробу зґвалтування школярки. 38-річний зловмисник намагався образити дівчинку, коли та поверталася після уроків додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"27 січня приблизно о 12:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у Вовчанському районі невідомий напав на 13-річну дівчину, завдав тілесних ушкоджень та намагався здійснити дії сексуального характеру", - йдеться в повідомленні.

Відомості про подію були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

"Під час досудового розслідування встановлено, що невідомий напав на дівчину неподалік навчального закладу, коли вона поверталася з навчального закладу додому. Зловмисник вдарив її пляшкою по голові і повалив на землю. Дівчина почала вириватися та кликати на допомогу. Злякавшись, нападник швидко підвівся та пішов у бік лісу. Школярка побігла до навчального закладу, вчителька викликала поліцію та медиків", - повідомили в поліції.

Також дивіться: Ґвалтівника, якого розшукував Інтерпол, затримано під час спроби виїзду з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

Зазначається, що поліцейські провели огляд місця події. Для встановлення особи правопорушника поліцейським знадобилося кілька годин.

38-річний мешканець міста Вовчанськ був неодноразово судимий за вчинення насильницьких дій, розбій та викрадення людини. 21 січня він звільнився з харківської виправної колонії після відбування покарання.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Здох народний ватник РФ Лановий. А на цензорі відключили коменти під цією сумною новиною і читачам ніде висловити своє співчуття.Ганьба!
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29.01.2021 09:24
+8
На нарах теплее, тем более там макароны...
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29.01.2021 09:22
+6
Гепин електорат)
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29.01.2021 09:50
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Злякався криків? Сумніваюся. Або під наркотою це робив, або вже просто не сповна розуму.
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29.01.2021 09:20 Відповісти
Не виключено що пов"язали першого "підходящого", можливо звичайно що це і він, але згадаймо справу К. Гандзюк, із "спійманим" по гарячих слідах...
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29.01.2021 10:01 Відповісти
На нарах теплее, тем более там макароны...
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29.01.2021 09:22 Відповісти
Не гони бред, ничего подобного давно уже нет, а если и опускают, то исключительно за сотрудничество с администрацией. Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 6949
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29.01.2021 10:03 Відповісти
сидевшие в тюрьме не станут полноценными членами общества. они вернутся в их "дом"
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29.01.2021 12:20 Відповісти
Не скажите...
Примеры тому: Дважды не судимый Янукович... Рабинович из ОПЗЖ... можно продолжить В. Черновил, С. Хмара, Л Лукяненко и прочая, и прочая, и прочая...
И все это уважаемые люди президенты, депутаты... правда государство как зона (коррупция, рейдерство, прихватизация...) но то такое. Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 7631
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29.01.2021 12:32 Відповісти
Здох народний ватник РФ Лановий. А на цензорі відключили коменти під цією сумною новиною і читачам ніде висловити своє співчуття.Ганьба!
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29.01.2021 09:24 Відповісти
здох підкацапник и ну ху.. з ним ..через рік ніхто і не згадає хто він..
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29.01.2021 09:55 Відповісти
Надеюсь, тяжело покидал этот мир махровый путиноид "ланавой".... Пусть гниёт в загнивающей паРаше и ждёт кремлёвскую крысу к себе в Пекло.... Аминь...
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29.01.2021 10:04 Відповісти
это рецедивист,таким пожизненно надо давать,они неисправимы
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29.01.2021 09:27 Відповісти
Можно и расстреливать, как например тех кого повязали за Чикотило... или сажать, как тех кого посадили за Ткача...
Проблема не в наказании за преступление, проблема в отсутствии гарантии, что в очередной раз не будет "судебной ошибки"! У нас он Конституционный Суд изгиляется на весь мир, а Ероопупейский "мир" говорит "Дело не новое, дело хреновое, но вы исполняйте!"...
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29.01.2021 12:40 Відповісти
Скот...
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29.01.2021 09:48 Відповісти
Гепин електорат)
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29.01.2021 09:50 Відповісти
Ага. Во Львове, Тернополе.... не насилуют? Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 1641
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29.01.2021 10:04 Відповісти
Хоч в тебе і Лахтоботське прізвище иванов, відповім. Гвалтують. Прибічники ОПЖА є скрізь
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29.01.2021 10:07 Відповісти
А Ищенко (Ыщенко) теж не українське прізвище... Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 7574
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29.01.2021 12:44 Відповісти
Напишіть розробникам цензорнет щоб зробили можливість змінювати ім"я на їх сайті. І я заміню козлокацапську літеру на українську
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29.01.2021 13:52 Відповісти
А рахунок, за надання посередницької послуги куди вислати? А клієнт точно платоспроможний?.. Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 5757
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29.01.2021 14:49 Відповісти
Хіба "вітер" єврейське прізвище?
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29.01.2021 15:50 Відповісти
Прізвище не єврейське, але якщо взяти до уваги, що Українців, вже тридцятий рік водять по пустелі... Ударив пляшкою по голові і намагався зґвалтувати: на Харківщині затримали рецидивіста за напад на 13-річну школярку - Цензор.НЕТ 6420
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29.01.2021 16:16 Відповісти
Ще водити треба, бо рабська свідомість совка ще лишилась у багатьох
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29.01.2021 16:41 Відповісти
За моделюванням вчених, "водіння", закінчилось лише тоді коли "вдячні" євреї вбили Мойсея...
Так що нам не "ходить" ще треба, а повідкручувать голови як мінімум вже шести "мойсеям"!
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29.01.2021 18:10 Відповісти
5 дней на свободе... наверное не успел реабилитироваться , да "защитнички", "понять и простить" ??
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29.01.2021 09:59 Відповісти
У старі добрі часи він би вже висів...
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29.01.2021 10:05 Відповісти
Став на путь ісправлєнія. Вже не розбійні напади, а згвалтування. Це ж зовсім інша справа. Щось мені здається що Харків занадто часто потрапляє в кримінальні хроніки.
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29.01.2021 10:57 Відповісти
Сторонники педофила шария ходят на охоту. Берегите ваших детей.
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29.01.2021 11:05 Відповісти
Не розповсюджуйте брехливих чуток...Нагадаю,що у свій час совіти теж звинувачували Вячеслава Чорновола і Степана Хмару у згвалтуванні і педофеліі...
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29.01.2021 11:20 Відповісти
Знову таки, не всі вони чорговоли та хмари. Більшість звичайні гопарі.
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29.01.2021 11:30 Відповісти
Ще є Вадими Рабіновичі, дуууже поважні особи...
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29.01.2021 12:46 Відповісти
Урод ,почему их выпускают ?😡😡😡
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29.01.2021 11:22 Відповісти
Так вони ж з кацапами не воювали.
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29.01.2021 11:28 Відповісти
Хімічна кастра́ція (лат. castratio «оскоплення») - це кастрація, яка проводиться шляхом введення в організм спеціальних препаратів, які пригнічують вироблення статевих гормонів, сприяють зниженню статевого потягу і статевої активності, та виключають можливість здійснення статевого акту.[1][2] Хімічна кастрація може застосовуватися як покарання за статеві злочини, найчастіше за педофілію[3][4], але може також застосовуватися для ґвалтівників-рецидивістів.[5] Хімічна кастрація може відбуватись також як наслідок лікування антиандрогенними препаратами, зокрема при раку простати[1][4], а також при деяких гормональних розладах.[5] Хімічна кастрація є своєрідною альтернативою хірургічній кастрації, оскільки при її застосуванні в даної особи не видаляються статеві органи[6][7][8],
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29.01.2021 11:35 Відповісти
 
 