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Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 169,7 на 100 тисяч населення. Це вчетверо вище за норму, яка становить 40 випадків захворювання.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Найгірша ситуація із захворюваністю зафіксована в Чернівецькій (308,3), Запорізькій (274,6), Миколаївській (268,0) областях та Києві (227,7).

Найкраща ситуація - в Кіровоградській (54,1), Херсонській (102,7) та Дніпропетровській (118,4) областях.

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Також в Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. Станом на 21 січня в країні зайнято 27,8% ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. У Києві заповнено 27,7% лікарняних місць. Найвища заповненість ліжок у лікарнях в Івано-Франківській області - 43,4%.

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ 01
Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ 02
Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ 03

Автор: Наталя Джума
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Майстри спорту навчились боротись з короною, чи це чергова локшина?
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29.01.2021 09:40 Відповісти
Есть страны , которые не врут в статистике КОВИД
В УКРАИНЕ цифры придумывают в министерстве
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29.01.2021 09:44 Відповісти
"норма",котру можна Двігать ..уєм Стєпанова туди-сюди,і котра ні..уя не означає.. Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7507
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29.01.2021 10:15 Відповісти
с каких это пор появилась "норма" по заболеваемости ковид? сами изобрели, уроды?
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29.01.2021 09:49 Відповісти
Пандемия "Испанского гриппа" (испанки) по приблизительным подсчетам длилась с января 1918 года по 1920 год (на самом деле с 1917 года)
Во всём мире испанкой было заражено 550 миллионов человек (около 30 % тогдашнего населения планеты).
Число умерших оценивают примерно до 100 млн человек или 5,3 % населения Земли,
Умерло до 20% зараженных людей.
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29.01.2021 09:57 Відповісти
В Україні показник захворюваності на коронавірус становить 169,7 на 100 тисяч населення. Це вчетверо вище за норму(що за..уйня,на..уя і ким встановлена? Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях зменшилася до 27,8%: захворюваність в Україні перевищує норму вчетверо, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5084 ), яка становить 40 випадків захворювання.
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29.01.2021 10:13 Відповісти
Що каже статистика..

становище з захворюваністю в Україні НЕВІДОМЕ У ЗВЯЗКУ З МАЛОЮ КІЛЬКІСтЮ ТЕСТУВАНЬ(НАРОД МАСОВО НЕ ЗВЕРТАЄТЬСЯ з легкими симптомами)

становищез смертністю краще як в рашці,але гірше як у Європі(за винятком кількох країн)

становище з смертністю і захворюваністю СТАБІЛІЗУВАЛОСЬ НА ЦИФРАХ 5-10 ТИС І 150-200 ПОМЕРЛИХ.аЛЕ НА ФОНІ єВРОПИ,ЩО ВАКЦИНУЄТЬСЯ,МАЙБУТНІ ЗАЙВІ СМЕРТІ-НА СОВІСТІ СТЕПАНОВА І КОМПАШКИ ЗАРОБІТЧАН"ВІД МЕДИЦИНИ"..
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29.01.2021 10:24 Відповісти
Норми по ГРВІ називаються епідпорогами, встановлені хто зна коли і ніким не були заперечені.
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29.01.2021 10:33 Відповісти
 
 