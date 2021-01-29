Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення до українців, в якому відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок.
Відео Зеленський опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Тому без посередників і без брехні - про те, що було зроблено за останній час", - зазначив Зеленський.
Далі він перерахував те, що на його думку, було зроблено для українців у рамках виконання передвиборчих обіцянок глави держави:
- Встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів – 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше – ні.
- Запущено доступну для українців іпотеку – під 7%.
- Парламент схвалив президентський законопроєкт про народовладдя через референдум.
- Підтримано закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ.
- І про найважливіше – про дітей. Підписав указ щодо премій, стипендій і грантів для найрозумніших, найталановитіших учнів України.
"Я закликаю місцеву владу, до повноважень якої входять саме ці питання, поставитися до цього відповідально, з думкою в першу чергу про звичайних людей, пересічних українців", - підкреслив глава держави у відеозверненні.
Зеленський нагадав, що Кабінет міністрів встановив граничну ціну в 6,99 грн за 1 куб. м газу для побутових споживачів.
"Менше може бути, більше – ні, не може бути. Це стосується всього опалювального сезону. І це точно кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, аби зросли три речі: тарифи, їхні власні кишені та невдоволення серед людей", – зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави повідомив, що навесні всі газопостачальні компанії мають представити населенню річні продукти.
"Там має бути вигідна, фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди змогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не вправі її неочікувано задирати", – сказав президент.
Він також нагадав, що уряд спростив доступ до субсидій, і більшість громадян може отримати їх одразу після заявки. На субсидії Кабінет міністрів виділить необхідні кошти.
"Загалом питання тарифів має бути проаналізовано та вирішено комплексно, за моїм дорученням уряд та НКРЕКП займаються зараз цим. Одним словом – працюємо, аби у ваших домівках було тепло, а у ваших гаманцях не було порожньо", – наголосив Володимир Зеленський.
Крім цього, він зазначив, що на цьому тижні була запущена доступна для українців іпотека під 7% річних.
"Ми обіцяли у програмі зробити все, щоб у молодих українських родин голова боліла лише від одного питання: що ж саме їм обрати – квартиру в місті чи заміський будиночок", – нагадав Зеленський.
"Вважаю, що це велика перемога. Коли дехто вам каже, що за його часів показники в країні були вищі, він у цьому сенсі не бреше. Бо ще два роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%. Зараз буде сім. І вже цьогоріч українці – і, до речі, це стосується не лише молодих родин, а й усіх наших громадян, так от, уже цього року вони зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%", – запевнив Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Тому виникає питання, чому ж ви, шахраї, підняли ціну синхронно всім ?
Народний депутат від "Слуги народу", екскомік, телеведучий та пародист Олександр Скічко став головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 29 січня 2021 року,
Зеленський особисто зустрівся з новопризначеним очільником ОДА та вручив йому службове посвідчення.
"Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей - все те, чого потребують мешканці Черкащини", - сказав Зеленський.
• Установлена предельная цена на газ для бытовых потребителей - 6, 99 грн, меньше может быть, больше - нет;
На совещании у Разумкова по поводу тарифов на газ (были Витренко, Коболев, Шмыгаль и др.) подтверждено что цена 6,99 будет действовать только на февраль-март 2021 года. Т.е. после формального повышения на 10 %, последуют более массивное повышение цен на газ для населения.
Всё остальное в том же ключе.