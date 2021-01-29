Кремінь про скасування нового українського правопису: Кабмін має рішуче відреагувати і залізобетонно довести свою чітку позицію
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Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що сприятиме посиленню позиції Кабінету Міністрів щодо захисту державної мови.
Про це Кремінь заявив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Вважаю, що уряд має рішуче відреагувати та оскаржити відповідне рішення в апеляційній інстанції та залізобетонно довести свою чітку позицію. Як Уповноважений із захисту державної мови всіляко сприятиму посиленню кремезної позиції уряду щодо захисту державної мови", - наголосив мовний омбудсмен.
Раніше повідомлялося, що Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис.
Пізніше стало відомо, що новий український правопис скасували за позовом херсонської 7-класниці - сестри дружини адвоката Мангера Ільченка.
Нагадаємо, 22 травня 2019 року Кабмін схвалив нову редакцію українського правопису. Міністерство освіти і науки України рекомендувало застосовувати норми і правила нової редакції правопису з 3 червня 2019 року.
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Вторая цель - сбить с толку и расшатать общество в целом - вызвать хаос.
С религиозной точки зрения - сатанисты.
С материальной - враги-оккупанты.
За что такое наказание? Понятно что за тупость. Но покуда?
Хотя и ответ очевиден - пока украинское быдло держит лидером заЖопников...
У РАДБЕЗІ РФ (ПА РАША) ЗАЯВИЛИ, ЩО ЗАКОН ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ
РОЗ'ЄДНУЄ УКРАЇНУ І РОСІЮ! РАЗ'ЄДНУЄ НАС С ВОРОГОМ ОКУПАНТОМ.
НУ І ЩО З ЦЬОГО? АДЖЕ ЗНИЩЕННЯ ЗАКОНУ ПРО РІДНУ НАМ УКРАЇНСЬКУ
МОВУ ВОНО ПОВНІСТЮ НА 100% ЗНИЩЕ УКРАЇНУ ЯК СУВЕРЕННУ ДЕРЖАВУ.
Але Зєля ігнорує петицію, яку підписали 25 000 громадян України про ліквідацію кубла повій-Вовків.
Але думаю, що розігрується звичайна комедія. Насправді і кабмін, і президент не бажають реально будувати українську державу але вигляд робити потрібно. Ось, мол, ми приймаємо а вони, нехороші, відміняють. Особливо це стало зрозуміло на прикладі скандального рішення КС. Зеленський до сих пір з цього питання прикидається шлангом .
Так это явно хотят искоренить украинскую букву "і" и испаганить украинский язык!
Ось ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ, з якими дійсно цікаво ознайомитись. А для більш поважних поціновувачів рекомендую послухати лекції найяскравішої, найвидатнішої постаті в світі лінгвістики ХХ-ХХІ сторіч, людини, яка володіє 60-ю !!! мовами світу, автора понад 180 праць із загального мовознавства, романістики, іраністики, кельтології, баскології, арабістики тощо, зокрема: «Метатеорія мовознавства» (2000), «Мовні контакти: свідки формування українців» (2006), «Етномовна історія прадавньої України» (2008) та ін., засновника першого в світі Лінгвістичного навчального музею, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора філології - Костянтина Тищенка. К.Тищенко про справжніх "родичів" української мови.