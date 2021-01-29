Кремінь про скасування нового українського правопису: Кабмін має рішуче відреагувати і залізобетонно довести свою чітку позицію

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що сприятиме посиленню позиції Кабінету Міністрів щодо захисту державної мови.

Про це Кремінь заявив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що уряд має рішуче відреагувати та оскаржити відповідне рішення в апеляційній інстанції та залізобетонно довести свою чітку позицію. Як Уповноважений із захисту державної мови всіляко сприятиму посиленню кремезної позиції уряду щодо захисту державної мови", - наголосив мовний омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис.

Пізніше стало відомо, що новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.

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