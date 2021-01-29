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Новини Політика України
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Зеленський (17381) референдум (590) Бюро економічної безпеки (198)

Мої вітання народу і співчуття окремим партіям. Відтепер важливі рішення зможуть ухвалювати всі громадяни, а не тільки політики. Закон про скорочення Ради на черзі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мої вітання народу і співчуття окремим партіям. Відтепер важливі рішення зможуть ухвалювати всі громадяни, а не тільки політики. Закон про скорочення Ради на черзі, - Зеленський

Прийнятий Верховною Радою закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" надає можливість всім громадянам України ухвалювати важливі рішення, що стосуються життєдіяльності країни.

У свою чергу політики втрачають частину впливу, тому і критикують цей закон. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму влозі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Якщо помітили, то це вже певна закономірність: якщо суспільство щось підтримує, а політики проти – значить, у політиків щось хочуть забрати. Так було, коли ми скасували депутатську недоторканність, так сталося й тепер. Для декого це катастрофа, бо тепер важливі рішення зможуть приймати не вони, а всі громадяни України на референдумі", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що ухвалення закону про референдум було серед пунктів його передвиборчої програми.

"Ми це обіцяли – ми це зробили. Мої вітання народу України, мої співчуття окремим партіям", – зазначив Президент.

Глава держави додав, що деякі депутати висловлювалися проти цього закону, однак нині змінили свою позицію. Володимир Зеленський також висловив сподівання, що в майбутньому народних обранців, які швидко "перевзуваються", буде менше.

"І взагалі, що депутатів буде менше: не 450, а 300. Цей закон, до речі, на черзі, ми також це обіцяли й повинні це зробити. До речі, щоб депутатів стало 300, потрібно 300 голосів", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у новому відео відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок: Газ по 6,99 грн і доступна іпотека. Працюємо, щоб у ваших домівках було тепло, а в гаманцях - не було порожньо. ВIДЕО

"Цікаво, хто приєднається до фракції "Слуга Народу", щоб це рішення стало можливим?" – запитав Глава держави і закликав громадян уважно стежити за поіменним голосуванням за цей закон.

Крім того, Президент нагадав, що цього тижня парламент ухвалив чимало інших важливих документів. Зокрема, закон про Бюро економічної безпеки та в першому читанні – щодо реформування Служби безпеки України. Володимир Зеленський подякував депутатам за їхню підтримку.

"Це були важливі пункти моєї передвиборчої програми. Ми обіцяли, що СБУ не буде займатися економікою. Ми обіцяли, що СБУ не буде "кошмарити" бізнес та підприємців. А отже, знову: ми це обіцяли – ми це зробили", – наголосив він.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні Зеленський записав нове відеозвернення до українців, в якому відзвітував про виконання передвиборчих обіцянок.

Нагадаємо, 26 січня Рада підтримала законопроєкт про референдум.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+84
Я надеюсь что эта паскуда когда нибудь ответит за свои деяния.
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29.01.2021 10:32
+52
Вася, вся наибольшая херня в мире делалась с помощью референдумов. Например, в результате референдумов Гитлер стал фюрером в Германии.
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29.01.2021 10:40
+42
А чого з референдуму забрали ріст цін і податків? Тут думка народу не важлива? Профанація повна.
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29.01.2021 10:40
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На тлі катастрофічного для чинного президента падіння рейтингів популярності і довіри, Володимир Зеленський втрачає ще й важелі влади
Останні голосування в українському парламенті наочно продемонстрували, що ніякої більшості у Зеленського більше немає і не буде. Що "Слуги народу" готові голосувати хіба що за відверто популістські пропозиції президента - на зразок того ж закону про народовладдя - щоб потім з'явилася можливість використовувати цей механізм проти самого Зеленського. Але голосування з принципових питань - і вже тим більше з питань кадрових - демонструє, що у фракції Зеленського тепер інші господарі. А може, ці господарі і раніше були? Може, таким чином колишньому телевізійному коміку показують його справжнє місце у владній вертикалі?
І це при тому, що головні виклики для Зеленського ще попереду. Економічні та соціальні проблеми тільки починаються - і ніяким зниженням тарифів їх вже не пом'якшити. Вакцинацію країни влада популістів провалила. Історія із Дубинським ставить Зеленського перед непростим вибором. Закрити очі на санкції проти цього депутата - значить, закрити перед самим собою двері до Білого дому. А боротися із Дубинським - значить, боротися із Коломойським, одним з "акціонерів" влади затятих популістів. А ще втік до Брюсселю колишній заступник глави СБУ Дмитро Нескоромний, який і без всяких прес-конференцій розповість про корумпованість діючої влади резидентам всіх розвідок світу. І це добре ще, якщо тільки про корумпованість. Погано - якщо про якісь особливі перемовини з Москвою. Ну, добре, не всім резидентам - тільки американцям, англійцям і європейцям. Але для Зеленського і цього буде достатньо. І як відповідати на всі ці виклики, якщо ані популярності, ані влади?
Відповідь є простою - ніяк. Зеленський всього цього просто не помітить. А помітить - так не зрозуміє. А зрозуміє - так перелякається і постарається не помічати.
Так і буде йти на дно. І Україна - разом із ним.
Віталій Портников
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30.01.2021 08:43 Відповісти
да ну его того Портникова - и вашим , и нашим блеет... Но когда истина становится очевидной, рыло делает .
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30.01.2021 10:10 Відповісти
В каждом "кащеевом яйце" есть сутевая иголка. Почему именно сейчас? И какой вопрос на самом деле, нужен власти...КАкой вопрос важен ? ОпАсуюсь , что это вопрос об изменении территорий. Почему я вспомнил словов "опАсуюсь" из лексикона бандюков. Потому что бандюк х"""ло через смотрящего ермака вынуждает этим референдумом шестёрку - зеленского легитимизировать свои отжатки украинских территорий. Почему сейчас ? Бидон наезжает и требует в жесткой форме вернуть украденное. Так что референдум будет проводиться в режиме "ажбегом"... А результаты ? Если в США выборы смахлевали - ....
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30.01.2021 10:43 Відповісти
Особую роль будут играть слабограмотные тетки, зомбированные Путиным. Этот отряд на любом референдуме будет голосовать за ссср, один народ, мир, сдачу ВСУ в плен и т.п.
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30.01.2021 10:58 Відповісти
В каждом "кащеевом яйце" есть сутевая иголка. Почему именно сейчас? И какой вопрос на самом деле, нужен власти...Какой реально важный вопрос спрятан с скорлупку остальных ? ОпАсуюсь , что это вопрос об изменении територий. Почему я вспомнил слово "опАсуюсь" из лексикона бадюков. Потому что бандюк х"""ло через смотрящего ермака вынуждает этим референдумом шестёрку - зеленского легитимизировать свои отжатки украинских территорий. Почему сейчас ? Бидон наезжает. И в жесткой форме требует вернуть украденное. Так что референдум будет проводиться в режиме "ажбегом", чтоб х""ло могло сказать Бидону, что " а это народ Украины сам так решил" .. А нужные результаты референдума? Если в США выборы смахлевали - ....
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30.01.2021 11:24 Відповісти
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