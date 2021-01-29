Передачі полонених з ОРДЛО не буде, є лише режим обміну на рівні держави, - Кравчук
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Односторонньої передачі полонених з окупованого Донбасу не буде. Домовлятися можна лише на рівні держави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Леонід Кравчук заявив в ефірі "Апостроф TV".
"Жодного обміну не було і в такому режимі, як запропоновано, не буде. Є усталений випробуваний роками режим обміну. І це робиться на рівні держави, а не на рівні приватних осіб", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.
Кравчук розповів, що в день передбачуваної передачі полонених він приїхав в аеропорт "Жуляни", щоб їх зустріти, однак стало відомо, що літак з українськими громадянами не вилетів з Росії.
"Не було кому пояснювати (причину скасування передачі полонених. - Ред.), тому що ОРДЛО і Медведчук ... чому не можна було зателефонувати і сказати "ось така ситуація, давайте ми по-людськи вирішимо це питання". Ніхто нікого не попереджав, списків ніхто нікому не передавав. Хто ці люди? Як вони потрапили в Ростов-на-Дону? Ніхто не знає", - зазначив Кравчук.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".
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Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
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Підманула, підвела.