Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 169,7 на 100 тисяч населення. Це вчетверо вище за норму, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Найгірша ситуація із захворюваністю зафіксована в Чернівецькій (308,3), Запорізькій (274,6), Миколаївській (268,0) областях та Києві (227,7).

Найкраща ситуація - в Кіровоградській (54,1), Херсонській (102,7) та Дніпропетровській (118,4) областях.

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Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Станом на 21 січня в країні зайнято 27,8% ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. У Києві заповнено 27,7% лікарняних місць. Найвища заповненість ліжок у лікарнях в Івано-Франківській області - 43,4%.





