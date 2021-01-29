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Передачі полонених з ОРДЛО не буде, є лише режим обміну на рівні держави, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Передачі полонених з ОРДЛО не буде, є лише режим обміну на рівні держави, - Кравчук

Односторонньої передачі полонених з окупованого Донбасу не буде. Домовлятися можна лише на рівні держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Леонід Кравчук заявив в ефірі "Апостроф TV".

"Жодного обміну не було і в такому режимі, як запропоновано, не буде. Є усталений випробуваний роками режим обміну. ​​І це робиться на рівні держави, а не на рівні приватних осіб", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

Кравчук розповів, що в день передбачуваної передачі полонених він приїхав в аеропорт "Жуляни", щоб їх зустріти, однак стало відомо, що літак з українськими громадянами не вилетів з Росії.

"Не було кому пояснювати (причину скасування передачі полонених. - Ред.), тому що ОРДЛО і Медведчук ... чому не можна було зателефонувати і сказати "ось така ситуація, давайте ми по-людськи вирішимо це питання". Ніхто нікого не попереджав, списків ніхто нікому не передавав. Хто ці люди? Як вони потрапили в Ростов-на-Дону? Ніхто не знає", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що частина незаконно утримуваних в ОРДЛО українців будуть в односторонньому порядку передані українській стороні "за посередництва Віктора Медведчука".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес обміну полоненими заблоковано, окупанти починають торгувати живими людьми, - Кравчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
будь-які домовленості з рашапідами не варті і клаптя паперу на яких розписані. і про це весь світ добре памятає, так ні, кремлівські покидьки всеодно перідично це підтверджують.
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29.01.2021 11:20
+5
Блин ребята, а они там хорошо устроились, развели демагогию за наши деньги, а на выхлопе ноль без палки. Долбодятлы, все что нужно было от вас кацапам они получили, цемаха, спецназовцев своих и омоновцев, взамен отдали вам таксистов, сосите ноги...
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29.01.2021 11:53
+4
Ясно поки що одне, реальних борців кацапи не збираються обмінювати. Особливо під час піар акцій своїх манкуртів.
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29.01.2021 12:11
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Потрібно цю перманентну работоргівлю припинити. А звільнити один раз - всіх і на всіх , після закінчення Російсько-Української війни.
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29.01.2021 11:14 Відповісти
Передачі полонених з ОРДЛО не буде, є лише режим обміну на рівні держави, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4907
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29.01.2021 15:17 Відповісти
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы и краснодарские казаки с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
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29.01.2021 20:00 Відповісти
Израиль меняет своих пленных постоянно, потому что понимают, что конца войны в ближайшиие десятилетия ждать не следует
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30.01.2021 03:51 Відповісти
Израиль получает каждый год от 3 млрд до 14 млрд. помощи и 32 млрд на пять лет от США для развития оборонных программ, а у нас 86 млрд долг перед МВФ, и в эти игры нет средств играть.
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30.01.2021 06:32 Відповісти
Когда власть в Украине перестанет воровать, то и помощь США нам возрастёт многократно, а защита своих военнопленных, это моральный маркер цивилизованной страны
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31.01.2021 15:29 Відповісти
Просто клоуна не пригласили на встречу,день рождение у не лоха 43 было.Потому перенесли,теперь ожидают когда не лох отпразднует,вот тогда мертвечук и привезет таксисистов .
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29.01.2021 11:19 Відповісти
будь-які домовленості з рашапідами не варті і клаптя паперу на яких розписані. і про це весь світ добре памятає, так ні, кремлівські покидьки всеодно перідично це підтверджують.
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29.01.2021 11:20 Відповісти
донбабвийцы и их патрон, такой же коллаборант как они - медведчук, не ради гнусной пропаганды и помпы, а просто то так, отпускать невинных не думали??
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29.01.2021 11:24 Відповісти
Тобто прилюдно покажуть своє і їх РФ кураторів дикунство!
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29.01.2021 11:34 Відповісти
дед!!! ты ПИД,,,рашенский Фекалистан во главе с ботаксный, педофильным Шнырем , макрушником и гопником считаешь государством???
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29.01.2021 11:38 Відповісти
Блин ребята, а они там хорошо устроились, развели демагогию за наши деньги, а на выхлопе ноль без палки. Долбодятлы, все что нужно было от вас кацапам они получили, цемаха, спецназовцев своих и омоновцев, взамен отдали вам таксистов, сосите ноги...
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29.01.2021 11:53 Відповісти
Ясно поки що одне, реальних борців кацапи не збираються обмінювати. Особливо під час піар акцій своїх манкуртів.
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29.01.2021 12:11 Відповісти
тоже подозреваю, что военнопленных в том списке не было...
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29.01.2021 12:36 Відповісти
тобі, 73/43%-ний?
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29.01.2021 15:41 Відповісти
це лайно білобрисе крутиться як воша на грибішку.
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29.01.2021 15:07 Відповісти
А ви, 73/43%зебіли, ще два роки тому не хотіли нас слухати, що з касапами по чесному домовитись не можна. Що можна тільки силою і санкціями...
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29.01.2021 15:37 Відповісти
Я прийшов - тебе нема.
Підманула, підвела.
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29.01.2021 16:26 Відповісти
вас бы в яму кинуть .что бы подождали обмена.сидите в тепле репы в экран не влазят.
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29.01.2021 18:04 Відповісти
 
 