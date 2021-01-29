Вакцинація в Україні стартує в лютому і відбуватиметься лише безпечними вакцинами, - Степанов
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На першому етапі будуть вакцинувати людей з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19, а також тих, хто виконує критичні функції.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Скоро в Україні розпочнеться вакцинація проти COVID-19. Вона почнеться в лютому, як ми і говорили у вересні минулого року. Вакцинація відбуватиметься лише безпечними вакцинами, які будуть зареєстровані в Україні. Вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань, матимемо проміжні дані третьої стадії клінічних випробувань. Порядок реєстрації вакцин доволі жорсткий в Україні", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, на першому етапі будуть вакцинувати людей з критичним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і тих, хто виконує критичні функції.
"Перший етап передбачає доступ до вакцин 367 491 людини. Ці люди у нас повністю верифіковані. Це все працівники мобільних бригад з вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють у закладах охорони здоров'я, лабораторіях, співробітники екстреної медичної допомоги, зокрема і водії, люди, які перебувають у спеціалізованих закладах - інтернатах, будинках для літніх людей, співробітники цих закладів, а також наші військовослужбовці, включно із ЗСУ і Національною гвардією, які беруть участь в операції Об'єднаних сил на Сході", - розповів міністр.
Будь ласка, зачекайте...
люта подяка Степанову!!
"чорний Ринок" вакцинування Спутніком 5..
для "віруючих в рашенмедицину"...
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*В проводимом в России пострегистрационном клиническом исследовании «Спутник V» участвуют 40 000 добровольцев.
Клинические испытания «Спутник V» объявлены в ОАЭ, Индии, Венесуэле и Беларуси.
«Строго говоря, вакцина не может даже пять минут находиться выше -18 градусов», -
объяснил Глушков. При этом международным стандартом для перевозки медицинских препаратов уже более 50 лет является диапазон +2 - +8 градусов. Под этот стандарт давно выстроена вся мировая, в том числе российская, фармацевтическая логистика. Таким образом, запрет на превышение температуры -18 стал масштабной логистической проблемой.
https://meduza.io/feature/2021/01/14/vaktsina-sputnik-v-dolzhna-vse-vremya-nahoditsya-pri-temperature-minus-18-i-nizhe-v-rezultate-ee-okazalos-ne-v-chem-hranit-i-perevozit
бАЖАЮ "ВАТІ " ВАКЦИНУВАТИСЬ І БЕРЕГТИ ЗДОРОВ'Я !
Однако это не решило проблему с перевозкой вакцины: летом 2020 года по заказу «Иммунотехнологий» прошли опыты c автомобильными рефрижераторами, от которых требовалось постоянно выдавать температуру не выше -18 градусов. Опыты провалились: морозильникам приходилось время от времени переходить в так называемый режим оттайки, чтобы в выводящих конденсат трубках не скапливалась наледь.
Потребовались термоконтейнеры - снабженные хладоэлементами переносные коробки, которые можно погрузить в рефрижераторы. Однако на российском рынке их делают только шесть компаний, это штучный товар, поэтому хладоэлементов и термоконтейнеров остро не хватает, признают в «Иммунотехнологиях».
«Вакцина очень быстро размораживается. Капелька выстраданная, 0,5 миллилитра, - мы ее можем потерять [в любой момент]. Мы на заводах-производителях заставляем людей вручную паковать вакцину при -20 градусах», - признала Елена Зелинская из «Иммунотехнологий»
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производитель «Спутник V» - институт Гамалеи - в конце декабря 2020 года завершил ее предварительные испытания на стабильность: разработчик пришел к выводу, что в течение трех суток она все же может храниться и перевозиться при температуре не выше -10 градусов. Однако близкий к институту собеседник признал, что результаты испытаний могут и не утвердить: «По настоящее время никаких данных, на основании которых можно было бы скорректировать температурный режим, у разработчика нет. ».
Есть понятие абсолютно!
Но абсолютно безопасных вакцин не существует.