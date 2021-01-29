Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов

На першому етапі будуть вакцинувати людей з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19, а також тих, хто виконує критичні функції.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоро в Україні розпочнеться вакцинація проти COVID-19. Вона почнеться в лютому, як ми і говорили у вересні минулого року. Вакцинація відбуватиметься лише безпечними вакцинами, які будуть зареєстровані в Україні. Вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, матимемо проміжні дані третьої стадії клінічних випробувань. Порядок реєстрації вакцин доволі жорсткий в Україні", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, на першому етапі будуть вакцинувати людей з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто виконує критичні функції.

"Перший етап передбачає доступ до вакцин 367 491 людини. Ці люди у нас повністю верифіковані. Це все працівники мобільних бригад з вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють у закладах охорони здоров'я, лабораторіях, співробітники екстреної медичної допомоги, зокрема і водії, люди, які перебувають у спеціалізованих закладах - інтернатах, будинках для літніх людей, співробітники цих закладів, а також наші військовослужбовці, включно із ЗСУ і Національною гвардією, які беруть участь в операції Об'єднаних сил на Сході", - розповів міністр.

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