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негода (689) снігопад (397) ДСНС (4457) обмеження (113)

Приблизно 300 вантажних автомобілів заблоковано в снігових переметах на автодорозі в Одеській області, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Приблизно 300 вантажних автомобілів заблоковано в снігових переметах на автодорозі в Одеській області, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов на автодорогах в Одеській і Миколаївській областях спостерігаються обмеження руху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Так, за даними рятувальників, в Одеській області заборонено рух великовантажних транспортних засобів автодорогами державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса - Кучурган і всіма автошляхами місцевого значення. У Миколаївській області обмежено рух великовантажних і великовагових транспортних засобів та автобусів автодорогою М-13 Кропивницький-Платонове.

Крім цього рятувальники також інформують про затори, що виникли на дорогах в Одеській області.

"На автодорозі М-05 Київ – Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок "Знам'янка – Ревова" (спостерігаються перемети протяжністю близько 30 км, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито). З 9:30 надано дозвіл на проїзд транспортних засобів всіх категорій в напрямку м. Одеса. На цій ділянці працює 23 од. техніки та 34 рятувальники, з них від ДСНС 9 од. тех. та 20 рятувальників о/с", - зазначають у ДСНС.

Також читайте: Через негоду знеструмлено 273 населені пункти в чотирьох областях, - ДСНС

Автор: Наталя Джума
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Одесса на 200 км. южнее Кривого Рога. В Одессе снежные заносы и мороз, а Кривой Рог только слегка припорошило + 1.
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29.01.2021 10:08 Відповісти
В Одесі поруч море. Різниця температур, вологості і т.п.
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29.01.2021 10:11 Відповісти
просто этот циклон прошел узким фронтом,в направлении юг-север...шириной всего 200-300 км.
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29.01.2021 10:55 Відповісти
Примерно несколько десятков миллионов лет на нашей планете зимой идет снег, к зиме приспособились животные, насекомые, растительность... Только коммунальщики все никак не могут приспособиться каждую зиму, одно и то же...
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29.01.2021 10:09 Відповісти
А коммунальщики разве не люди, которые тоже не сумели приспособиться к снегу? Особенно не удается к нему приспособитья долбодятлам-водителям
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29.01.2021 13:00 Відповісти
кажн год одно и теж
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29.01.2021 10:19 Відповісти
 
 