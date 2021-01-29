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Новини Політика України
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Зеленський (17387) Крути (49)

Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Після цього пролунав Державний гімн України. Воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

Також дивіться: Сьогодні 103-тя річниця бою під Крутами: СБУ опублікувала справу учасника бою, старшини армії УНР, розвідника Семена Могили. ДОКУМЕНТ

Також Президент встановив лампаду до могил Героя України Олександра Клітинського, який загинув у Будинку профспілок під час Революції Гідності, та загиблого у боях за Іловайськ кавалера ордена Данила Галицького Маркіяна Паславського.

"Для України тепер і понад сто років тому загроза однакова. Захисники держави виконували в бою під Крутами по суті те саме завдання, що й нині військові під Мар'їнкою. Хоча умови неоднакові – ми ж тепер справді міцніші. Наші мрії вже трохи інші, бо маємо багато з того, про що у 1918-му попередні покоління й думати не сміли", – сказав глава держави.

Президент закликав і сьогодні, під час політичних протистоянь, не забувати про честь і щирість, з якими захищали й захищають українці свою державу – чи то під Крутами, чи на Донбасі. Також Володимир Зеленський взяв участь у молебні у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Марїнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував память Героїв Крут 01
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Марїнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував память Героїв Крут 02
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Марїнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував память Героїв Крут 03
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Марїнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував память Героїв Крут 04
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Марїнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував память Героїв Крут 05
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Марїнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував память Героїв Крут 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
срань лицемерная
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29.01.2021 11:09
+14
Правильное поведение руководства страны заключается, главным образом, не в том, чтобы пафосно грустить на публику по разным историческим датам.
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29.01.2021 11:21
+13
Некому было устроить "развєдєніє войск"...
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29.01.2021 11:10
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срань лицемерная
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29.01.2021 11:09 Відповісти
Те саме писали про Пороха. І про Овоча. І будуть писати про наступного президента. Та це не змінить того факту, що вище керівництво України зараз повидить себе як справжні українці, вшановуючи пам'ять Героїв України минулих та нинішніх часів.
Слава Україні!
Героям слава!
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29.01.2021 11:17 Відповісти
Правильное поведение руководства страны заключается, главным образом, не в том, чтобы пафосно грустить на публику по разным историческим датам.
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29.01.2021 11:21 Відповісти
Виступає вже як Порошенко. Риторика однакова. Порозумнішав, чи рейтинг напрягає?
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29.01.2021 11:25 Відповісти
совсем не одинаковая риторика, прочитай что Порошенко сказал сегодня про Круты и сравни с тем что сказал Зе
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29.01.2021 11:31 Відповісти
Звіздіти, не землю орати. Ще Пуля в лоб не виступав... От у того риторика.....
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29.01.2021 11:35 Відповісти
Порошенко не стеснялся, как это закоплексованное посмешище называть врага по имени.
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29.01.2021 17:35 Відповісти
А кажу про "зараз"- конкретну поведінку на заходах з вшанування пам'яті Героїв України. А ви тут звичний собі срач влаштовуєте, не соромно?
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29.01.2021 11:27 Відповісти
А в чем срач. Валера? В том, что пи222сы, которые каждый день обворовывают страну, показательно исполняют несколько раз в год?
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29.01.2021 11:45 Відповісти
Тобто не соромно. Буває.
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29.01.2021 11:49 Відповісти
Чувачок,може ти не знаєш значення слова "лицемірність" ? То відкрий словник.Трактувань багато,але всі підходять до маленького лицемірного негідника.
Лицемі́рство - невідповідність слів справжнім переконанням, почуттям чи діям певної особи.Така поведінка може прикривати нещирість, злість притворним щиросердям, чесністю.

Або :"Негативна моральна якість, яка полягає в тому, що завідомо аморальним вчинкам (які здійснюються заради егоїстичних інтересів, за низькими мотивами і заради антигуманних цілей) приписують псевдоморальне значення, піднесені мотиви і людинолюбні цілі."
Лицемірно ставити лампадку до вбитого майданівця,коли поряд Татаров,а до вбитого під Іловайськом,коли поряд-Хомчак.
Й те,що ти скидаєш в купу Пороха,Яника,й Зєлю-теж лицемірство.Або глупство.Або праця на ворога.
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29.01.2021 14:10 Відповісти
Я не кидав в одну купу президентів- а лише вас, лицемірні коментатори дій цих президентів. Термін "лицемірство" ти вже знаєш.
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29.01.2021 14:23 Відповісти
Та да

Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 5557
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29.01.2021 11:31 Відповісти
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 935
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29.01.2021 13:12 Відповісти
Некому было устроить "развєдєніє войск"...
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29.01.2021 11:10 Відповісти
тогда тоже мыролюбцев было немеряно.
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29.01.2021 11:18 Відповісти
Ага, а в 1932-м миролюбивцы ели своих детей, чтобы уберечься от голода, а в 38-м все те же сторонники мира, поехали удобрять сибирские черноземы.
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29.01.2021 11:23 Відповісти
при чем здесь народ? я о винниченках и грушевских писал
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29.01.2021 11:53 Відповісти
Андрюха вивів Бубочку на прогулянку, зараз повезуть на заправку, куплять шаурму і додому на тиху годину.
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29.01.2021 11:13 Відповісти
лицемір, брехун, непотріб
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29.01.2021 11:14 Відповісти
Зуб даю, що до припізденства, про Крути
він і не чув...
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29.01.2021 11:16 Відповісти
Вот, что рейтинг животворящий делает даже с ослом и манкуртом. Вернее отсутствие рейтинга.
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29.01.2021 11:34 Відповісти
Ну почему ж!? На корпоративах дуже Крути дядьки башляли!
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29.01.2021 12:46 Відповісти
Чмошное позорище! Если бы не "активное меньшенство" в Украине, то за год правления этого зеленого ********, западные границы лугандона уже были где-то под Хмельницким, как в 1917-м, а Украиной правил бы наместник кремля.
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29.01.2021 11:21 Відповісти
Выродок Абыкнавенный, а ты какую задачу выполняешь на посту президента?
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29.01.2021 11:23 Відповісти
Да кто нибудь уже присунет кляп этому мудаку...
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29.01.2021 11:26 Відповісти
Порох те саме говорив, йому теж кляп?
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29.01.2021 11:28 Відповісти
Порох не делал из наших воинов мишень ,как в тире,разводя войска без права на ответ.Так что это зеленое чмо не имеет на свой трындешь никакого морального права
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29.01.2021 11:35 Відповісти
Почитай цей форум за часів Пороха. Ті самі претензії, та сама брехня. Не цікаві ви вже мені, фанатики політиків.
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29.01.2021 11:57 Відповісти
К Порошенко тут были претензии, что он не объявил мокше войну. Но самое смешно что те, кто 5 лет выдвигали эти претензии Порошенко теперь в упор не замечают, что Сцыкло за год так и не осмелился назвать мокшу по имени. Как угодно "оккупант на донбассе", "враг на донбассе", "неприятель на донбассе", "противник на донбассе", но только не рассия. Как считаете, это нормальное поведение, которое не заслуживает претензий?))
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29.01.2021 17:46 Відповісти
На цьому етапі цієї необ'явленої війни скоріше нормально. Бо наші союзники вимагають хоч-якихось переговорів з рашкою, а Порох повністю знищив їх можливість саме такими своїми висловлюваннями. І вибори програв.
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29.01.2021 17:56 Відповісти
Нормально бояться назвать врага и оккупанта по имени? )) Это уже даже не позор, это гораздо хуже, правда зебилы называют это высочайшим дипломатическим приемом со стороны зепосмешища.
Союзники требуют не от нас, а от мокшей сесть с нами переговоры. Мы-то никогда не были против, это мокши постоянно морозятся от прямых переговоров, мол, мы тут не при чем, в Украине гражданская война, с Дамбассом разговаривайте.
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29.01.2021 18:48 Відповісти
На цьому етапі цієї необ'явленої війни скоріше нормально.

Вот именно, что необъявленной. И как вы считаете, если Украина не будет постоянно кричать о том, что рассия - оккупант и убийца, как долго цивилизованный мир будет давить мокшей санкциями и называть ( и считать) их оккупантами и агрессорами? Год, два?))
Порошенко проиграл по двум причинам, людям вдолбили в голову, что хуже уже не будет (лол) и "выберем паприколу, так хоть паржем", а не потому, что народ желал переговоров с мокшами, не перекручивайте))
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29.01.2021 18:58 Відповісти
Пробовали... Не держится...Сзади вітряхивается при ходьбе и играх на роялях.
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29.01.2021 12:43 Відповісти
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 3 Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 6830
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29.01.2021 11:28 Відповісти
Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 5554
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29.01.2021 11:36 Відповісти
Слова державного діяча!
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29.01.2021 11:45 Відповісти
ти хоч смайлики став, коли стібешся... Я то кондуїт веду; а багато хто тебе в зебіли запише...
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29.01.2021 11:57 Відповісти
Вместо памятного креста ещё не собирается синагогу построить?
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29.01.2021 11:52 Відповісти
В фейсбуці нацарапало, що Україну розривають сварки.
А чи не ти за сценаріями бєнямойши та пуйла розвирав і розриваєш її?
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29.01.2021 12:01 Відповісти
Ага,та ти ще та Аттіла.
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29.01.2021 12:13 Відповісти
Можу сказати одне, десь в кремлі зараз готують промову з "клеймлением" цієї промови, а ось представники ОПЗЖ і їх однодумці вже висказуються тут.
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29.01.2021 12:17 Відповісти
А какую задачу віполняла Украіна в роли Германской порноактрисі!? Подзабіл, гундосій!? А так - нормалек, переобуваться на ходу учишься...
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29.01.2021 12:41 Відповісти
опять показуха стали вкуртах дорогих повтыкали а смысл
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29.01.2021 12:46 Відповісти
4ржды убегун полез пиарится Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 8088 и ещё про силу чёто лепечет Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 4485Думает если бусик из ВСУ забрал на пиаре выползет нуну Українці під Крутами по суті виконували те саме завдання, що і зараз воїни під Мар'їнкою. Загроза однакова, - Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут - Цензор.НЕТ 8088
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29.01.2021 13:05 Відповісти
 
 