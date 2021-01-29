СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Корчевникова, який називав українців фашистами, - нардеп "ЄС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ

СБУ не бачить підстав порушувати справу проти російського пропагандиста Бориса Корчевникова за посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомив нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Нових обставин вчинення злочину за статтею 110 ККУ не встановлено, повідомлення про підозру не здійснювалося, йдеться в офіційній відповіді на моє депутатське звернення.

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Нагадаю, у квітні минулого року, СБУ закрила кримінальну справу проти Корчевникова, який відвідував окупований Крим, за незаконний перетин кордону.



Як наслідок, в жовтні Корчевников мав нахабство приїхати в Київ. Завдяки моєму зверненню, українські прикордонники видворили його і на три роки заборонили в'їзд в Україну.



Однак, дуже дивно, що наші спецслужби не бачать в діяльності Корчевникова складу злочину після всіх його заяв про "фашистів" і "хунту". Пропагандисти ― такі ж агресори, тільки на інформаційному фронті. Не можна закривати очі на їхню злочинну діяльність!" - розповів Гончаренко.



