Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України. Воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.
Також Президент встановив лампаду до могил Героя України Олександра Клітинського, який загинув у Будинку профспілок під час Революції Гідності, та загиблого у боях за Іловайськ кавалера ордена Данила Галицького Маркіяна Паславського.
"Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли", – сказав глава держави.
Президент закликав і сьогодні, під час політичних протистоянь, не забувати про честь і щирість, з якими захищали й захищають українці свою державу – чи то під Крутами, чи на Донбасі. Також Володимир Зеленський взяв участь у молебні у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі.
У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Слава Україні!
Героям слава!
Лицемі́рство - невідповідність слів справжнім переконанням, почуттям чи діям певної особи.Така поведінка може прикривати нещирість, злість притворним щиросердям, чесністю.
Або :"Негативна моральна якість, яка полягає в тому, що завідомо аморальним вчинкам (які здійснюються заради егоїстичних інтересів, за низькими мотивами і заради антигуманних цілей) приписують псевдоморальне значення, піднесені мотиви і людинолюбні цілі."
Лицемірно ставити лампадку до вбитого майданівця,коли поряд Татаров,а до вбитого під Іловайськом,коли поряд-Хомчак.
Й те,що ти скидаєш в купу Пороха,Яника,й Зєлю-теж лицемірство.Або глупство.Або праця на ворога.
він і не чув...
Союзники требуют не от нас, а от мокшей сесть с нами переговоры. Мы-то никогда не были против, это мокши постоянно морозятся от прямых переговоров, мол, мы тут не при чем, в Украине гражданская война, с Дамбассом разговаривайте.
Вот именно, что необъявленной. И как вы считаете, если Украина не будет постоянно кричать о том, что рассия - оккупант и убийца, как долго цивилизованный мир будет давить мокшей санкциями и называть ( и считать) их оккупантами и агрессорами? Год, два?))
Порошенко проиграл по двум причинам, людям вдолбили в голову, что хуже уже не будет (лол) и "выберем паприколу, так хоть паржем", а не потому, что народ желал переговоров с мокшами, не перекручивайте))
А чи не ти за сценаріями бєнямойши та пуйла розвирав і розриваєш її?