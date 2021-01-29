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Новини Політика України
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відеозвернення (11) газ (2584) Зеленський (17381) іпотека (64)

Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення до українців, в якому відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок.

Відео Зеленський опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Тому без посередників і без брехні - про те, що було зроблено за останній час", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7% річних, - ОП

Далі він перерахував те, що на його думку, було зроблено для українців у рамках виконання передвиборчих обіцянок глави держави:

  • Встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів – 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше – ні.
  • Запущено доступну для українців іпотеку – під 7%.
  • Парламент схвалив президентський законопроєкт про народовладдя через референдум.
  • Підтримано закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ.
  • І про найважливіше – про дітей. Підписав указ щодо премій, стипендій і грантів для найрозумніших, найталановитіших учнів України.

    "Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої входять саме ці питання, поставитися до цього відповідально, з думкою в першу чергу про звичайних людей, пересічних українців", - підкреслив глава держави у відеозверненні.

    Зеленський нагадав, що Кабінет міністрів встановив граничну ціну в 6,99 грн за 1 куб. м газу для побутових споживачів.

    "Менше може бути, більше – ні, не може бути. Це стосується всього опалювального сезону. І це точно кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, аби зросли три речі: тарифи, їхні власні кишені та невдоволення серед людей", – зазначив Володимир Зеленський.

    Глава держави повідомив, що навесні всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти.

    "Там має бути вигідна, фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди змогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не вправі її неочікувано задирати", – сказав президент.

    Він також нагадав, що уряд спростив доступ до субсидій, і більшість громадян може отримати їх одразу після заявки. На субсидії Кабінет міністрів виділить необхідні кошти.

    "Загалом питання тарифів має бути проаналізовано та вирішено комплексно, за моїм дорученням уряд та НКРЕКП займаються зараз цим. Одним словом – працюємо, аби у ваших домівках було тепло, а у ваших гаманцях не було порожньо", – наголосив Володимир Зеленський.

    Крім цього, він зазначив, що на цьому тижні була запущена доступна для українців іпотека під 7% річних.

    "Ми обіцяли у програмі зробити все, щоб у молодих українських родин голова боліла лише від одного питання: що ж саме їм обрати – квартиру в місті чи заміський будиночок", – нагадав Зеленський.

    "Вважаю, що це велика перемога. Коли дехто вам каже, що за його часів показники в країні були вищі, він у цьому сенсі не бреше. Бо ще два роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%. Зараз буде сім. І вже цьогоріч українці – і, до речі, це стосується не лише молодих родин, а й усіх наших громадян, так от, уже цього року вони зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%", – запевнив Володимир Зеленський.

    Читайте: "ЄС" пропонує направити 7 млрд грн на субсидії, щоб не "підсісти на російську газову голку", - Герасимов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+73
Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто, - Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний - Цензор.НЕТ 3977
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29.01.2021 09:22
+69
Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто, - Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний - Цензор.НЕТ 7577
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29.01.2021 09:22
+54
Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто, - Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний - Цензор.НЕТ 2552
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29.01.2021 09:23
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Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо - Цензор.НЕТ 790
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29.01.2021 22:54 Відповісти
Говорит одно, а делается всё наоборот.
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29.01.2021 23:21 Відповісти
Я не получил аванс и не получу ЗП за январь месяц, я работаю в проектировании в ДП, как вы думаете мне спортом заниматься или же сохранять калории?!
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29.01.2021 23:52 Відповісти
читает
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30.01.2021 00:13 Відповісти
Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо - Цензор.НЕТ 8257
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30.01.2021 00:19 Відповісти
да - всего у нас хватает.... , как и той массы что верит в спасение "кацапо мира"...- и это - а расскажи о не "тупоголовой" тамтешй- кацапской...- как там у вас..., как там "великий" пУ правит - какие свершения.... Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо - Цензор.НЕТ 2742
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30.01.2021 07:19 Відповісти
Врет и не краснеет- 4 (четыре) буквы...
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30.01.2021 02:53 Відповісти
Актери не краснеют.
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30.01.2021 10:38 Відповісти
Справа в тому, що не всі будинки опалюються газом.
Тому виникає питання, чому ж ви, шахраї, підняли ціну синхронно всім ?
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30.01.2021 07:59 Відповісти
Ага.. отличное решение, компенсировать фирташу за газ, за счет нас, налогоплательщиков
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30.01.2021 09:45 Відповісти
У зебабулек сращу сиало теплее и больше денег. Дякую дуже дякую.
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30.01.2021 10:40 Відповісти
Цена 6,99 "возникла" только после протестов.. И то всего на два месяца. Понятно впереди весна и лето и вероятно ( по логике) цена на газ упадет или скорее останется такой же. А что будет с октября 2021, можно и к гадалке не ходить.. В общем чи не достижение. Теперь о субсидиях. Ну тут лицемерие зашкаливает. Уже при Зе принято законодательно изменение формулы расчета субсидий с заменой в формуле постоянной цифры "15" на цифру "20" что автоматически увеличивает для субсидиантов обязательный платеж на 25%, а значит на эту же сумму уменьшает субсидию. ( и действие этого постановления отложено только на время карантина, как впрочем и то повышенные соц норм на воду,, газ, эл. энергию в 50% что тоже ввели только на время карантина. Так что по окончанию карантина субсидианты либо лишатся субсидии, либо она уменьшится в два раза. И это еще не все достижения. Только на время карантина отложено постановление на введение новых платежей - так называемые абонплаты на воду, тепло и МУСОР !!! И это только то что " на плаву".. Выполнило ОНО свои обещания... Цена на воду поднялась с нового года, цена на транспортировку газа поднялась ( раньше ее вообще не было), цена на эл. энергию с 0,9 гр поднялась до 1,68 и т.д. Такое ощущение что мы вступаем в полосу настоящих драконовских тарифов ( без кавычек)
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30.01.2021 10:41 Відповісти
Які досягнення !!Ціни виросли буквально на все і вся !! Невже президент живе в другому вимірі !! нічого не бачить і не чує !! одне із досягнень """придумали доставку газу-- показалось мало !! Добавили ще ціну майже вдвічі !!!! Навіть жадний порошенко до цього не додумався !!! за нього зробив щедрий зеленський !! постає питання ""коли ви нажеретеся "" !!!!
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30.01.2021 11:44 Відповісти
Не нажрутся пока украинской землей их не накормят.... В прямом смысле.
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30.01.2021 12:50 Відповісти
Вырок работает в поте лица...

Народний депутат від "Слуги народу", екскомік, телеведучий та пародист Олександр Скічко став головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 29 січня 2021 року,
Зеленський особисто зустрівся з новопризначеним очільником ОДА та вручив йому службове посвідчення.
"Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей - все те, чого потребують мешканці Черкащини", - сказав Зеленський.
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30.01.2021 12:24 Відповісти
Жаль Черкасчину хорошая область была.
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30.01.2021 20:57 Відповісти
ЛЖЕЦЬ!
• Установлена ​​предельная цена на газ для бытовых потребителей - 6, 99 грн, меньше может быть, больше - нет;

На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального повышения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.

Всё остальное в том же ключе.
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30.01.2021 12:29 Відповісти
Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо - Цензор.НЕТ 3783
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30.01.2021 20:53 Відповісти
В кошельках точно пусто не будет, если тенех напечатать. Презедент не брешет, верьте ему
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31.01.2021 18:07 Відповісти
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