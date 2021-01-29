УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11311 відвідувач онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
1 476 17
вакцина (3528) карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов

На першому етапі будуть вакцинувати людей з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19, а також тих, хто виконує критичні функції.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоро в Україні розпочнеться вакцинація проти COVID-19. Вона почнеться в лютому, як ми і говорили у вересні минулого року. Вакцинація відбуватиметься лише безпечними вакцинами, які будуть зареєстровані в Україні. Вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, матимемо проміжні дані третьої стадії клінічних випробувань. Порядок реєстрації вакцин доволі жорсткий в Україні", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, на першому етапі будуть вакцинувати людей з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто виконує критичні функції.

"Перший етап передбачає доступ до вакцин 367 491 людини. Ці люди у нас повністю верифіковані. Це все працівники мобільних бригад з вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють у закладах охорони здоров'я, лабораторіях, співробітники екстреної медичної допомоги, зокрема і водії, люди, які перебувають у спеціалізованих закладах - інтернатах, будинках для літніх людей, співробітники цих закладів, а також наші військовослужбовці, включно із ЗСУ і Національною гвардією, які беруть участь в операції Об'єднаних сил на Сході", - розповів міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оновлена ​​програма медгарантій стартує 1 квітня, - Степанов. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Головний зебіл теж не казав нічого конкретного і ЗЕлохи обрали його президентом.
показати весь коментар
29.01.2021 09:37
+4
Курва, якими це? Що за довбо..обізм цієї влади не говорити конкретно??
показати весь коментар
29.01.2021 09:33
+4
Пиндить як зеленський
показати весь коментар
29.01.2021 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Курва, якими це? Що за довбо..обізм цієї влади не говорити конкретно??
показати весь коментар
29.01.2021 09:33 Відповісти
Головний зебіл теж не казав нічого конкретного і ЗЕлохи обрали його президентом.
показати весь коментар
29.01.2021 09:37 Відповісти
Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 9739
показати весь коментар
29.01.2021 09:38 Відповісти
Шобы было шо "вырвать из контекста"...
показати весь коментар
29.01.2021 10:09 Відповісти
Степанов сатанит. Нет безопасных вакцин. Эти вакцины не опробованы как положено ни на людях ни на животных, исследование должно проходить несколько лет, а эти вакцины сляпали за год. Любая вакцина содержит опасные консерванты, любая вакцина содержит человеческий эмбриональный материал или клетки органов обезьян с чужеродным ДНК, любая вакцина опасна в отношении онкологии, анафилактического шока. А массовая вакцинация в других странах показала, что после вакцинации много парализованных инвалидов и много смертей у привитых. Степанов просто психопат и врет за деньги, не взирая на то, что его вранье быстро раскроется после начала вакцинации, если будут желающие поиграть в русскую рулетку без особой причины, потому что коронавирус - это простудное заболевание типа грипп и оно лишь разрекламировано под особое, так как используется глобалистами в их известных планах.
показати весь коментар
29.01.2021 10:22 Відповісти
Пиндить як зеленський
показати весь коментар
29.01.2021 09:34 Відповісти
Обіцянки-цяцянки. Подивимось як це відбуватиметься на практиці.
показати весь коментар
29.01.2021 09:35 Відповісти
Мначала..Зе,Шмигаль,Степанов, арахамия.....сами под ТВ камеры на всю сьрану вакционируются...в присутствии журналистов!
показати весь коментар
29.01.2021 09:40 Відповісти
Продажні жулики біля керма країною...
показати весь коментар
29.01.2021 09:41 Відповісти
Самая безопасная вакцина это плацебо!
показати весь коментар
29.01.2021 09:49 Відповісти
Бла-бла-бла!
показати весь коментар
29.01.2021 09:53 Відповісти
ВІТАЮ ПОЯВУ "ЧОРНОГО РИНКУ СПУТНІК5" В УКРАЇНІ !
люта подяка Степанову!! Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 8847

"чорний Ринок" вакцинування Спутніком 5..
для "віруючих в рашенмедицину"...

---------

*В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании «Спутник V» участвуют 40 000 добровольцев.
Клинические испытания «Спутник V» объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.

«Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов», -

объяснил Глушков. При этом международным стандартом для перевозки медицинских препаратов уже более 50 лет является диапазон +2 - +8 градусов. Под этот стандарт давно выстроена вся мировая, в том числе российская, фармацевтическая логистика. Таким образом, запрет на превышение температуры -18 стал масштабной логистической проблемой.

https://meduza.io/feature/2021/01/14/vaktsina-sputnik-v-dolzhna-vse-vremya-nahoditsya-pri-temperature-minus-18-i-nizhe-v-rezultate-ee-okazalos-ne-v-chem-hranit-i-perevozit

бАЖАЮ "ВАТІ " ВАКЦИНУВАТИСЬ І БЕРЕГТИ ЗДОРОВ'Я ! Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 9391
показати весь коментар
29.01.2021 10:42 Відповісти
... С заводов вся вакцина поступает в Подмосковье, а оттуда развозится по регионам. Первым за три-четыре недели было построено главное национальное хранилище «Спутника V» в подмосковных Котельниках.
Однако это не решило проблему с перевозкой вакцины: летом 2020 года по заказу «Иммунотехнологий» прошли опыты c автомобильными рефрижераторами, от которых требовалось постоянно выдавать температуру не выше -18 градусов. Опыты провалились: морозильникам приходилось время от времени переходить в так называемый режим оттайки, чтобы в выводящих конденсат трубках не скапливалась наледь.
Потребовались термоконтейнеры - снабженные хладоэлементами переносные коробки, которые можно погрузить в рефрижераторы. Однако на российском рынке их делают только шесть компаний, это штучный товар, поэтому хладоэлементов и термоконтейнеров остро не хватает, признают в «Иммунотехнологиях». Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 7575
«Вакцина очень быстро размораживается. Капелька выстраданная, 0,5 миллилитра, - мы ее можем потерять [в любой момент]. Мы на заводах-производителях заставляем людей вручную паковать вакцину при -20 градусах», - признала Елена Зелинская из «Иммунотехнологий»
--------
производитель «Спутник V» - институт Гамалеи - в конце декабря 2020 года завершил ее предварительные испытания на стабильность: разработчик пришел к выводу, что в течение трех суток она все же может храниться и перевозиться при температуре не выше -10 градусов. Однако близкий к институту собеседник признал, что результаты испытаний могут и не утвердить: «По настоящее время никаких данных, на основании которых можно было бы скорректировать температурный режим, у разработчика нет. Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов - Цензор.НЕТ 3481 ».
показати весь коментар
29.01.2021 10:46 Відповісти
Что подразумевают под исключительно безопасными вакцинами?
Есть понятие абсолютно!
Но абсолютно безопасных вакцин не существует.
показати весь коментар
29.01.2021 12:51 Відповісти
Безпечними для гаманця чи для здоров'я? Сцоко, вони знущаються над людьми.
показати весь коментар
29.01.2021 12:58 Відповісти
 
 