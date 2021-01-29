Приблизно 300 вантажних автомобілів заблоковано в снігових переметах на автодорозі в Одеській області, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов на автодорогах в Одеській і Миколаївській областях спостерігаються обмеження руху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Так, за даними рятувальників, в Одеській області заборонено рух великовантажних транспортних засобів автодорогами державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса - Кучурган і всіма автошляхами місцевого значення. У Миколаївській області обмежено рух великовантажних і великовагових транспортних засобів та автобусів автодорогою М-13 Кропивницький-Платонове.

Крім цього рятувальники також інформують про затори, що виникли на дорогах в Одеській області.

"На автодорозі М-05 Київ – Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок "Знам'янка – Ревова" (спостерігаються перемети протяжністю близько 30 км, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито). З 9:30 надано дозвіл на проїзд транспортних засобів всіх категорій в напрямку м. Одеса. На цій ділянці працює 23 од. техніки та 34 рятувальники, з них від ДСНС 9 од. тех. та 20 рятувальників о/с", - зазначають у ДСНС.

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