Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 169,7 на 100 тисяч населення. Це вчетверо вище за норму, яка становить 40 випадків захворювання.
Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Найгірша ситуація із захворюваністю зафіксована в Чернівецькій (308,3), Запорізькій (274,6), Миколаївській (268,0) областях та Києві (227,7).
Найкраща ситуація - в Кіровоградській (54,1), Херсонській (102,7) та Дніпропетровській (118,4) областях.
Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Станом на 21 січня в країні зайнято 27,8% ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. У Києві заповнено 27,7% лікарняних місць. Найвища заповненість ліжок у лікарнях в Івано-Франківській області - 43,4%.
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В УКРАИНЕ цифры придумывают в министерстве
Во всём мире испанкой было заражено 550 миллионов человек (около 30 % тогдашнего населения планеты).
Число умерших оценивают примерно до 100 млн человек или 5,3 % населения Земли,
Умерло до 20% зараженных людей.
становище з захворюваністю в Україні НЕВІДОМЕ У ЗВЯЗКУ З МАЛОЮ КІЛЬКІСтЮ ТЕСТУВАНЬ(НАРОД МАСОВО НЕ ЗВЕРТАЄТЬСЯ з легкими симптомами)
становищез смертністю краще як в рашці,але гірше як у Європі(за винятком кількох країн)
становище з смертністю і захворюваністю СТАБІЛІЗУВАЛОСЬ НА ЦИФРАХ 5-10 ТИС І 150-200 ПОМЕРЛИХ.аЛЕ НА ФОНІ єВРОПИ,ЩО ВАКЦИНУЄТЬСЯ,МАЙБУТНІ ЗАЙВІ СМЕРТІ-НА СОВІСТІ СТЕПАНОВА І КОМПАШКИ ЗАРОБІТЧАН"ВІД МЕДИЦИНИ"..